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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>GATA’nın meczubuna dair

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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GATA’nın meczubuna dair

6 Ekim 2020

Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

GATA’nın meczubuna dair

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

Adam, tam bir insanlık düşmanı.

Güya doktor ama Mesut Yılmaz’ın hastalığıyla ilgili terbiyesizlik yapıyor.

*

Adam, tam da FETÖ’yü çağrıştırıyor.

Tarikatına öyle bağlı ki amirleri ile şeyhi arasında kalsa kesin şeyhi seçer.

*

Adam, tam bir soytarı.

İkinci Mahmut’la bile kavga ediyor.

*

Adam, tam bir proje.

İktidara karşı tepki oluşturma makinesi gibi çalışıyor.

*

Adam, tam bir meczup.

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

*

Adam, tam bir şuursuz.

Memuriyetine falan bakmadan atarlı giderli siyaset yapıyor.

*

Adam, tam bir karikatür.

İnsan bunun GATA’da başhekim yardımcılığı görevinde oluşuna inanamıyor.


LAİKLİK İŞTE BU NEDENLE ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ

GATA’daki meczup, paylaşımlarından birinde...

Devletin dini esaslara göre yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

*

İyi ama devlet, hangi din anlayışına göre yönetilecek?

Onun cevabı yok.

*

Mesela bu meczubun din anlayışına göre mi? Mesela Hayrettin Hoca’nın din anlayışına göre mi? Mesela Mehmet Görmez’in din anlayışına göre mi? Mesela Cübbeli’nin din anlayışına göre mi? Mesela Mustafa İslamoğlu’nun din anlayışına göre mi? Mesela Suudi Arabistan’ın din anlayışına göre mi? Mesela İran’ın din anlayışına göre mi? Mesela Selefilerin din anlayışına göre mi? 

*

Bu din anlayışlarından hangisi devleti yönetirse...

Diğer din anlayışlarının durumu bayağı bir vahim olur.

*

Mesela bu meczubun din anlayışına göre devlet yönetilirse...

Diğer din anlayışlarının vay haline!

Vay ki vay!

*

Şimdi bu meczuba seslenmenin tam sırası:

*

Be hey meczup!

Laiklik, senin gibilerinin din anlayışı...

Farklı din anlayışlarını ezip de geçmesin diye var.

Ve iyi ki de var.


BENİ TÜRK AŞISINA EMANET EDİNİZ

13 aşı çalışması yapılıyormuş Türkiye’de...

Bir tanesinde ciddi bir aşama kaydedilmiş.

GATA’nın meczubuna dair

Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi’nin desteklediği Prof. Aykut Özdarendeli Hoca’nın yürüttüğü çalışmada, hayvan çalışması aşaması başarıyla geride bırakılmış... İnsan çalışması safhasına gelinmiş...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bu müjdeyi büyük bir sevinçle karşılıyor ve “Beni Türk aşısına emanet ediniz” diyorum.


BENİM BURCUMUN ÜNLÜLERİ

HERKES burcunun ünlülerinin peşine düşmüş.

Ben eksik kalır mıyım?

*

Burcumun ünlülerini takdim ediyorum:

GATA’nın meczubuna dair

*

Alfred Baba ki huyunun pisliğine rağmen kendisini pek severim... Napolyon ki kendisinin çakmasından hiç hazzetmem... Ben Affleck ki kendisine karşı nötrüm...

*

Sibel Can! Çık aradan!


İTİ QOVAN KİMİ QOVURUQ

HAYDAR Aliyev’e özel bir sempatim yoktu.

Azerbaycan Türkçesine de.

*

Fakat son olaylar nedeniyle...

Hem Haydar Aliyev’e hem de Azerbaycan Türkçesine bir sempati oluştu bende.

*

Bilhassa Aliyev’in...

“İti qovan kimi qovuruq” deyişine.


TRUMP BU İŞİ ATLATIRSA

EĞER Trump, şu korona belasını tam olarak atlatırsa...

GATA’nın meczubuna dair

Biden’ı ezer geçer.

Aksi Trump için felaket olur.

*

Nefesimi tutmuş bekliyorum.


TAM OLARAK DOĞRU OLMASA DA HOŞUMA GİTTİ

HABER önce şöyle geldi:

*

“Bir grup siyah, Washington’daki Türk büyükelçiliğinin bahçesindeki Atatürk heykelini koruyor. Ermeni protestoculara karşı...”

*

Gerçek şuymuş:

GATA’nın meczubuna dair

Bunlar bir koruma şirketinin elemanlarıymış.

Türk büyükelçiliği tarafından tutulmuşlar.

Yani gönüllü değil, profesyonel koruma sağlıyorlarmış.

*

Ne yalan söyleyeyim...

Atatürk heykelini bir grup siyahın koruması çok hoşuma gitti.

Bu işi profesyonel olarak yapsalar da.

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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