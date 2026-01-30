×
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Galiba diyerek yazıyorum

#Ortadoğu#İran#Rojova

GALİBA... Özgür Özel Bey, söz konusu Ortadoğu olduğunda hep biraz acemi kalacak.

Haberin Devamı

*

- GALİBA... İran’ı vuracaklar ama rejimi değiştiremeyecekler.

*

- GALİBA... Rojova hayali, o hayalin tutkunları açısından bile bitmiş durumda.

*

- GALİBA... Yine iki gün sulu kar yağacak ve bu mevsimin kar defteri böylece kapanacak.

*

- GALİBA... Herhangi bir çatışmaya / operasyona gerek kalmadan SDG sorunu çözülecek.

*

- GALİBA... Artık “pozitif mi, negatif mi” diye test sonuçlarına aşırı ilgi gösterme süreci bitti.

*

- GALİBA... SDG bitince çözüm sürecinin üzerindeki yük de kalkmış olacak.

*

- GALİBA... Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan, epey sorunlu bir tip.

*

- GALİBA... “Altında sert düşüş” başlıklı habere rastlama olasılığı gitgide azalıyor.

*

- GALİBA... Hande Erçel’in “en tuhaf ayakkabıyı ben giymeliyim” diye bir merakı var.

İLM-İ SİYASETTEN HİÇ ÇAKMAYAN SİYASETÇİ

Haberin Devamı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, bir toplantıda “milletvekillerinin maaşları” konulu bir tartışmaya dalmış.

*

Milletvekillerinin yapmak zorunda kaldıkları harcamaları anlatıyor, ardından da şöyle diyor:

*

Ben milletvekili maaşımı sana vereceğim, gel sen de bununla bir ay idare et. Devlet milletvekillerine araba vermiyor. Meclis’te yemeklere beş defa zam yaptılar. Benim yaşadığım ödemeleri ve gelirimi size vereceğim, buyurun siz bu işin altından kalkın.

*

Temel sorun Mestan Özcan’ın bu söylediklerinde değil.

Temel sorun şurada:

*

Mestan Özcan’ın ilm-i siyaset denilen olgudan hiç haberi yok.

*

Çok değil azıcık ama gerçekten azıcık ilm-i siyaset bilseydi...

Gel bu parayla sen milletvekilliği yap da göreyim” tarzı bir meydan okumanın kendisini nasıl zora sokacağını öngörebilirdi.

*

Bu arada ilm-i siyaset, öğrenilmesi çok zor bir olgu değildir.

Bir milim feraset ile bir damla izan yeter de artar bile.

Galiba diyerek yazıyorum

Mestan Özcan

HA DÜŞTÜ HA DÜŞECEK

DÜNYANIN en yüksek gökdelenlerinden biri Tayvan’da.

Alex adlı bir dağcının bu binaya ipsiz, önlemsiz, paraşütsüz tırmanışını izledim geçen gün bir platformda.

Haberin Devamı

Bir buçuk saat süren muazzam heyecanlı bir tırmanıştı bu.

*

Kuzuların Sessizliği”, “Seven” falan hikâye.

Ben hiçbir gerilim filminde böyle gerilmedim.

Bazen “Ben artık buna bakamayacağım” dediğim bile oldu.

*

Demirel’in şöyle bir sözü vardır:

*

İp cambazını Batılılar ‘ha geçti ha geçecek’ diye izlerken Doğulular ‘ha düştü ha düşecek’ diye izler.

*

Demek ki ben tam bir Doğuluyum.

Çünkü izlerken sürekli “ha düştü ha düşecek” demekten kendimi alamadım.

Galiba diyerek yazıyorum

KÜÇÜK BALIK / BÜYÜK BALIK

ORKUN Özeller diye emekli asker var.

Televizyonda şöyle yorum yapmış:

*

Suriye’de büyük balık YPG’dir. Küçük balık Şara’nın unsurlarıdır. Küçük balığın büyük balığı yiyebileceği söz konusu olabilir mi? Mazlum Abdi genelkurmay başkanı olacak.

*

Haberin Devamı

Gelin, bu emekli albaya bir karne verelim:

*

Sahayı okuma bilgisi: SIFIR. Öngörü kapasitesi: SIFIR. Balıkların boyutunu kavrama becerisi: SIFIR. Stratejik okuma yeteneği: SIFIR.

*

Bir insan böyle bir karneye sahip olabilir, sorun değildir bu.

Derslerine sıkı çalışır, seneye sınıfını geçer.

*

Buradaki asıl sorun şurada:

Bu emekli albay, “Yanıldım, öngöremedim, bilemedim, okuyamadım” falan demiyor, hatta üste çıkmaya çalışıyor.

Galiba diyerek yazıyorum

HAMBURGER İÇİN 9 AY BEKLEMEK

İSTANBUL’un bir köşesinde bir hamburgerci. Minicik bir dükkân. Rezervasyonla çalışıyor.

Günde sadece 10 müşteri kabul ediyor.

*

Mekân sahibinin iddiasına göre: 9 aydır, 6 aydır sırasını bekleyen varmış.

*

Sadece şu kadarını söyleyeyim:

*

Haberin Devamı

Yeryüzünün gelmiş geçmiş en şahane hamburgerini de yapsa... Bir saatten fazla beklemem.

Galiba diyerek yazıyorum

 

 

 

 

