Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi
Dolar yükseldikçe...
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Millet İttifakı, “Ceketimizi koysak kazanırız” havasına giriyordu.
*
Sosyal medyada “Kemerleri bağlayalım” esprisi yapılıyordu.
*
Muhalifler, kimleri yargılayacakları konusunda yarışa girişiyordu.
*
Hükümet karşıtları, “Söylem üstünlüğü bize geçti” diyordu.
*
Ali Babacan, kendisini kurtarıcı mehdi gibi pazarlıyordu.
*
Bu hava o kadar etkili bir havaydı ki...
Bazı AK Partili yöneticilerde bile “Bu iş bitti... Buraya kadarmış...” havası peyda olmuştu.
*
Dolar 18’leri görmüştü, 12’lere düşeceği hayal bile edilmiyordu.
*
Ansızın, hiç beklenmeyen bir anda, küt diye geldi plan...
Ve dolar 12’lere gerileyiverdi.
*
Muhalefetin sadece söylem üstünlüğünü değil, aynı zamanda moral üstünlüğünü de gerileten... Bütün ekonomi üstatlarını ne diyeceklerini bilemez hale getiren... AK Parti saflarında seçim gecelerine özgü bir sevinç dalgası yaratan... Vatandaşta “Bunlar bu işi düzeltecek galiba” duygusuna yol açan...
Bir plandı bu.
*
Hakkında söylenebilecek çok şey var.
Fakat kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi.
ÖFKELENMEK DE NEYİN NESİ BİRADER?
DOLARIN düşmeye başlamasıyla birlikte...
Muhalefette bir öfke hali görülmeye başlandı.
*
Gizlenemeyen bir asap bozukluğu, örtülemeyen bir kızgınlık, saklanamayan bir öfke...
Bir huzursuzluk, bir moralsizlik, bir kötümserlik kapladı her taraflarını.
*
Neden böyle oldu?
*
Nedeni gayet basit:
*
Bütün yükseliş umutlarını doların yükselişine bağlamışlardı da ondan.
*
Propaganda makinelerinin dişlilerini çalıştıran en temel unsur doların yükselişi olunca...
Doların düşüşü sırasında söyleyecek söz bulamadılar.
*
Ben danışmanları olsam...
Cümlelerinin en başına...
“Doların düşmesinden biz ancak memnuniyet duyarız” cümlesini koymalarını isterdim.
DOLARIN DÜŞÜŞÜNE DAİR KISA KISA DEĞİNMELER
“Ama bu örtülü faiz yükseltmesi” diyenlere sesleniyorum: E hani siz faizin yükseltilmesini istiyordunuz?
*
Faiz dediğin... Şartsız şurtsuz belirli bir para için belirli zamanda belirli bir parayı ödemektir. Burada şart da var şurt da... Nasıl oluyor da bu faiz olabiliyor?
*
“Aradaki farkı, devlet yani halk ödeyecek” diye ortalığı kasıp kavuranlar var. İyi ama kurda bir artış olmaz ve kur istikrar kazanırsa bir ödeme söz konusu olmayacak! Planın bütünüyle bunun üzerine kurgulandığı net değil mi?
*
Bu olay, ekonomideki tüm sorunların giderildiği anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Ama öyle ya da böyle önemli bir itimat telkin etmiş gibi görünüyor. Soruyorum: Ekonominin kaçta kaçı psikolojiydi?
*
Seçimi kimin kazanacağını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O da şu: Dolar kuruna bakıp düştüğünü gördükçe üzülenler varsa... Onların önümüzdeki seçimde kazanma şansları yok.
*
Tabii ki doların 10 lira olması bile yeterince olumsuz bir gelişmeydi. Tabii ki doların 12’lere çekilmesi yetmez. Peki bu durumda nasıl oluyor da doların 12’lere çekilmesi, bir bayram havası doğuruyor? Nedeni basit: Çünkü günlerdir “Dolar 20 lira olacak, batıyoruz, bunun geri dönüşü yok” diye haykırılmış. Propaganda, bunun üzerinden yapılmış. Dolar 12’lere gerileyince doğan bayram havasında bunun payı büyük.
NEBATİ OLAYINDAN ÇIKARDIĞIM TEK DERS
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir pozitiflik aşılama makinesi gibi.
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Gülüyor, gülümsetiyor, neşe saçıyor, şaşırtıyor, gözlerine bakmamızı istiyor, “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” türü alengirli cümleler kuruyor, ele avuca sığmıyor, diyaloğa sonsuz açıklığıyla dikkat çekiyor.
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Nureddin Nebati’nin bu halinden benim çıkardığım tek ders şudur:
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Eğer işler kötü gidiyorsa...
Nebati’nin bu hallerine bakıp...
Bin türlü laf saydırmak mümkün olabiliyor.
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Eğer işler iyi gidiyorsa...
Nebati’nin bu hallerine bakıp...
“Adam amma da kalender, amma da tatlıymış yahu” dedirtiyor.
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Kıssadan Nureddin Nebati’nin çıkarması gereken hisse ise şudur:
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“Dikkat edeyim de işler iyi gitsin, yoksa halim yaman.”
JET VE PARAŞÜT
İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in bir demeci var bugün Hürriyet’in manşetinde.
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Avdagiç, şöyle diyor:
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“Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı.”
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Bayıldım bu jet ve paraşüt metaforuna. Gerçekten de yapılan tam da bu... Paraşütü jete çevirmenin vakti geldi de geçiyor.