Fotoğraflarla gündemdekiler

BIDEN
Boşlukla tokalaşmak
“BIDEN boşlukla tokalaştı” haberinin fotoğraflarını görünce... Biden’ın dublör yerine robot kullanıp kullanmadığı aklıma geldi. Malum “robot tokalaşması” diye bir şey var. Biden’ın mekanik hareketlerinden başka bir şey çıkmıyor.
MAĞDUR AİLE
Ödüllük bir fotoğraf
MANŞETLERİ süsledi ve öylece geçilip gitti. Oysa bu fotoğraf karesi, çok şey anlatıyordu. Şiddet mağduru ailelerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan iftarın ardından bir mağdur aile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yaşadıkları acıyı anlatıyor. Emine Hanım’ın duruşuna lütfen dikkat. Muazzam bir fotoğraf karesi. Çok iyi yakalanmış. Kim çektiyse ödüllendirilmeli.
HASAN MEZARCI
Hiç hoşlanmıyorum
MESİH olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, “Su içmenin orucu bozma uygulamasını kaldırdım” dedi. Bunun üzerine çok mavra çevrildi. Hiçbirine gülmedim. Hoşlanmıyorum Hasan Mezarcı’yla dalga geçilmesinden. Hastaya gülmek gibi geliyor bana.
İLHAM GENCER
Üç sırrı var
“99 yaşında piyano başında” diye dünkü Hürriyet’in manşetindeydi İlham Gencer. Zeynep Bilgehan’ın röportajından anlıyoruz ki İlham Bey, uzun yaşamanın sırrını şu üç maddede özetliyormuş: Hareket et, bir. Az ye, iki. Kıskanma, üç.
*
Üç maddeyle ilgili de şunları söyleyebilirim:
- BİR: Nerede hareket, orada bereket.
- İKİ: Acıkmadan sofraya oturma, doymadan kalk.
- ÜÇ: Haset etme ne olur, çalış senin de olur.
ESENGÜL
Filmi çekilesi bir kadın
“BERGEN” filmi çok tutunca Esengül’ün de filminin çekilmesini talep etmiştim. Sağdan soldan benzer talepler yükselmeye başladı. Gazino cinayetleri, kabadayı alemleri, fırtınalı günler ve en sonunda kuşkulu bir kazada erken ölüm... Ve tabii yeniden meşhur olmaya hayli müsait “Taht Kurmuşsun Kalbime” şarkısı... Serenay Sarıkaya, Esengül rolü için biçilmiş kaftan... Üstelik Serenay Sarıkaya, Bergen’i canlandırma fırsatını da kaçırmıştı. Yapımcılar neden hâlâ harekete geçmiyorlar, anlamıyorum.
ÜMİT ÖZDAĞ
Tek başına ittifak
ÖNCEKİ hafta en çok o konuşuldu. Geçen hafta da en çok o konuşuldu. Çıkardığı patırtı, altı liderin çıkardığı patırtıdan daha fazla. Tozu dumana katıyor. Çarşıyı karıştırıyor. Sırtında yumurta kefesi olmamasının verdiği sonsuz rahatlıkla gündemle oynuyor. Tek başına parti gibi nitelemesi eksik kalır. Adam resmen tek başına ittifak gibi.
NEM VE TER
Ne buluyorlar Miami’de
BİZİM parası bol magazin ünlülerinin Miami merakı bitip tükenmek bilmiyor. Ya Miami’den ev alıyorlar ya da Miami’ye yerleşiyorlar. En son Petek Dinçöz Hanım da bu kervana katılmış. Sıcağı bizim Antalya’dan daha yakıcı, nemi ağustostaki İstanbul neminden daha beter bir yer. Ne buluyorlar Miami denilen terden, nemden ve bunaltıcı sıcaktan başka bir şey vadetmeyen bu yerde acaba?
ALEYNA TİLKİ
Niye şaşırıldı ki
ALEYNA Tilki’nin son klibine laf ediyorlar. “Fazla abarttı” diyorlar. “Çok açık” diyorlar. “Gülşen’e özendi” diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Sanki Aleyna kardeşimiz, normal zamanlarda aşırı mazbut takılırken son klibinde dağıtmaya karar vermiş gibi. Oysa en başta ortaya çıkan Aleyna Tilki anlatısıyla son klip arasında zerre kadar uyumsuzluk yok.
