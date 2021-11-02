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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

2 Kasım 2021

Falih Rıkfı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

Gördünüz mü?

Yüz yıl önce bu memleketin temel hastalığı, “İngiltere hastalığı” imiş.

*

Fransızlar Midilli’yi işgal ettiklerinde...

“Buna karşı bizim bir şey yapmamız, bir şey dememiz gerekir” demiyormuşuz.

Peki ne diyormuşuz?

“Bakalım İngiltere ne diyecek?” diye bekliyormuşuz.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Doğu’da bu hastalıktan ilk kurtulan Türkiye olmuş.

*

Doğrudur.

Türkiye, Atatürk’le birlikte İngiltere hastalığından kurtuldu ama başka bir hastalığın pençesine düştü.

Şöyle bir hastalığın:

- “Bakalım Amerika ne diyecek?” diye bir hastalığın.

- “Bakalım Biden ne diyecek?” diye bir hastalığın.

*

İçimizdeki bazı muhalifler, bugün hâlâ...

“Biden bastıracak, hükümet perişan olacak, bize de gün doğacak” diye bir beklenti içinde değiller mi?

*

Biden’la yapılan görüşmenin olumlu bir havada geçmesi karşısında...

Nasıl da hayal kırıklığı yaşıyorlar, “Zamanın yarısı tercümeyle geçmiştir” diye nasıl da avunuyorlar, “Ne çıktı ki? Hiçbir somut adım adım yok” diye nasıl da çırpınıyorlar.

*

Bu kafa “Bakalım Amerika ne diyecek?” kafasıdır.

Bu kafa, yüz yıl önce de...

Bakalım İngiltere ne diyecek?” kafasını taşıyordu.

*

Falih Rıfkı Bey’in de dediği gibi, İngiltere hastalığından kurtulduk çok şükür.

Bakalım Amerika hastalığından ne zaman kurtulacağız...

BÜLENT ARINÇ’IN TEK DERDİ CİDDİYE ALINMAK

BÜLENT Arınç, bir yerde konuşma yapmış. Konuşmasında bugünün iktidar biçimini eleştirmiş.

*

Şöyle bir baktım söylediklerine.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Derinlikli tek bir eleştirel analiz görmedim.

*

Uyuşturucu illetine bulaşmış birinin AK Parti Genel Merkezi’ne bulaşması dışında dişe dokunur tek bir şey söylemiyor.

*

Asıl altını çizdiğim sözleri ise şunlar:

*

“Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey’in eksiğini Bülent, Bülent’in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz.”

*

Bu yaklaşımdan benim anladığım şudur:

*

Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa... “Gel, eskiden olduğu gibi seni yetkili bir abi yapalım” dese...

Bülent Arınç, tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek.

*

İnsanız.

Hepimizin zaafları vardır.

Ama bir insan, zaafını bu kadar da belli etmez ki!

Olmaz ki! Bu kadar da olmaz ki!

ARADIĞIM BARİSTAYI BULDUM: İŞTE HAZAR

TEŞVİKİYE’deki Fırın Sokak, son birkaç yıl içinde bohem burjuvazinin bir numaralı dadanma mekânı haline gelmiş durumda. Yeni nesil pizzacılar, yeni nesil kahveciler falan... Özellikle akşam üzerleri iğne atsan yere düşmez.

*

Fırın Sokak’ta yeni nesil kahvecilerden “Sawa”ya gittim. Adının Hazar olduğunu öğrendiğim baristayla ayak üstü bir mülakat yaptım. “Yeni nesil kahve nedir? Zincir kahvecilerden sizin farkınız ne? Kahvenin çekirdeği neden önemli?” falan tarzı en temel soruları sordum.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

*

Basitçe anlatabilen anlamış olandır. Basitçe anlatamayan anlamamış olandır” ilkesi, burada da geçerli oldu. Barista Hazar, tüm sorularıma benim anlayabileceğim basitlikte cevap verdi. Ardından da birkaç kahve tattırdı.

Kendisine “10” üzerinden “10” verdim.

TAKİPÇİ SAYISININ ÇOKLUĞUYLA ÖVÜNMEK

SOSYAL medyada takipçi sayısının fazlalığıyla övünenleri görünce bir acıma duygusu kaplıyor içimi.

*

Vaktiyle Atilla Taş, “Hapse düştüğümde sosyal medyadaki takipçilerimden biri bile yanımda değildi” diyerek...

Sosyal medyadaki takipçi olayının nasıl bir şey olduğunu gayet veciz bir şekilde aktarmıştı.

*

Baktım, Tuvana Türkay isimli sanatçımız da aynı kanaatte.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Şöyle demiş:

“Çok takipçim var ama başım belaya girse bir tanesi gelmez.”

*

Takipçi sayısının çokluğuyla övünenler, takipçi dedikleri olgunun kocaman bir yanılsamadan ibaret olduğunu bilselerdi, asla övünmezlerdi.

SANA NE DE, GEÇ

- Cadılar bayramı kutlamana laf edene “Sana ne?” de geç.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

*

- Her tarafı yırtık pantolon giymene laf edene “Sana ne?” de geç.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

*

- AKM’den mutluluk duymana laf edene “Sana ne?” de geç.

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

ATATÜRK SOPAYLA KOVALARDI

MİNİK çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için düzenlenen trajikomik anaokulu müsamerelerinin görüntülerini görüyorum:

*

Kimi minnacık çocuklara Atatürk resmi önünde secde yaptırıyor, kimi de çarşaf giyip çocukların önünde giysisini çıkarıyor.

*

Bazı durumlar hakkında “Atatürk görse sopayla kovalardı” denir ya...

İşte bunlar, tam buna uygun.

X

Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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