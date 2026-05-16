Finansal suç ağına kendini kullandıran bir adam

Bu konuyu araştırdım.

Sonuçları tane tane anlatıyorum:

*

Savcılar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabındaki para hareketlerini incelediklerinde şunları fark etmişler:

- Hesaba farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler.

- Korumalı hesaplarla bağlantılı para akışları.

- Katmanlama hesaplarına yüksek miktarda para gönderilmesi.

- Aynı hesaplardan tekrar para girişi.

*

Peki bunlar ne anlama geliyor?

Savcılıların bu konudaki yorumu şu:

“Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri.”

*

Hadi ben daha açık yazayım:

*

Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş.

Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı...

Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış.

Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış.

*

Nostradamus değilim ama bir kehanette bulunmaktan kendimi alamıyorum:

*

Bu adam bu zamana kadar bir patladı, iki patladı, üç patladı, dört patladı ama hep bir biçimde yırttı.

Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak.





DUAYLA MEYHANE AÇILIŞI

FETHİYE’de bir meyhane açılışı.

Belediye Başkan Yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...

Hepsi orada.

*

Fakat o da ne?

Törene katılan bir imam, tecvide uyarak, ayınları çatlatarak, salavat getirerek açılış duası ediyor.

*

Dua edenlerin yüzlerine baktım.

Hayır, hayır. Pek dalga geçer gibi halleri yok, gayet ciddiler.

*

Bu tür durumlarda genelde şöyle bir ayrım yapılır:

Şakaysa fena, ciddiyse daha fena.

*

Bu olayda ayrım yapamıyoruz:

Şakaysa da çok fena, ciddiyse de çok fena!

MİLLİ TAKIM MARŞLARI

HEPSİNİ dinledim.

“Aha da budur” diyebileceğim bir marşa rastlamadım.

*

Daha iyisi gelene kadar şimdilik benim favorim şu:

*

“Cumhur Frankfurt” diye bilinen kardeşimizin “Al eline kalemi / Yaz Allah’ın adını / Çekmeyenler ne bilir / Zikrullahın tadını” ilahisinden uyarladığı marş.

*

Bu marşla ilgili sadece şu kadarını söyleyeyim:

Adamı bir anda manevi bir iklime sokup acayip gaza getiriyor.

PİŞMAN EDECEK BİR KANKALIK

ESKİ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Lideri Özgür Özel arasında bir kanka ilişkisi olduğu anlaşılıyor.

Bu kankalık ilişkisi Özgür Özel’i fena halde yıpratacak gibi.

*

Çünkü Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanmak için birbiri ardına ifadeler veriyor.

- Her ifadede hedefi Özgür Özel.

- Her ifadede özel mesajları ortaya döküyor.

- Her ifadede parasal ilişkileri anlatıyor.

- Her ifadede mutlak butlana delil sunuyor.

*

Ben şu hayatta şunu öğrendim:

*

Kankalık yapacağın adamı iyi seçeceksin.

Ya da mümkünse hiç kimseyle kanka olmayacaksın.

*

Benim şu hayatta öğrendiğimi artık Özgür Özel de öğrenmiştir sanırım.

KIRILMIŞ YUMURTA TOPUK

KIRILMIŞ yumurta topuklu bir ayakkabı.

Giyen de Amerikalı aktris Elle Fanning.





*

Bir insan böyle bir ayakkabıyı neden giyer?

Galiba espri olsun diye.

Evet, ayakkabının bir esprisi var.

Ancak bayağı olmaktan kurtulamayan bir espri bu.

Şİ DERİN BİR OH ÇEKMİŞTİR

TRUMP’ın Çin gezisi boyunca...

Çin Devlet Başkanı Şi’nin...

- Gözlerinde hep “Ya bu ne acayip bir adam” bakışı vardı.

- Tavırlarında hep “Şununla fazla yüz göz olmayayım” havası vardı.

- Hareketlerinde hep “Bir an önce gitse de kurtulsam” edası vardı.

- Yaklaşımlarında hep sevimli yaramaz bir çocuğa karşı bir yetişkinin olgun tavrı vardı.

*

Gezi bitti.

Şi’nin derin bir oh çektiğine bahse girebilirim.