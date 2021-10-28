Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
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Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
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Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
Filmimiz Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethetmesiyle başlıyor. Aradaki yüzyılları bir çırpıda atlayıp küt diye Atatürk’e geliyor... Sonra yine büyük atlama ve Demirel’e geçiş... Demirel’in Boğaz Köprüsü’nü yapmasına müthiş bir övgü. Sonra Demirel’le dalga geçer gibi “Binaenaleyh” kelimesine anlamsız bir vurgu. Ardından Ecevit’in Kıbrıs çıkarması... Erbakan Hoca’ya selam verme. Turgut Özal’a saygı duruşu. Türkeş’e ciddi bir sahiplenme. Ve kapanış.
*
Film bir merkez sağ destanı gibi...
Film boyunca mega projelere, milli savunmaya, Kıbrıs çıkarmasına falan öyle önem veriliyor ki...
İzlerken “Galiba AK Parti’nin hazırladığı bir reklam filmini izliyorum” duygusuna kapıldım.
*
Ve kafamda şöyle bir deli soru belirdi:
*
Acaba Faruk Acar, AK Parti için düşündüğü ve tasarladığı reklam filmini, İYİ Parti’ye mi sattı?
*
Eğer böyleyse...
Faruk Acar’ın gerçekten de çok uyanık biri olduğuna karar vereceğim.
*
Gerçi filmdeki müthiş bir eksiklik, “Uyanık Faruk Acar” imgesini azıcık bozmuyor değildi.
*
Merkez sağ destanını anlatırken...
Adnan Menderes’ten tek harf bile söz etmiyordu Faruk Acar.
*
Ne düşündü acaba?
“Adnan Menderes, artık iyiden iyiye AK Parti’nin öncüsü haline geldi... Biz en iyisi onu AK Parti’ye bırakalım” falan mı dedi?
BİR BALDWIN KLANI VARDI, NE OLDU ONA
ALEC Baldwin’in başına gelen trajik olayın ardından o meşhur Baldwin klanından tek bir ses bile çıkmaması, sadece bana mı tuhaf geldi?
Nerede Alec Baldwin’in kardeşleri?
Daniel Baldwin nerede? Billy Baldwin nerede? Stephen Baldwin nerede?
*
Çaptan mı düştüler yoksa kardeşlik bağları mı zayıfladı?
Barbaros Tapan!
Şu meseleye bir el at lütfen.
BİR KREDİNİN TÜKENİŞİ
FENERBAHÇE camiası çok uzun süre Ali Koç için şöyle dedi:
*
“Onun bizde sonsuz kredisi var.”
*
Havayı koklayınca... Artık bu kredinin gitgide tükenmeye başladığını söyleyebilirim.
YAMAN ÇELİŞKİ
ÇORUM’DA Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde gece yarısı çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüşmüş.
*
“Türk Sanat Musikisi” ve “Silahlı çatışma”
*
Yaman çelişki nitelemesinin ansiklopedideki karşılığı gibi.
FETÖ’CÜ ADEM’İN ‘KURUMLARIMIZ’ DEMESİ
İSTİSNASIZ tüm FETÖ’cülerde bir yavşaklık vardır.
Fakat Adem Yavuz Arslan adlı firari FETÖ’cüde ekstra bir yavşaklık vardır.
*
İşte bu FETÖ’cü Adem, şöyle demiş:
*
“Geleceğiz ve kurumlarımızı geri alacağız.”
*
Şunlara bak!
Katakullilerle, kirli operasyonlarla, ikiyüzlülüklerle, kandırmacalarla, hilelerle, desiselerle üzerine çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar.
Bunlar hakikaten adam olmaz.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ HAHAHA!
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş’mış.
*
Doğru mu yalan mı bilmiyorum ama bu tevatüre çok güldüm.
*
Gülmemin nedeni ortaya çıkan tezat.
*
Hem sembolik bir isim diye tutturup hem de “junior Kemal Derviş” tipi bir ismi aday diye düşünmek... Hafazanallah! Hafazanallah!
KİN FİLMİNİ İZLEYİNCE MIRILDANDIKLARIM
Türkler polisiye çekemiyor abi.
*
Yılmaz Erdoğan’dan dedektif olmaz abi.
Bizim millet, entrikalı cinayet işlerini bilmez abi.
*
Kore’den uyarlama yapılsa da olmayınca olmuyor abi.
NEFRETLİK BİR KLİŞE
DAHA çok internet medyasında çekici bir kadının azıcık seksi fotoğraflarını...
“Deren’in pozları yürek hoplattı” ya da “Eda’dan yürek hoplatan pozlar” falan diye sunuyorlar ya...
Şu sıralar en nefret ettiğim klişe galiba bu.