Haberin Devamı

- İRAN: “Varoluş savaşı veriyorum, Körfez falan dinlemem, gerekirse dünyayı yakarım” havasına girmiş durumda. ABD ve İsrail’i pişman etmek istiyor İran.

*

- TRUMP: Kuyruğu dik tutmak istese de fena halde bocalıyor. Hürmüz’ün boğazı sıkıldıkça onun da boğazı sıkılıyor.

*

- İSRAİL: Önceki gece sendeledi İsrail. İlk kez İran’dan çok etkili füzeler yedi. Küstah kahkahalar savuramadıkları bir gece yaşadılar.

*

- ŞAŞKINLIK: Trump’ın “İran’ı bitirdim” dediği günün akşamında İran’ın daha güçlü vurması çok acayip. Herkeste bir İran şaşkınlığı var.

*

- KÖRFEZ: Körfez ülkeleri, İran’a karşı öfkeli. Misilleme yapabilecekleri söyleniyor. Ciddi ciddi geniş çaplı bir bölgesel savaştan söz edilmeye başlandı.

*

Haberin Devamı

- PETROL: Petrol fiyatları yükseliyor. Dünya benzeri görülmemiş bir enerji kriziyle karşı karşıya. Kâbus senaryosu gerçek oluyor.

*

- NÜKLEER: Nükleer tesisler vuruldukça tehlike büyüyor. İsrail’in nükleer bomba kullanma ihtimalinden söz edenler var.

*

- KAMYON: Uzmanlar arasında bu savaş için “freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” benzetmesi yapmak çok popüler. Bunu demeyen uzman kalmadı neredeyse.

AÇILIN İRAN’I ÖVECEĞİM

Üç gündür İran’ın durumu aşağı yukarı şöyle:

- Füzeleri daha isabetli atışlar yapıyor.

- F-35’in fiyakasını bozuyor, F-16’yı havada avlıyor.

- İsrail’i hem şaşırtıyor hem de resmen ağlatıyor.

*

Moral üstünlük zaten İran’daydı.

Ama bir geceliğine de olsa askeri üstünlüğü de ele geçirebildi.

*

İran’ın kolay lokma olmayacağından emindim ama bu kadar zorlu bir lokma olacağını da tahmin etmemiştim hani.

Aşk olsun sana İran aşk olsun.

SİVİL ÖLDÜRMENİN ORDİNARYÜSÜ

Haberin Devamı

İran sivillere saldırıyormuş. İran sivilleri öldürüyormuş. Bu olmazmış. Bu kabul edilemezmiş. Bu nedenle İran yok edilmeliymiş.

*

Kim diyor bunu?

*

- Sivil öldürmenin ordinaryüsü haline gelen...

- Çocuk katliamı konusunda uzmanlaşan...

- Okul bombalamanın üstadı olmuş...

Netanyahu diyor.

*

Her pişkinliğin bir sınırı var ama Netanyahu’nun pişkinliğinin bir sınırı yok.

SIRA TÜRKİYE’YE GELECEK DİYENLERE ŞÖYLE DEYİN

“İran’dan sonra sıra Türkiye’ye gelecek” falan diyorlar ya...

Bunu diyenlere şöyle derseniz, bir daha böyle bir şey duymazsınız:

*

“Türkiye sıraya girmez, sıraya sokar. Nitekim sıraya sokmuşluğu da vardır. Suriye, Libya, Karabağ falan.”

HALKIMIZLA GURUR DUYALIM

Haberin Devamı

Halkımızın ezici çoğunluğu İran’dan yana.

*

- Güçsüzlüğüne hiç bakmıyorlar.

- Mezhebine hiç takılmıyorlar.

- Hatalarına hiç aldırmıyorlar.

- Yanlışlarına hiç kafayı takmıyorlar.

Mazlum olduğuna inanıyorlar ve tam destek veriyorlar.

*

Seküleri de böyle... Milliyetçisi de böyle... Dindarı da böyle... Solcusu da böyle... Sağcısı da böyle...

*

Halkımızla ne kadar gurur duysak az.

NE UMDULAR NE BULDULAR

- HAMANEY ÖLDÜRÜLÜNCE: İran’da ayaklanma çıkacağını, rejimin çökeceğini, iç savaş patlayacağını umdular. İran halkı daha da kenetlendi, konsolidasyon arşa çıktı, en küçük bir iç karışıklık bile yaşanmadı.

- LARİCANİ ÖLDÜRÜLÜNCE: İran’da sistem içi dengenin sarsılacağını, ülkenin koordinasyon yeteneğinin azalacağını umdular. Füzeler daha isabetli atılmaya, koordinasyon daha güçlü olmaya başladı.

Haberin Devamı

ŞUNLARI DİYENLERİ ANINDA ENGELLİYORUM

- Aşırı bilgiç bir eda takınarak... “Arkadaşlar! Üçüncü dünya savaşına doğru hızla ilerliyoruz” diyenleri.

*

- İran eleştirisi yapmak için fırsat kollayan ve buldukları ilk fırsatta da... “Ama abi İran’da çok şey yani” diyenleri.

*

- Savaşı ille de Türkiye’ye bulaştırmaya çalışarak... “Göreceksiniz! Bu savaş Türkiye’yi de içine alacak” diyenleri.

*

- Felaket tellallığında sınır tanımayıp sürekli... “Kötü olacak, çok daha kötü olacak” diyenleri.

TOKSİK EKOSİSTEM

İstanbul’da işlenen bir cinayet, toksik bir ekosistemi ortaya çıkardı.

Bu toksik ekosistemin baş aktörleri şunlar:

*

Israrcı rapçi Canbay... Gaddar şüpheli Alaattin... Odaktaki belalı kız Aleyna... Aleyna’nın tekinsiz annesi Zuhal falan.

*

Haberin Devamı

Burada olan suçsuz günahsız Kubilay Kaan adlı delikanlıya oldu valla.

Cinayete kurban gitti gencecik çocuk.

Halbuki bu toksik ekosistemin bir parçası bile değildi.