MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Etikçibaşı beni fena yakalamış
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Etikçibaşı beni fena yakalamış

1 Mart 2021

Bir etikçibaşı var.

Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.

*

Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.

Etikçibaşı beni fena yakalamış

Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.

Bulamayınca morali acayip bozuluyor. Bulduğunu sanınca da hemen enerjik bir heyecanla atlıyor üzerine.

*

Pardon! Etikçibaşı dediğime bakmayın.

Öyle tarafsız, öyle tepeden tırnağa önyargısız, öyle etikten yapılmış bir abide falan değil ha!

Adamın etiği, sadece bize karşı... Kendisine yakın duranlar, Gülnaz şırıngalarını batırsa bile ırgalanmıyor.

*

Peki ne tür hatalar buluyor bizde?

Mesela en son bulduğu hatayı söyleyeyim:

*

“Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı bir yazı yazdım.

İşte o yazıda... Bir kerecik olsun AK Parti dememişim.

Gizlemişim AK Parti’yi.

O halayların hangi partinin kongrelerinde çekildiğini yazmamışım, yazamamışım.

Korkmuşum. Çekinmişim.

*

- Yazıda AK Parti kongrelerinin söz konusu edildiği bas bas bağırırken...

- Gündeme en uzaklar bile yazıda AK Parti kongrelerinin kastedildiğini şak diye anlamışken...

- Yazının tüm vurgularında iktidar partisinin kongrelerinin söz konusu edildiği kabak gibi ortadayken...

Bizim etikçibaşı, “Yazıda AK Parti demedi, AK Parti’yi gizledi” falan diye siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor.

*

Nedir bu adamın bizimle derdi, anlamış değilim.

- Nasıl bir ukde kaldı acaba içinde?

- Bu kadar büyük bir kini ne ara biriktirdi acaba?

- Niye bir türlü yatışmıyor acaba?

*

Dün de “belediyelerdeki grev” konulu bir yazı yazmıştım.

Koca yazının bir tek satırında bile “CHP” geçmiyordu.

Fakat bizim etikçibaşı, “Bu grevler hangi partinin belediyesinde gerçekleşiyor Ahmet Hakan? Niye CHP’yi saklıyorsun?” diye sormuyor.

Çünkü böyle bir soru, amacıyla örtüşmüyor.

*

Biraz yatıştırsa kendisini... Yoga yapsa... Çıksa dışarı, biraz temiz hava alsa... Derin bir nefes alsa... “Kindar nesil olacak yaşı geçtim, biraz kinimi eksilteyim” dese...

Rahatlayacak.

*

Ama öyle takmış ki kafayı bize...

Şimdi çıkıp...

“Kindar nesil dedi ama Erdoğan demedi” diye bir yazı daha yazar.

MOSTAFA

GALATASARAY haberi için bizim gazetede atılan başlık şöyle:

“Aslan Mostafa”.

Etikçibaşı beni fena yakalamış

Sadece bizim gazetede değil tabii... Her yerde böyle.

*

Yahu bu bizim Mustafa değil mi?

Bildiğimiz, tanıdığımız?

Eniştemizin, amcamızın, kaynımızın, dayımızın adı olan Mustafa...

Hz. Muhammed’in adı olan Mustafa...

*

Niye ille de başka dillerin “Mostafa”sını yazıyoruz?

Yazmak zorunda hissediyoruz?

Tartışsak ya.


UYKUSUZLUĞA KARŞI ŞU 8 ŞEYİ YAPMALIYMIŞIZ

1- DERİN DERİN NEFES: Bu yöntemi binlerce kez denedim. Vallahi de billahi de uykum açıldı.

*

2- UYKU MEDİTASYONU: Bir rehber eşliğinde bu meditasyonu yapmalıymışız. Fikri bile uykumu kaçırdı.

Etikçibaşı beni fena yakalamış

*

3- SUÇLAMA OYUNU: Bu oyunu durdurmalıymışız. Hiç anlamadım. Kendinizi suçlamayı kesin mi demek istiyor? Kendine toz kondurmayanlar da uyuyamıyor. Bunu ne yapacağız?

*

4- SAATİ İZLEME: Saati izlemekten kaçınacakmışız. Yatarken saate yan gözle bile bakmıyorum ama buna rağmen yine de uykuya dalamıyorum. Bu ne olacak?

