Gazeteciler tabii ki ekranlarda olmalı

Tabii ki hayır.

Her görüşten, her meşrepten, her yaklaşımdan gazeteciler ekranlarda olmalı.



Muhalefet çizgisine yakın gazeteciler de ekranlar da olacak, iktidar çizgisine yakın gazeteciler de.

Aslında gazetecileri bu şekilde ayırmak, kutuplaştırmak, damgalamak da doğru değil.

Gazeteci, gazetecidir.

Gazeteci tabii ki ekranlara çıkacak, konuşacak, yorum yapacak.

Hangi konuda ne düşünüyorsa onu söyleyecek.

Son günlerde gazeteciler, gazetecilik mesleğinin kurdu haline geldiler.

Büyük bir iştahla, büyük bir zevkle gazeteci dedikodusu yapıyorlar.

Bayılıyorlar bunu yapmaya. Meslek yıpratıyorlar ha bire.

Üstelik birkaç kötü örnek üzerinden yapıyorlar bunu.

Her meslek grubunda olduğu gibi gazetecilikte de suça bulaşanlar olabilir.

Ancak mesleği töhmet altında bırakan yaklaşımların artık bir tarafa bırakılması gerekir.

Geçtiğimiz günlerde “AK Parti milletvekilleri ekranlara çıkmalı” diye bir yazı yazmıştım.

Benim bu yazıdaki amacım, ekranlardaki gazetecileri tartışmaya açmak değildi.

Üç cümleyle özetlemek gerekirse şunları söylemek istemiştim ben:

- BİR: AK Parti milletvekilleri ekranlardan çekildiler, ortalıkta yoklar. Oysa bütçe görüşmelerinde hiç de fena performans göstermediler.

- İKİ: AK Parti milletvekillerinin tartışma programlarında yer alması, parti politikalarının vatandaşa doğru düzgün anlatılması açısından iyi olacaktır.

- ÜÇ: AK Parti milletvekillerinin ekranlarda parti adına soruları yanıtlaması ve tartışmalara katılması, toplumun aydınlatılması açısından da iyi olacaktır.

Bir kez daha söylüyorum:



Bırakalım artık gazetecileri ayırmayı, kutuplaştırmayı, itibarsızlaştırmayı, ille de bir yerlere yamamayı, gözünü oymayı.

İşin en acı tarafı ise şu:



Bunu gazetecilere söylemek durumunda kalmak.

ZEYNEL EMRE’NİN MEZARLIKTA RAKI SAVUNMASI



CHP’li Zeynel Emre, eskiden beri izlediğim, aklı başında bulduğum bir siyasetçi.

Üslubu iyidir, tutarlı ve mantıklı olmaya çalışır, iletişimi başarılıdır.

Kısa bir süre önce “CHP Sözcüsü” oldu Zeynel Emre.









İlk ciddi sınavını da “mezarlıkta rakı” sorusu üzerine verdi.

Sınavı geçebildi mi?

Maalesef hayır.

Zeynel Emre’ye sorulan soru şuydu:

“Özgür Özel’in Kamer Genç’in mezarı başında rakılı görüntüleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyu gündeme getirdi. Bu konudaki görüşleriniz nedir?”

*

Soruyu yanıtlarken şunların altını çizdi Zeynel Emre:

- Video yeni değil. 2020 yılına ait. Yani eski. Hatta çok eski.

- O dönemde Özgür Özel, genel başkan değil.

- Kamer Genç’in mezarında yapılan rakılı tören, resmi bir tören değil.

- Mezarlıktaki rakılı töreni Özgür Özel düzenlemiş değil.

Bu cümlelerin hiçbiri...

“Mezarlıkta rakı” olayının doğurduğu tartışmayı bitirmez, bitiremez.

Zeynel Emre’nin bu açıklamaları kurtarmıyor, kurtarmaz.

*

En başta söyledim, yine söyleyeceğim:

Mezarlıkta rakı olayından sıyrılmak için Zeynel Emre’nin şöyle bir açıklama yapması gerekir:

*

“Bir cahillik ettik. Bir çiğlik yaptık. Matrak olur diye düşündük. Dine, örfe, inanca, geleneğe, mezarlık adabına hiç de uygun davranmadık. Hem Kamer Genç ailesinden hem de halkımızdan özür diliyoruz.”

*

Mezarlıkta rakı olayını kurtarırsa ancak böyle bir açıklama kurtarır.

Başka bir açıklama mümkün değil kurtarmaz.

KAR GELİYORMUŞ



İSTANBUL’da etkili bir kar yağışının olacağına hiç inanmıyorum ama yine de üç tavsiyem var:

*

- BİR: Siz yine de elinizin altında mutlaka karda izlenmesi gereken üç beş film tutun. Mesela Fargo. Mesela Doktor Jivago. Mesela “şömine / pösteki / çilek” üçlüsünün yer aldığı eski Türk filmleri.









- İKİ: Kar topu oynamaya elverişli bir kar varsa mutlaka oynayın. Ancak kar topu oynarken mahalle kavgası çıkarmayın. 2025’in şubatında Türkiye’de böyle bir şey yaşandı çünkü.

- ÜÇ: Karlı dağlarda giyilecek abartılı kıyafetlerden kaçının. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçen sefer bundan kaçınmadıkları için bayağı bir mavra konusu olmuştu çünkü.



ŞU İKİ AÇIKLAMAYI PEŞ PEŞE OKUYUN



“Biz fakirleri değil zenginleri doyuramadığımız için bu durumdayız.” ŞEREF OĞUZ (Ensonbaher’de Adem Metan’a verdiği röportajdan)

“Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum.” ALİ SABANCI (CEO Council etkinliğinde yaptığı konuşmadan)

YENİ BİR GARİPOĞLU VAKASI



SON operasyonların odağındaki isim: Kasım Garipoğlu.

*

Hayyam Garipoğlu... Cem Garipoğlu...

Derken şimdi de Kasım Garipoğlu.

*

Kasım Garipoğlu çok garip biri.









- “Divine Circus” diye bir şey yazdırmış yalısının havuzuna.

- Burada pagan ayinlerini andıran partiler veriyormuş.

- En sevdiği film galiba “Gözü Tamamen Kapalı” imiş.

- Acayip sürrealist takılıyormuş.

- Hakkında arama kararı varken Miami’de kanını temizletmiş.

Falan...

*

Vay arkadaş. Ne hayatlar yaşanıyor memlekette.