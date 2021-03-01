Etikçibaşı beni fena yakalamış

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Etikçibaşı beni fena yakalamış
Bir etikçibaşı var.
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
Bulamayınca morali acayip bozuluyor. Bulduğunu sanınca da hemen enerjik bir heyecanla atlıyor üzerine.
*
Pardon! Etikçibaşı dediğime bakmayın.
Öyle tarafsız, öyle tepeden tırnağa önyargısız, öyle etikten yapılmış bir abide falan değil ha!
Adamın etiği, sadece bize karşı... Kendisine yakın duranlar, Gülnaz şırıngalarını batırsa bile ırgalanmıyor.
*
Peki ne tür hatalar buluyor bizde?
Mesela en son bulduğu hatayı söyleyeyim:
*
“Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı bir yazı yazdım.
İşte o yazıda... Bir kerecik olsun AK Parti dememişim.
Gizlemişim AK Parti’yi.
O halayların hangi partinin kongrelerinde çekildiğini yazmamışım, yazamamışım.
Korkmuşum. Çekinmişim.
*
- Yazıda AK Parti kongrelerinin söz konusu edildiği bas bas bağırırken...
- Gündeme en uzaklar bile yazıda AK Parti kongrelerinin kastedildiğini şak diye anlamışken...
- Yazının tüm vurgularında iktidar partisinin kongrelerinin söz konusu edildiği kabak gibi ortadayken...
Bizim etikçibaşı, “Yazıda AK Parti demedi, AK Parti’yi gizledi” falan diye siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor.
*
Nedir bu adamın bizimle derdi, anlamış değilim.
- Nasıl bir ukde kaldı acaba içinde?
- Bu kadar büyük bir kini ne ara biriktirdi acaba?
- Niye bir türlü yatışmıyor acaba?
*
Dün de “belediyelerdeki grev” konulu bir yazı yazmıştım.
Koca yazının bir tek satırında bile “CHP” geçmiyordu.
Fakat bizim etikçibaşı, “Bu grevler hangi partinin belediyesinde gerçekleşiyor Ahmet Hakan? Niye CHP’yi saklıyorsun?” diye sormuyor.
Çünkü böyle bir soru, amacıyla örtüşmüyor.
*
Biraz yatıştırsa kendisini... Yoga yapsa... Çıksa dışarı, biraz temiz hava alsa... Derin bir nefes alsa... “Kindar nesil olacak yaşı geçtim, biraz kinimi eksilteyim” dese...
Rahatlayacak.
*
Ama öyle takmış ki kafayı bize...
Şimdi çıkıp...
“Kindar nesil dedi ama Erdoğan demedi” diye bir yazı daha yazar.
MOSTAFA
GALATASARAY haberi için bizim gazetede atılan başlık şöyle:
“Aslan Mostafa”.
Sadece bizim gazetede değil tabii... Her yerde böyle.
*
Yahu bu bizim Mustafa değil mi?
Bildiğimiz, tanıdığımız?
Eniştemizin, amcamızın, kaynımızın, dayımızın adı olan Mustafa...
Hz. Muhammed’in adı olan Mustafa...
*
Niye ille de başka dillerin “Mostafa”sını yazıyoruz?
Yazmak zorunda hissediyoruz?
Tartışsak ya.
UYKUSUZLUĞA KARŞI ŞU 8 ŞEYİ YAPMALIYMIŞIZ
1- DERİN DERİN NEFES: Bu yöntemi binlerce kez denedim. Vallahi de billahi de uykum açıldı.
*
2- UYKU MEDİTASYONU: Bir rehber eşliğinde bu meditasyonu yapmalıymışız. Fikri bile uykumu kaçırdı.
*
3- SUÇLAMA OYUNU: Bu oyunu durdurmalıymışız. Hiç anlamadım. Kendinizi suçlamayı kesin mi demek istiyor? Kendine toz kondurmayanlar da uyuyamıyor. Bunu ne yapacağız?
*
4- SAATİ İZLEME: Saati izlemekten kaçınacakmışız. Yatarken saate yan gözle bile bakmıyorum ama buna rağmen yine de uykuya dalamıyorum. Bu ne olacak?
*
5- YATMADAN ÖNCE ALKOL: Ne alkolü yahu? Yatmadan saatler önce bile kahveyi kafeinsiz içiyoruz. Sen neden bahsediyorsun birader?
*
6- ENDİŞELERİNİZİ YAZIN: Var ya... Böyle bir şeyi yapmaya kalksam... En az 78 saat gözüme uyku girmez.
*
7- MAVİ IŞIĞA DİKKAT: Televizyonu açık bırakmayın demek mi bu? İyi ama bir masal sesi gibi gelen televizyon sesiyle şak diye uyuyoruz.
*
8- 20 DAKİKA SONRA KALKIN: Uyuyamıyorsak 20 dakika sonra kalkacakmışız. E hani saati izlemekten kaçınacaktık? 20 dakikayı nasıl belirleyeceğiz?
ÇOK SİNİR BOZUCU HAREKETLER BUNLAR
- Eşiyle motosikletle giden bir vatandaşı çeviriyor polis. “Hani sosyal mesafe” falan diyerek...
*
- İki dakika nefes almak için maskesini çıkarmış bir vatandaş, İstiklal Caddesi’nde kıstırılıyor polis tarafından. “Maskenizi niye çıkardınız” diyerek.
*
- Dağ başında koyun otlatan teyzeye bile “Evine dön, salgın var” diye çıkışıyor jandarmalarımız.
*
Bütün bu manzaralarla...
Parti kongrelerinde yaşanan manzaraları...
Yan yana koyan vatandaşlarımız ise...
“Oynatmaya az kaldı/Doktorum nerede” şarkısını söylüyor.
*
(Aha! Yine korkumdan AK Parti kongreleri demedim. Parti kongreleri dedim. Hadi Faruk... Geçsene harekete.)
BU FOTOĞRAF ERBAKAN’IN ZAFERİDİR DİYECEĞİM AMA…
RAHMETLİ Erbakan Hoca, 28 Şubat sürecinde...
Yapayalnız bırakılmıştı... Hiçbir parti yanına bile yaklaşmamıştı... Alnından terler damlamıştı... Tek başına savunma yapmıştı... Hiçbir odaktan tek bir destek bile görmemişti...
*
Kadere bakın kadere!
28 Şubat’ın yıldönümünde Erbakan anmasında...
Sekiz ayrı parti bir araya gelmiş... CHP koşmuş, HDP koşmuş... Hiçbiri Erbakan’ı yalnız bırakmamış... Hepsi Erbakan’ın ne yüce bir şahsiyet olduğunu haykırmış... Hepsi Erbakan’a tam destek olmuş...
*
İşin içinde “Saadet Partisi’nin oylarını kim kapacak” meselesi olmasa... “Yıllar geçince yaptıkları haksızlıkları fark ettiler, ne güzel” diyeceğim.
Ama maalesef o mesele var ve diyemiyorum.