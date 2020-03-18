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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Fahrettin Koca neden güven veriyor?

18 Mart 2020

Çünkü gerçekçilikten milim sapmıyor.

Çünkü olabildiğince şeffaf davranıyor.

*

Çünkü halkla iletişimi zerre kadar kesmiyor.

*

Çünkü üstündeki tüm strese rağmen babacan tavrını koruyor.

Fahrettin Koca neden güven veriyor

*

Çünkü endişeyi umutla dengelemeyi başarıyor.

*

Çünkü özgüveni tam.

*

Çünkü siyasi davranmıyor, kamucu davranıyor.

*

Çünkü alabildiğine anlayışlı davranmasını biliyor.

*

Çünkü sorulardan asla çekinmiyor.

*

Çünkü çok yapıcı bir dili ve üslubu var.

*

Çünkü baştan sona işine odaklanmış durumda.

*

Çünkü bilimden ve bilim insanlarından yararlanmasını biliyor.

*

Çünkü teklif ve önerilere sonuna kadar açık.

*

Çünkü olayın küresel boyutta bir olay olduğunu ihmal etmiyor.

*

Çünkü dünyayı izliyor ve eksikleri görüyor.

*

Çünkü yapay değil içten bir alçakgönüllülük içinde.

*

Çünkü muhatabı kim olursa olsun her daim saygılı.

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