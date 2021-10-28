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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

28 Ekim 2021

Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

Filmimiz Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethetmesiyle başlıyor. Aradaki yüzyılları bir çırpıda atlayıp küt diye Atatürk’e geliyor... Sonra yine büyük atlama ve Demirel’e geçiş... Demirel’in Boğaz Köprüsü’nü yapmasına müthiş bir övgü. Sonra Demirel’le dalga geçer gibi “Binaenaleyh” kelimesine anlamsız bir vurgu. Ardından Ecevit’in Kıbrıs çıkarması... Erbakan Hoca’ya selam verme. Turgut Özal’a saygı duruşu. Türkeş’e ciddi bir sahiplenme. Ve kapanış.

*

Film bir merkez sağ destanı gibi...

Film boyunca mega projelere, milli savunmaya, Kıbrıs çıkarmasına falan öyle önem veriliyor ki...

İzlerken “Galiba AK Parti’nin hazırladığı bir reklam filmini izliyorum” duygusuna kapıldım.

*

Ve kafamda şöyle bir deli soru belirdi:

*

Acaba Faruk Acar, AK Parti için düşündüğü ve tasarladığı reklam filmini, İYİ Parti’ye mi sattı?

*

Eğer böyleyse...

Faruk Acar’ın gerçekten de çok uyanık biri olduğuna karar vereceğim.

*

Gerçi filmdeki müthiş bir eksiklik, “Uyanık Faruk Acar” imgesini azıcık bozmuyor değildi.

*

Merkez sağ destanını anlatırken...

Adnan Menderes’ten tek harf bile söz etmiyordu Faruk Acar.

*

Ne düşündü acaba?

“Adnan Menderes, artık iyiden iyiye AK Parti’nin öncüsü haline geldi... Biz en iyisi onu AK Parti’ye bırakalım” falan mı dedi?

BİR BALDWIN KLANI VARDI, NE OLDU ONA

ALEC Baldwin’in başına gelen trajik olayın ardından o meşhur Baldwin klanından tek bir ses bile çıkmaması, sadece bana mı tuhaf geldi?

Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Nerede Alec Baldwin’in kardeşleri?

Daniel Baldwin nerede? Billy Baldwin nerede? Stephen Baldwin nerede?

*

Çaptan mı düştüler yoksa kardeşlik bağları mı zayıfladı?

Barbaros Tapan!

Şu meseleye bir el at lütfen.

Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

BİR KREDİNİN TÜKENİŞİ

FENERBAHÇE camiası çok uzun süre Ali Koç için şöyle dedi:

*

“Onun bizde sonsuz kredisi var.”

*

Havayı koklayınca... Artık bu kredinin gitgide tükenmeye başladığını söyleyebilirim.

YAMAN ÇELİŞKİ

ÇORUM’DA Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde gece yarısı çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüşmüş.

*

“Türk Sanat Musikisi” ve “Silahlı çatışma”

*

Yaman çelişki nitelemesinin ansiklopedideki karşılığı gibi.

FETÖ’CÜ ADEM’İN ‘KURUMLARIMIZ’ DEMESİ

İSTİSNASIZ tüm FETÖ’cülerde bir yavşaklık vardır.

Fakat Adem Yavuz Arslan adlı firari FETÖ’cüde ekstra bir yavşaklık vardır.

*

İşte bu FETÖ’cü Adem, şöyle demiş:

*

“Geleceğiz ve kurumlarımızı geri alacağız.”

*

Şunlara bak!

Katakullilerle, kirli operasyonlarla, ikiyüzlülüklerle, kandırmacalarla, hilelerle, desiselerle üzerine çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar.

Bunlar hakikaten adam olmaz.

Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

ÖZGÜR DEMİRTAŞ HAHAHA!

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş’mış.

*

Doğru mu yalan mı bilmiyorum ama bu tevatüre çok güldüm.

*

Gülmemin nedeni ortaya çıkan tezat.

*

Hem sembolik bir isim diye tutturup hem de “junior Kemal Derviş” tipi bir ismi aday diye düşünmek... Hafazanallah! Hafazanallah!

Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

KİN FİLMİNİ İZLEYİNCE MIRILDANDIKLARIM

Türkler polisiye çekemiyor abi.

*

Yılmaz Erdoğan’dan dedektif olmaz abi.

Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Bizim millet, entrikalı cinayet işlerini bilmez abi.

*

Kore’den uyarlama yapılsa da olmayınca olmuyor abi.

NEFRETLİK BİR KLİŞE

DAHA çok internet medyasında çekici bir kadının azıcık seksi fotoğraflarını...

“Deren’in pozları yürek hoplattı” ya da “Eda’dan yürek hoplatan pozlar” falan diye sunuyorlar ya...

Şu sıralar en nefret ettiğim klişe galiba bu.

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

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Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

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Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

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Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



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