TURGUT ÖZAL
Bir anma yarışı
DÜN Turgut Özal’ın vefat yıldönümüydü. Şöyle bir baktım: Herkes Turgut Özal’ı anıyor. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da... AK Parti de CHP de... Deva da Gelecek de... Bir anma yarışıydı söz konusu olan. Sonra Turgut Özal’lı yılları hatırladım. Benzer bir yarış vardı o zaman da. Eleştiri, yüklenme, yerin dibine sokma yarışı... Biz milletçe ortada duramıyoruz vesselam.
TÜRKÜNÜN İLHAMI
İşte samsak döveci
“SAMSAK Döveci” diye bir türkü var ya son günlerde popüler olan. Sevmedim bu türküyü. “Pastoral rezalet” diye nitelendirdim. Antep’e gezmeye giden bir arkadaşım şehrin bakırcılar çarşısında çekmiş bu fotoğrafı... “İşte samsak döveci denilen olgu budur” diye bana yollamış. Nedir bu? Şudur: Bir iki diş sarımsağı hızla ezip yemeğe katmak için kullanılan küçük bir havan... Keşke minik bir havan olarak kalsa, türkülere geçmeseymiş.
MARİNE LE PEN
Mahcup ırkçı
MACRON’un rakibi Marine Le Pen... Üzerinize afiyet kendisi biraz ırkçıdır. Fakat bazen ırkçılığını örtmek için şovlar da yapar. İşte bu fotoğraf, o şovlardan birinin fotoğrafı. “Bakın, bakın... O kadar da ırkçı değilim. Siyahi bir hanımla nasıl da mutlu mesut fotoğraf çektiriyorum” demek istiyor. Fakat içindeki ırkçıyı saklayamıyor. İğrendiği bir şeye dokunur gibi dokunuyor siyah kadına... Geçen haftanın en çok konuşulan fotoğrafıydı bu.
BİR İFTAR ANISI
Çok hoş bir fotoğraf
SELÇUK Bayraktar, eşi Sümeyye Hanım’la Ayasofya dolaylarında iftar yapmış. “Bu akşam iftarımız Ayasofya’da. Hayırlı Ramazanlar” diyerek de bu fotoğrafı paylaşmış. “Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor” sorusuna verilecek çok cevap var. Bu fotoğraftan yayılan hava, o cevaplardan sadece biri.
Fotoğraflarla gündemdekiler
*
BIDEN
Boşlukla tokalaşmak
“BIDEN boşlukla tokalaştı” haberinin fotoğraflarını görünce... Biden’ın dublör yerine robot kullanıp kullanmadığı aklıma geldi. Malum “robot tokalaşması” diye bir şey var. Biden’ın mekanik hareketlerinden başka bir şey çıkmıyor.
MAĞDUR AİLE
Ödüllük bir fotoğraf
MANŞETLERİ süsledi ve öylece geçilip gitti. Oysa bu fotoğraf karesi, çok şey anlatıyordu. Şiddet mağduru ailelerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan iftarın ardından bir mağdur aile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yaşadıkları acıyı anlatıyor. Emine Hanım’ın duruşuna lütfen dikkat. Muazzam bir fotoğraf karesi. Çok iyi yakalanmış. Kim çektiyse ödüllendirilmeli.
HASAN MEZARCI
Hiç hoşlanmıyorum
MESİH olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, “Su içmenin orucu bozma uygulamasını kaldırdım” dedi. Bunun üzerine çok mavra çevrildi. Hiçbirine gülmedim. Hoşlanmıyorum Hasan Mezarcı’yla dalga geçilmesinden. Hastaya gülmek gibi geliyor bana.
İLHAM GENCER
Üç sırrı var
“99 yaşında piyano başında” diye dünkü Hürriyet’in manşetindeydi İlham Gencer. Zeynep Bilgehan’ın röportajından anlıyoruz ki İlham Bey, uzun yaşamanın sırrını şu üç maddede özetliyormuş: Hareket et, bir. Az ye, iki. Kıskanma, üç.
*
Üç maddeyle ilgili de şunları söyleyebilirim:
- BİR: Nerede hareket, orada bereket.
- İKİ: Acıkmadan sofraya oturma, doymadan kalk.
- ÜÇ: Haset etme ne olur, çalış senin de olur.
ESENGÜL
Filmi çekilesi bir kadın
“BERGEN” filmi çok tutunca Esengül’ün de filminin çekilmesini talep etmiştim. Sağdan soldan benzer talepler yükselmeye başladı. Gazino cinayetleri, kabadayı alemleri, fırtınalı günler ve en sonunda kuşkulu bir kazada erken ölüm... Ve tabii yeniden meşhur olmaya hayli müsait “Taht Kurmuşsun Kalbime” şarkısı... Serenay Sarıkaya, Esengül rolü için biçilmiş kaftan... Üstelik Serenay Sarıkaya, Bergen’i canlandırma fırsatını da kaçırmıştı. Yapımcılar neden hâlâ harekete geçmiyorlar, anlamıyorum.
ÜMİT ÖZDAĞ
Tek başına ittifak
ÖNCEKİ hafta en çok o konuşuldu. Geçen hafta da en çok o konuşuldu. Çıkardığı patırtı, altı liderin çıkardığı patırtıdan daha fazla. Tozu dumana katıyor. Çarşıyı karıştırıyor. Sırtında yumurta kefesi olmamasının verdiği sonsuz rahatlıkla gündemle oynuyor. Tek başına parti gibi nitelemesi eksik kalır. Adam resmen tek başına ittifak gibi.
NEM VE TER
Ne buluyorlar Miami’de
BİZİM parası bol magazin ünlülerinin Miami merakı bitip tükenmek bilmiyor. Ya Miami’den ev alıyorlar ya da Miami’ye yerleşiyorlar. En son Petek Dinçöz Hanım da bu kervana katılmış. Sıcağı bizim Antalya’dan daha yakıcı, nemi ağustostaki İstanbul neminden daha beter bir yer. Ne buluyorlar Miami denilen terden, nemden ve bunaltıcı sıcaktan başka bir şey vadetmeyen bu yerde acaba?
ALEYNA TİLKİ
Niye şaşırıldı ki
ALEYNA Tilki’nin son klibine laf ediyorlar. “Fazla abarttı” diyorlar. “Çok açık” diyorlar. “Gülşen’e özendi” diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Sanki Aleyna kardeşimiz, normal zamanlarda aşırı mazbut takılırken son klibinde dağıtmaya karar vermiş gibi. Oysa en başta ortaya çıkan Aleyna Tilki anlatısıyla son klip arasında zerre kadar uyumsuzluk yok.
TURGUT ÖZAL
Bir anma yarışı
DÜN Turgut Özal’ın vefat yıldönümüydü. Şöyle bir baktım: Herkes Turgut Özal’ı anıyor. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da... AK Parti de CHP de... Deva da Gelecek de... Bir anma yarışıydı söz konusu olan. Sonra Turgut Özal’lı yılları hatırladım. Benzer bir yarış vardı o zaman da. Eleştiri, yüklenme, yerin dibine sokma yarışı... Biz milletçe ortada duramıyoruz vesselam.
TÜRKÜNÜN İLHAMI
İşte samsak döveci
“SAMSAK Döveci” diye bir türkü var ya son günlerde popüler olan. Sevmedim bu türküyü. “Pastoral rezalet” diye nitelendirdim. Antep’e gezmeye giden bir arkadaşım şehrin bakırcılar çarşısında çekmiş bu fotoğrafı... “İşte samsak döveci denilen olgu budur” diye bana yollamış. Nedir bu? Şudur: Bir iki diş sarımsağı hızla ezip yemeğe katmak için kullanılan küçük bir havan... Keşke minik bir havan olarak kalsa, türkülere geçmeseymiş.
MARİNE LE PEN
Mahcup ırkçı
MACRON’un rakibi Marine Le Pen... Üzerinize afiyet kendisi biraz ırkçıdır. Fakat bazen ırkçılığını örtmek için şovlar da yapar. İşte bu fotoğraf, o şovlardan birinin fotoğrafı. “Bakın, bakın... O kadar da ırkçı değilim. Siyahi bir hanımla nasıl da mutlu mesut fotoğraf çektiriyorum” demek istiyor. Fakat içindeki ırkçıyı saklayamıyor. İğrendiği bir şeye dokunur gibi dokunuyor siyah kadına... Geçen haftanın en çok konuşulan fotoğrafıydı bu.
BİR İFTAR ANISI
Çok hoş bir fotoğraf
SELÇUK Bayraktar, eşi Sümeyye Hanım’la Ayasofya dolaylarında iftar yapmış. “Bu akşam iftarımız Ayasofya’da. Hayırlı Ramazanlar” diyerek de bu fotoğrafı paylaşmış. “Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor” sorusuna verilecek çok cevap var. Bu fotoğraftan yayılan hava, o cevaplardan sadece biri.