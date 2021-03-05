Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim
Fezlekeler konusunda...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
*
Toptan evetçi ya da toptan hayırcı olmak yerine...
Her fezlekenin önüne arkasına bakarak tutum almak.
Hakkaniyetli tutum budur.
SİZ KOVMUYORSUNUZ BEN İSTİFA EDİYORUM
ÜMİT Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edilmişti. Sonra ne oldu? Özdağ, yargıya gitti ve yargı kararıyla partiye döndü.
*
Ve dün...
Özdağ, partiden istifa etti.
*
“Bir zamanlar fakir ve gururlu bir genç vardı” cümlesinin kardeşi bir cümle vardır: “Siz kovmuyorsunuz, ben istifa ediyorum.”
*
Ümit Özdağ’ın macerası, bana bu cümleyi anımsattı.
YENİ NESİL SAYGISIZLIKLAR
Bir kişiyi, hiç haber vermeden küt diye WhatsApp grubuna eklemek.
*
Maskesiz bir şekilde birinin yanına sokulup yüksek sesle konuşmak.
*
Cumartesi-pazar, sabah-akşam demeden birini görüntülü aramak.
UŞAK’TAKİ BAŞARI VE UŞAK VALİSİ
Korona yoğunluk haritasında, batı bölgelerinde mavi bir nazar boncuğu gibi kaldı Uşak ili...
Herkes “Uşak mucizesi” üzerinde durdu.
*
Bu başarıda hiç kuşkusuz başta Uşak Valisi Funda Kocabıyık olmak üzere kentin yöneticilerinin çabaları etkili olmuştur.
*
Bilmem hatırlar mısınız? Korona sürecinin ta en başında Uşak Valisi Kocabıyık, sokakta denetim yaparken biraz azarlar bir tonda uyarıda bulunmuş ve bu nedenle bayağı bir eleştiri almıştı. Eleştirenlerden biri de bendim.
*
Vali Kocabıyık, haritadaki mavi başarının ardından “Bana haksızlık yaptınız ama bakın sonuçta Uşak’ı haritada mavi yapmayı başardım” duygusuna kapılmış olabilir.
*
Kendisine şunları söylemek isterim:
*
“Başarınızdan dolayı sizi kutlarız. Ama unutmayın ki biz, sizin denetim yapma konusunda sergilediğiniz çabaya değil, üslubunuza laf etmiştik.”
DÜN BİR KAFEYE GİTTİM
Herkes acayip heyecanlıydı. Yeni bir heyecan, yeni bir şevk falan... Bu arada abartılı bir titizlenme de dikkatlerden kaçmıyordu.
*
Masaya oturmadan önce HES kodumu sordular. “Risksiz” kategorisinde yer aldığımı görünce de girmeme geçit verdiler.
*
Tam oturmuş kahvemi yudumluyordum ki... Üç polis geldi teftiş yapmak için. İncelediler, gözlemlediler. Ödün vermez bir tutum içindeydiler.
*
Şöyle bir baktım kafeye: Yüzde 50 kuralını en başta uygulamaya sokmuşlar. Masaların yarısı gitmiş, yarısı kalmış.
*
Velhasıl-ı kelam, asayiş berkemaldi.
MUHARREM İNCE’DEN EN SON İZLENİMLER
İktidara daha fazla yüklenmeye başlamış.
*
Millet ittifakında yer edinmeye çabalıyor gibi.
*
HDP konusunda duruşunu belirlemiş, “Terörü kınamayanla işimiz olmaz” diyor.
*
CHP’yi yine eleştiriyor ama eskisi kadar değil.
*
“Sürekli CHP’ye vurarak siyaset yapman doğru değil” eleştirilerini dikkate almış gibi.
*
Tarım, ekonomi... Temel sorunlara ağırlık vermeye başlamış.
*
Genel merkez binası, bir aya kadar hazır olacakmış. “Ne küçük ne büyük” diye tanımlıyor binayı.
*
“Otobüste yaşayacağım” diyor. Hiç durmayacakmış, sürekli Türkiye’yi dolaşacakmış.
*
Partinin kapısını küskün ve ötelenmiş CHP’lilere sonuna kadar açmış. “Gelsinler” diyor.
*
Her taze başlangıç yapmak için kolları sıvayan siyasetçi gibi onun da özgüveni tavan yapmış durumda.
HANGİ DİZİ HANGİ YEMEKLE GİDER
Line Of Duty: Uzak Doğu mutfağından külahta erişte eşliğinde.
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Breaking Bad: Kızarmış acılı kanat ve patates kızartması eşliğinde.
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House Of Cards: Beyaz eldivenle servis edilen kallavi bir yemek eşliğinde.
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Game Of Thrones: Patatesli haşlama et eşliğinde.
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Sadakatsiz: Peynirli makarna eşliğinde.