Çünkü gerçekçilikten milim sapmıyor.
Çünkü olabildiğince şeffaf davranıyor.
*
Çünkü halkla iletişimi zerre kadar kesmiyor.
*
Çünkü üstündeki tüm strese rağmen babacan tavrını koruyor.
*
Çünkü endişeyi umutla dengelemeyi başarıyor.
*
Çünkü özgüveni tam.
*
Çünkü siyasi davranmıyor, kamucu davranıyor.
*
Çünkü alabildiğine anlayışlı davranmasını biliyor.
*
Çünkü sorulardan asla çekinmiyor.
*
Çünkü çok yapıcı bir dili ve üslubu var.
*
Çünkü baştan sona işine odaklanmış durumda.
*
Çünkü bilimden ve bilim insanlarından yararlanmasını biliyor.
*
Çünkü teklif ve önerilere sonuna kadar açık.
*
Çünkü olayın küresel boyutta bir olay olduğunu ihmal etmiyor.
*
Çünkü dünyayı izliyor ve eksikleri görüyor.
*
Çünkü yapay değil içten bir alçakgönüllülük içinde.
*
Çünkü muhatabı kim olursa olsun her daim saygılı.
Fahrettin Koca neden güven veriyor?
Çünkü gerçekçilikten milim sapmıyor.
Çünkü olabildiğince şeffaf davranıyor.
*
Çünkü halkla iletişimi zerre kadar kesmiyor.
*
Çünkü üstündeki tüm strese rağmen babacan tavrını koruyor.
*
Çünkü endişeyi umutla dengelemeyi başarıyor.
*
Çünkü özgüveni tam.
*
Çünkü siyasi davranmıyor, kamucu davranıyor.
*
Çünkü alabildiğine anlayışlı davranmasını biliyor.
*
Çünkü sorulardan asla çekinmiyor.
*
Çünkü çok yapıcı bir dili ve üslubu var.
*
Çünkü baştan sona işine odaklanmış durumda.
*
Çünkü bilimden ve bilim insanlarından yararlanmasını biliyor.
*
Çünkü teklif ve önerilere sonuna kadar açık.
*
Çünkü olayın küresel boyutta bir olay olduğunu ihmal etmiyor.
*
Çünkü dünyayı izliyor ve eksikleri görüyor.
*
Çünkü yapay değil içten bir alçakgönüllülük içinde.
*
Çünkü muhatabı kim olursa olsun her daim saygılı.