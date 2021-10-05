Fulya’nın kanserle mücadelesi

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
Fulya’nın kanserle mücadelesi
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
Kansere yakalandıktan sonra daha fazla fark ettiğimiz...
Hayata pozitif bakma gücü, her zaman koruduğu enerjik neşesi ve karamsarlığa asla prim vermeyen yapısı oldu.
*
Fulya’nın bu kişilik yapısı, kanseri yenmesinde önemli bir rol oynayacak. Buna inanıyorum.
*
Fulya Soybaş’ın “Kanserle Mücadelemi Yazdım” başlıklı yazı dizisi, her sekiz kadından birinin yakalandığı meme kanseri açısından farkındalık yaratacak çok kıymetli bir yazı dizisi...
*
Fulya’nın “Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım” dediği her şey... Kadınlarımız açısından çok önemli uyarılar.
Bütün kadınlarımız Fulya’ya kulak vermeli.
*
Bu arada şunu da söyleyeyim:
Fulya’nın mücadeleci, dirençli ve güçlü duruşunu gördükçe...
Bu sürecin ardından Hürriyet okurları için...
“Kanseri Nasıl Yendim” başlıklı yeni bir yazı dizisi daha hazırlayacağından daha çok emin oluyorum.
*
Gelin hep beraber inşallah diyelim.
SİL ONU, ÇABUK SİL
Sungu Belediye Başkanı, belediye filosuna kazandırdığı yeni makam aracının önünde poz verip fotoğraf çektirmiş.
Sonra da bu fotoğrafı, “Hizmete devam” diyerek sosyal medyada paylaşmış.
*
Bu tür paylaşımları ilk gördüğümde hemen “Sil onu, çabuk sil” diyorum. Bir refleks olarak.
*
Artık kim “Sil onu, çabuk sil” dediyse baktım:
Sungu Belediye Başkanı, bu paylaşımı silmiş.
İLK DÖRT MADDEYİ DİLİNE DOLAYAN MARJİNALLEŞİR
Türkiye’de sessiz sedasız bir uzlaşma oldu.
Ana akım bütün siyasi anlayışlar, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğu konusunda fikir birliğine vardılar.
*
Ya da varmış gibi yaptılar.
Niyetlerini bilecek durumda değiliz.
*
Yani demem o ki...
Anayasa’nın ilk dört maddesini tartışmaya açan ya da açmayı düşünen herkes şunu bilmeli ki...
Kendisini anında marjinalleşmekten başka bir şey beklememektedir.
GURUR ONUR
Milli takımın yeni Alman hocası Stefan Kuntz’a milli takım oyuncuları için primin söz konusu olup olmayacağı sorulmuş.
*
Verdiği cevabı aktarıyorum:
*
“Bu bir kulüp takımı değil ki... Gurur, onur gibi faktörler de devreye girer.”
*
Söyleyenin Alman olmasının hiç önemi yok. Bu çok net bir millilik dersidir.
HAŞİM KILIÇ, ZÜHTÜ ARSLAN
Son günlerde Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan’ın isimleri, muhalefetin ortak adayı olarak yeniden dolaşıma sokulmuş durumda.
İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı...
*
Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
*
Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır.
Buna mukabil...
Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır.
*
Bu kadar kesin ve net konuşuyorum çünkü muhalefetin bir rasyonalitesi olduğuna inanmak istiyorum.
*
Peki yoksa böyle bir rasyonalitesi?
O zaman sorry!
Yapacak bir şey yok.
UFUKTA BİR KARŞITLIK BELİRDİ
Türk siyasi tarihi, aslında bir karşıtlıklar tarihidir:
*
Menderes/İnönü karşıtlığı... Demirel/Ecevit karşıtlığı... Mesut Yılmaz/Tansu Çiller karşıtlığı... Demirel/Erbakan karşıtlığı... Turgut Özal/Erdal İnönü karşıtlığı...
*
Türkiye’de epey bir süredir bu tür bir karşıtlıktan söz edemiyorduk.
*
Bunun en temel nedeni şuydu:
Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın aday olduğu makama aday olmuyor, olamıyor, olmamayı tercih ediyordu.
Bu nedenle de siyasette bir “Erdoğan/Kılıçdaroğlu karşıtlığı” oluşmuyordu.
*
Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini keskinleştirerek cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpmasıyla...
Söz konusu karşıtlık, inceden de olsa belirmiş durumda.
*
Bakınız:
Aynı gün gazetelerin birinci sayfasını süsleyen...
- Erdoğan’ın basket oynaması olayı...
- Kılıçdaroğlu’nun hızlı adımlarla yürüyüş yapması...
ANLADIM Kİ
- Millet sinemaya gitmek için James Bond’u bekliyormuş.
*
- Yapıcı eleştiri, düşmanca eleştiri falan... Bizim millet, eleştirinin hiçbir türlüsünü sevmiyormuş.
*
- Melih Gökçek’in gündemden tamamen düşeceği günü beklemek, boş bir hayalmiş.
*
- Masterchef yarışmasına katılan şeflerin boşanması neredeyse mukadder hale gelmiş.