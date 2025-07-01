Eylüle kadar kavgaya devam

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Bu ertelemeden sonra CHP’de şunlar devam edecek:

*

- Her türlü gündemi unutup sadece kurultay tartışmasına odaklanmaya devam.









- Sosyal medyada CHP’li hesapların kıran kırana mücadelesine devam.

- CHP’li televizyon kanallarında konuyu diri tutma çabasına devam.

- CHP’li gazetelerde manşetleri bu konuda atmaya devam.

- Akil adamlar Hikmet Çetin ve Yılmaz Büyükerşen’in bile kavgaya girmesine devam.

- Barış Yarkadaş’ın alevin altına odun atmasına devam.

- Trollerin hakaret, küfür, tükürme yarışına tam gaz devam.

*

Özgür Özel doğru söylüyor:

“Bu dava, sonuç odaklı değildir, süreç odaklıdır. Bizi tartıştırmak istiyorlar.”

*

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Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim:

Süreç odaklılığın hakkını, maşallah en çok CHP’liler vermekte. Davayı tartıştırmak isteyenlere, “Bu kadarını biz bile beklemiyorduk” dedirtmekteler.

YA YİNE YANILIYORSANIZ



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’liler açısından tam bir hayal kırıklığı oldu.

Söyledikleri şunlar:

*

- Nasıl da yanılmışız.

- Hiç tanıyamamışız.

- Ne kadar da güvenmiştik.

- Ne çok elimizle kalp işareti yapmıştık.

- Ne çok “dedem” demiştik.

- Nasıl da inanmıştık.

- Mutfağına nasıl da hayran kalmıştık.

- Düzgün insan olduğuna nasıl da ikna olmuştuk.

- Nasıl da pişmanız.

*

Çok basit bir soru soracağım:

*

Bir insan topluluğu, tam 13 yıl boyunca siyasi önder bellediği bir insanla ilgili bu derece yanılıyorsa...

Aynı insan topluluğunun bugün büyük umutlar beslediği kişilerle ilgili yanılma payı ne kadardır?

AHA! BİR KERE DE BEN BİLDİM



- HAKAN BAYRAKÇI, resmen öngörü şampiyonu oldu. Adam her şeyi önceden biliyor. Gününü vererek “Rusya, Ukrayna’ya şu gün saldıracak” dedi ve bildi. Sonra “İsrail, İran’a dalacak” dedi ve yine bildi. Adam bilmelere doyamıyor.









*

- Neredeyse bir Trump uzmanı haline gelen Hürriyet Washington Temsilcisi YUNUS PAKSOY da henüz cicim aylarındayken “Bu Trump ile bu Musk yollarını ayıracak” diye yazmıştı. Nazar değmesin o da bingo!

*

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- SİNAN BURHAN kardeşimiz var. Severiz kendisini. Ekranlarda politik yorumlar yapıyor. O da bilmiş. “Göreceksiniz pazartesi günü İran / İsrail savaşı biter, ateşkes kararı çıkar” demiş. Bingo! Sinan da öngörmüş.

*

- Bir tek ben hem yetim hem öksüz kalmıştım ki... Allah razı olsun CHP imdadıma yetişti. Geçen pazar günü “Yarın mahkemeden erteleme çıkar” diye yazdım. Bir bingo da bana. Bilince insan kendini bayağı iyi hissediyormuş.

YAŞ İLERLEDİKÇE



- Baston taşıyanlara Mars’tan gelmişler gibi bakmıyorsun.

- Otururken kalkarken “ay ay ay” diyorsun.

- Gençlere karşı acımasız bir nasihatçiye dönüşüyorsun.

- Aynı anıyı, aynı kişilere sayısız kez anlatıyorsun.

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- “Ne gerek var” cümlesini çok fazla kuruyorsun.

- Saat 22.00’de gözün yatağa gidiyor.

- Çok sık biçimde çocukluk günlerin aklına geliyor.

OKAN BAYÜLGEN’İN ARTIK İLGİNÇ OLMAMASI



Şöyle demiş Okan Bayülgen:

*

“15 saniyede bir telefona bakan insan geri zekâlı değil de nedir?”









*

Bu sözü okuduğum anda kurduğum cümleler şunlar:

*

“Bu adam artık ilginç değil. / Ne kadar zorlarsa zorlasın sadece hatıraları harekete geçirebiliyor. / Acıklı biçimde ilgi çekemiyor. / Söylediği doğru olsa bile klişe kaçıyor. / “Geri zekalı” nitelemesiyle bile enteresan olamıyor.”

SABRİ UGAN



Kendisiyle hiç tanışmamıştım. Tanımam etmem.









Ama uzaktan izlediğim kadarıyla şahitlik ederim ki:

*

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Kendisini iyi bilirdim. Kendisini iyi bilirdim. Kendisini iyi bilirdim.

*

Allah rahmet eylesin.

FRANSIZ’A GELİNCE FRANSIZ TÜRK’E GELİNCE TÜRKİYELİ



İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu...

- Söz konusu Fransız avukatlar olunca... FRANSIZ AVUKATLAR diyor.

- Söz konusu Türk avukatlar olunca... TÜRKİYELİ AVUKATLAR diyor.

*

Baro, işte biraz da bu yüzden halkın barosu olamıyor.

JEFF BEZOS VE EŞİ LAUREN



Milyarderlerin milyarderi Jeff Bezos, istese...

Pek çok milyarderin yaptığı gibi kendinden çok daha genç bir modelle evlenebilirdi.

Ama o yaşına daha yakın Lauren’la evlenmeyi tercih etti.









Ve bu yönüyle başka milyarderlerden farklı bir tutum aldı.

*

Ancak şöyle bir mesele de yok değil hani:

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Keşke eşi Lauren da 25 yaşındaki bir genç kız havaları sergilemese ve en az Kim Kardashian kadar zevksiz giyinmese.