*

5- YATMADAN ÖNCE ALKOL: Ne alkolü yahu? Yatmadan saatler önce bile kahveyi kafeinsiz içiyoruz. Sen neden bahsediyorsun birader?

*

6- ENDİŞELERİNİZİ YAZIN: Var ya... Böyle bir şeyi yapmaya kalksam... En az 78 saat gözüme uyku girmez.

*

7- MAVİ IŞIĞA DİKKAT: Televizyonu açık bırakmayın demek mi bu? İyi ama bir masal sesi gibi gelen televizyon sesiyle şak diye uyuyoruz.

*

8- 20 DAKİKA SONRA KALKIN: Uyuyamıyorsak 20 dakika sonra kalkacakmışız. E hani saati izlemekten kaçınacaktık? 20 dakikayı nasıl belirleyeceğiz?


ÇOK SİNİR BOZUCU HAREKETLER BUNLAR

- Eşiyle motosikletle giden bir vatandaşı çeviriyor polis. “Hani sosyal mesafe” falan diyerek...

*

- İki dakika nefes almak için maskesini çıkarmış bir vatandaş, İstiklal Caddesi’nde kıstırılıyor polis tarafından. “Maskenizi niye çıkardınız” diyerek.

*

- Dağ başında koyun otlatan teyzeye bile “Evine dön, salgın var” diye çıkışıyor jandarmalarımız.

*

Bütün bu manzaralarla...

Parti kongrelerinde yaşanan manzaraları...

Yan yana koyan vatandaşlarımız ise...

“Oynatmaya az kaldı/Doktorum nerede” şarkısını söylüyor.

*

(Aha! Yine korkumdan AK Parti kongreleri demedim. Parti kongreleri dedim. Hadi Faruk... Geçsene harekete.)


BU FOTOĞRAF ERBAKAN’IN ZAFERİDİR DİYECEĞİM AMA…

RAHMETLİ Erbakan Hoca, 28 Şubat sürecinde...

Yapayalnız bırakılmıştı... Hiçbir parti yanına bile yaklaşmamıştı... Alnından terler damlamıştı... Tek başına savunma yapmıştı... Hiçbir odaktan tek bir destek bile görmemişti...

*

Kadere bakın kadere!

Etikçibaşı beni fena yakalamış

28 Şubat’ın yıldönümünde Erbakan anmasında...

Sekiz ayrı parti bir araya gelmiş... CHP koşmuş, HDP koşmuş... Hiçbiri Erbakan’ı yalnız bırakmamış... Hepsi Erbakan’ın ne yüce bir şahsiyet olduğunu haykırmış... Hepsi Erbakan’a tam destek olmuş...

*

İşin içinde “Saadet Partisi’nin oylarını kim kapacak” meselesi olmasa... “Yıllar geçince yaptıkları haksızlıkları fark ettiler, ne güzel” diyeceğim.

Ama maalesef o mesele var ve diyemiyorum.

X

Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Şubat 2021
Diyorlar ki:

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?

*

Ben de diyorum ki:

*

Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.

*

Diyorlar ki:

*

Yazının Devamını Oku

Parti kongrelerinde çekilen halaylar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Şubat 2021
Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.

İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

*

Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

*

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

*

Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

*

Yazının Devamını Oku

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Şubat 2021
*

MADDE BİR

BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI

Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?

MADDE İKİ

AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?

Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.

MADDE ÜÇ

Yazının Devamını Oku

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Şubat 2021
Haftada iki kez Tarafsız Bölge programını yapıyorum.

Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:

*

Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.

*

CHP, HDP ile iş tutuyor.

*

Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?

*

Yazının Devamını Oku

Bir durun artık Sayın Bilim Kurulu üyeleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Şubat 2021
Sayın Bilim Kurulu üyeleri...

Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...

Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.

*

Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*

- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.

*

-

Yazının Devamını Oku

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Şubat 2021
HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

Yazının Devamını Oku

13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

Yazının Devamını Oku

PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

Yazının Devamını Oku

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

Yazının Devamını Oku

Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

Yazının Devamını Oku

Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

Yazının Devamını Oku

Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

Yazının Devamını Oku

İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


Yazının Devamını Oku

Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



Yazının Devamını Oku

Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları