Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak

Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
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Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
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İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
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Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
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Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
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Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
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Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
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Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
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Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
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Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
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BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Üç argümanı vardı Soyer’in:
*
- BİR: Enver’i sevmeyenlerin yaptıkları karalama...
*
- İKİ: Galiba verdiğimiz para 90 bin lira...
*
- ÜÇ: Finlandiya eğitime ne kadar para harcıyor, siz biliyor musunuz?
*
Sadece şunu söylemekle yetineceğim:
*
Finlandiya ile Enver Aysever’in aynı cümle içinde kullanılması karşısında...
Finlandiya hükümeti, İzmir belediyesine nota verebilir.
*
Gelelim bu açıklamadan sonra yaşanan gelişmelere...
*
Başkan Soyer, bu üç argümanı dile getirdikten sonra...
“Eleştirilere kayıtsız kalamazdık” diyerek ihalenin iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı.
E ne oldu şimdi?
Enver’i sevmeyenler mi kazanmış oldu?
*
Neyse... Neyse...
Biz “Hem Finlandiya hem de kamu parası kurtulmuş oldu” diyerek avunalım.
BAHÇELİ’DEN ‘ANDIMIZ’ CEVABI GELDİ
SİYASETTE son birkaç yılda büyük altüst oluşlar meydana geldi. İttifaklar oluştu. Siyasi pozisyonlar değişti. Yeni partiler kuruldu. Yeni anlayışlar belirdi. HDP eksenli yeni kutuplaşmalar doğdu.
*
İşte tam da bu nedenle geçen gün yazdığım bir yazıda şöyle demiştim:
*
“Yıllar önce büyük bir hararetle yaptığımız Andımız tartışmasını yeniden yapmakta fayda var. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Davutoğlu, Babacan... Hepsi Andımız’la ilgili ne düşündüğünü ortaya koymalıdır.”
*
Bu çağrıma dört başı mamur tek açıklama MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi.
Bahçeli, “Andımız” için manifesto niteliğinde bir açıklama yaptı ve eskiden hangi noktada duruyorsa o noktada durduğunu ortaya koydu.
*
Andımız’a sahip çıktı. Danıştay kararına itiraz etti. Kararı şuursuzluk olarak niteledi. Kararın milli gerçekliklerle çatıştığını söyledi. Ve en sonunda yanlış bulduğu karardan dönülmesini istedi.
*
Andımız konusundaki duruşunu gayet net, gayet belirgin, gayet sade, gayet anlaşılır, gayet dört başı mamur bir şekilde ortaya koyduğu için...
Teşekkürler Bahçeli!
*
Şimdi aynı tutumu, olayı sessizlikle geçiştirmeye çalışan diğer partilerin sözcülerinden de bekliyoruz.
*
NOT: Beklediğim cevaplardan biri yazıyı tamamladıktan sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan geldi. CHP de Andımız’a sahip çıktı ve “Andımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir” açıklamasını yaptı.
ORHAN GENCEBAY, ERDOĞANCI DEĞİL DEVLETÇİ
ORHAN Gencebay, Sabah gazetesine demeç vermiş. Demiş ki:
*
“Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim.”
*
Orhan Gencebay’la siyasi konularda birkaç kez konuşmuş biri olarak kanaatim şudur:
*
“Gencebay şucu bucu değil, devletçi. Daha doğrusu her zaman devleti temsil edenlerin yanında.”
*
Cumhurbaşkanı Özal olduğunda da tutumu buydu, Sezer olduğunda da... Demirel başbakanken de tutumu buydu, Ecevit başbakanken de tutumu buydu...
*
Yarın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun...
Orhan Gencebay, “Art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar” diyerek sosyal medyaya yüklenirse hiç şaşırmam.
*
Gencebay’ı eleştirelim eleştirmesine de...
Devletçi duruşunun bu noktada olduğunu da bilerek eleştirelim.
Yani eleştirimizi bu yaklaşımı üzerine bina edelim.
MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU’NA HAKSIZLIK YAPTI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir videosu var.
Videoda diyor ki:
“Muhtarlara birer yardımcı verilse... 10 milyon işsiz var... Sorun çözülür.”
*
Türkiye’deki toplam muhtar sayısı 56 bin...
Her muhtarın yanına bir kişi verildiğinde 10 milyonluk işsizlik sorununun çözüleceğini düşünmek için...
Hesap uzmanı olmaya gerek yok, basit bir aritmetik bilgisi yeterli.
*
Böyle bir hatanın yapılamayacağını düşündüm.
Ve açıp dinledim Kılıçdaroğlu’nun söylediklerini.
İşin gerçeğini bir anda anladım.
*
Özetle söylediği şu Kılıçdaroğlu’nun:
*
“Muhtarların bürokratik işleri yoğun. Herkesin özel kalemi var, danışmanı var. Muhtarların kurumsal işlerini yapacak kimse yok. Muhtarların yanına bir kişi verilse... 10 milyon işsiz var, her muhtarın yanına bir kişi verilse bu iş çözülür.”
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Yani Kılıçdaroğlu’nun, “bu iş” dediği iş, işsizlik işi değil, muhtarların bürokratik işleri.
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- Yine bir kesme biçme vakası...
- Yine bir çarpıtma olayı...
- Yine bir sosyal medya dezenformasyonu...
- Yine bir önüne arkasına bakmama sorunsalı...
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Videoyu “Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyin yakan hesabı” diye yayınlayan Muharrem İnce’ye ve onun şahsında bu video üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen herkese sesleniyorum:
“Bu haksızlığa son vermek için derhal kaldırın lütfen o videoyu.”
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Sadece İnce mi?
Bu çarpıtılmış, kesilmiş video üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklenen herkese sesleniyorum:
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“Biz Kılıçdaroğlu’nu eleştiririz ama sadece doğrular, hakikatler üzerinden” diyerek özür dileyin.