Esad’ın aşırı acıklı hali

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- Başı her sıkıştığında soluğu Putin’in yanında alıyor. Çatışma söz konusu olduğunda İran’dan milis dileniyor. Rusya ve İran’sız hiçbir şey yapamıyor.

*

- Şehirleri bir bir elinden gidiyor, sadece seyretmekle yetiniyor. “Bana sadece Şam yeter” havasında. Ülkesinde toprak bütünlüğü diye bir şey kalmamış, hiç rahatsız olmuyor.

*

- PYD / PKK, ülkesinde devlet kurmaya kalkıyor, umurunda değil. ABD askerleri ülkesinde cirit atıyor, umurunda değil. Rusya’nın emir eri hali gelmiş durumda, umurunda değil. İran’a muhtaç hale gelmiş durumda, umurunda değil.

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- İçinde debelendiği bu onursuz ve acıklı hale rağmen... Türkiye’nin uzattığı eli sıkmıyor. Stratejisi yok, taktiği yok. Bir çıkış planı yok. Rusya’ya ve İran’a yaslanmak dışında bir projesi yok.

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Esad için artık sadece şu söylenebilir:

*

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Böyle devlet başkanlığı yapacağına...

Pazarda limon satsa çok daha onurlu bir iş yapmış olur.





İSRAİL VE ABD TANRISAL BİR GÜÇ DEĞİLDİR

SURİYE’de kimsenin beklenmediği gelişmeler yaşanıyor ya...

Muhalifler, neredeyse Şam’a dayanmış durumda ya...

Hemen başladı o klasik ve pek bilmiş yorumlar:

*

“Bu işin arkasında kesin İsrail ve ABD var. Başka türlü olamaz. Kesin İsrail ve ABD’nin planı bu.”

*

Allah Allah!

Niye kesin abi?

Niye başka türlü olmaz?

Gerçekten niye?

*

Şu son gelişmelerde...

Rusya’nın Ukrayna’yla boğuştuğu, İran’ın fena halde sıkıştığı, Hizbullah’ın Lübnan’da bozguna uğradığı bir ortamın etkisi olamaz mı? Muhaliflerin uzun süredir bu işe hazırlanmasının, Esad’ın gaflette yakalanmasının falan hiç mi etkisi yok yani?

*

Belki ABD ve İsrail de olup biteni büyük bir şaşkınlıkla izliyordur.

Ne yani bu mümkün değil mi?

*

Ne oluyor ya?

Bu İsrail ve ABD, tanrısal bir güç müdür ki...

Onlardan habersiz yaprak bile kımıldamaz diye bir inanç geliştiriliyor?

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KAZASIZ BELASIZ

BU süreç böyle giderse...

Yani Şam düşerse...

Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi olacak.

Yani “KAZASIZ BELASIZ” olay bitecek.

ARTIK ŞAŞIRMAK YOK

- Halep düştü. Şaşırdım.

- Tel Rıfat çabucak düştü. Şaşırdım.

- Hama çabuk düşmez diyordum, küt diye düştü. Şaşırdım.

- Humus o kadar kolay düşmez abi diyordum, o da düştü. Şaşırdım.

*

Yarın sabah uyandığımda Şam düşerse...

Şaşırmayacağım.

NASREDDİN HOCA FİLMİ

HAH! İşte bu tam isabet! Kendi değerlerimiz, artık sinemada.

Üç boyutlu animasyon ve görsel efektlerle süper gerçekçi bir Nasreddin Hoca filmi daha.

Yeni bölümün adı: “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu.”

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Filmde Nasreddin Hoca’mız, genç dostlarıyla birlikte tarih öncesi bir medeniyetin sırlarını keşfetmek amacıyla macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.

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Aileler, anneler, babalar. Bugün pazar. Alın çocuklarınızı ve bu filme gidin.

Hem siz hem çocuklarınız çok eğlenecek.