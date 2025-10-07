Freni çek / aleti kap / arabadan fırla döneminin sonu

Haberin Devamı

Araçlar kenara çekilince...

Arabasındaki kesici, delici aleti kaptığı gibi koştura koştura karşı arabaya saldırır bu dayı.

*

Dünyanın her yanında bin türlü magandalık varken...

Bu tür trafik magandalığı biraz bize özgüdür.

*

Bu magandalığın sonunu getirecek yeni cezalar Meclis gündeminde.

Mesela şu ceza:

*

Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden ve bunun için araçtan inenlerin başına şunlar gelecek:

- 180 bin lirayı bayılacak.

- Ehliyetine el konacak.

- Aracı 30 günlüğüne bağlanacak.

*

Bu cezalardan sonra memleketin en azılı magandaları bile...

El frenini çekip aleti kapıp dışarıya fırlamadan önce bin kere düşünür.

*

Şahane. Mükemmel. Muhteşem. Müthiş.

Hadi sayın TBMM.

Geçir şu kanunu.

ALPARSLAN BAYRAKTAR’IN LNG BALONUNU SÖNDÜRMESİ

Kürsüde konuşuyordu Enerji Bakanı Bayraktar.

Sakin, ağırbaşlı, hamasetten uzak, retoriğe kaymayan, polemiğe kaçan vurgularda bile düzeyli bir konuşma.

Verdiği önemli bilgi ise şu:

*

“ABD ile yaptığımız 43 milyar dolarlık LNG anlaşmasıyla Türkmenistan’dan sonra en ucuz gazı Türkiye’ye getiriyoruz.”

*

Allah Allah!

E hani Trump’a kıyak yapmak için LNG anlaşması yapmıştık.

Meğer Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz anlaşması yapılmış ABD ile.

SULTANAHMET’TE BİR CEVELAN

Epeydir kıyısından bile geçemiyordum.

Geçen gün hızlandırılmış bir Sultanahmet turu yaptım.

*

- Levni isimli nezih bir otelin çatısındaki muazzam tarih manzarasının tam göbeğinde kahve içtim.

- Restorasyona alınmış muhteşem Sultanahmet Postanesi’nin önünde fotoğraf çektirdim.

- “Burası Osmanlının son sadaret makamıydı” diyerek Valilik binasına alıcı gözle baktım.

- Mısır Çarşısı’nı baştan sona turlayıp pırıl pırıl dükkanlarından alışveriş yaptım.

*

En sonunda da...

“Gelmiyoruz buralara abi ya... Gelmiyoruz... Buraları yaşamak lazım” falan diyerek...

Bir Cem Yılmaz esprisine gönderme yaptım.

MUHALEFETE MUHALEFET YAPILMAZSA NE OLUR

- İktidara alternatif destansı bir muhalefet hareketi asla doğmaz.

- Muhalefet, eleştirinin büyülü taraflarından mahrum kalır.

- Bütün muhalifler, zorunlu olarak ana muhalefet partisinin eteğine yapışır.

- Muhalefet politikaları, asla anlamlı bir içeriğe kavuşmaz.

- Daha muhalefetteyken sorgulanmaktan kaçınan bir anlayış doğar.

- Muhalefet liderleri, kendilerine çeki düzen vermeye gerek duymaz.

TRUMP’IN NETANYAHU’YA TELEFONDA ETTİĞİ KÜFÜR

ABD medyası yazıyor.

Meğer Trump, son telefon görüşmesinde sürekli olmazlanan Netanyahu’ya ağır fırça atmış.

*

Telefon görüşmesinin bir yerinde...

“Neden bu kadar negatifsin Bibi” demiş ve basmış küfrü.

*

Filmlerde İngilizce küfürler, Türkçeye “Kahrolası” ya da “Lanet olası” falan diye çevrilir.

Trump’ın küfrünü de böyle çevirenler oldu ama adam, hunharca küfretmiş Netanyahu’ya.

*

Hay ağzın dert görmesin be Trump.

Sadece şu ettiğin küfürle bile gönlümüzün Nobel’ini almayı başardın.

ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR: BALKONDA HAVUZ

NİŞANTAŞI’nda bir site yapmışlar. Balkonlarda havuz var. Daire fiyatları 160 milyonmuş.

*

Balkonunda havuz olan bir daire...

- Bir gerilim filmi platosu gibidir.

- Dikizlenmeye açık davetiye gibidir.

- Suyun taşmasına, balkonun devrilmesine gebe gibidir.

- Potansiyel sivrisinek taşıyıcısı gibidir.

- İklim değişikliğine eşsiz bir katkı gibidir.

- Olası bir depremde su taşmasına çağrı gibidir.

- Görgüsüzlük gibidir, Dilan Polat’lık gibidir.

MEVSİMLER BAHANE

Sosyete sayfalarında hep aynı başlıklar:

*

Yaza merhaba partisi / Bahar partisi / Merhaba sonbahar partisi / Hoş geldin kış falan...

*

İşin özü şu galiba: Devasa bir parti verme hevesi var, mevsimler bahane ediliyor.