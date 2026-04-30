‘Ermeni p...çi’ diyen adama rozet takmak

İYİ Parti’deydi, CHP’ye geçmiş.

Geçebilir. Sorun yok.

*

Ancak şöyle bir durum var:

CHP, bu transferi çok önemli, çok büyük, çok dev bir transfermiş gibi değerlendirmiş olacak ki...

Bu şahsın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Hem de büyük bir gururla. Hem de muzaffer bir edayla.

*

Bu Arif denilen şahıs, CHP’li olmadan önce kendisini eleştirenlere sosyal medyadan şu tür yanıtlar veriyordu:

*

- Konuşma lan Ermeni p...çi.

- Konuşma lan Ermeni tohumu.

*

Özgür Özel’in taktığı rozetle CHP’li olmuş oldu bu Arif.

Peki kendisine çeki düzen verdi mi?

Hayır! Hayır! Zırnık değişim yok.

Yeni CHP’li Arif, CHP’ye geçtikten sonra da kendisine laf edenlere şunları demeye devam ediyor:

*

- Konuşma lan Ermeni p...çi.

- Konuşma lan Ermeni tohumu.

*

Ermeni olmayı, aşağılık bir şeymiş gibi algılayan bir adam var karşımızda.

Çok merak ediyorum:

*

Özgür Özel, yakasına elleriyle parti rozeti taktığı Arif’in bu paylaşımları ile partisinin sosyal demokrat kimliği arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyor acaba?

MÜJDAT GEZEN BELİNDE HAVLUYLA SAHNEYE ÇIKABİLİR Mİ

GIRGIRİYE’ye bir-iki laf etmiştim geçenlerdeki bir yazımda.

Müjdat Gezen, tiyatro sahnesinden bana yanıt vermiş.

*

“Vantilatör” demiş bana. Dönek mönek demeye getiriyor yani.

Başka? Başka bir şey yok. Adamın yapabildiği en kıyak espri bu.

“Koskoca mizah ustası” diye gazlanan biri açısından ne kadar da acıklı bir mizah düzeyi.

*

Benimle ilgili sözleri söyledikten sonra da...

Hemen bir İmamoğlu sloganı patlatmış, “Her şey çok güzel olacak” demiş.

Sonuç?

Müjdat Gezen, artık “parti komiği” bile değil, resmen ve alenen “İmamoğlu komiği.”

*

Oysa toplumun belli bir kesimine bilet satmak için “İmamoğlu komiği” olmaya fit olmasaydı, mizah açısından muhteşem malzemelere el atmaya fırsat bulabilirdi.

*

Mesela Gırgıriye’de sahneye beline havlu sararak çıkabilirdi. Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı hicvetme cesareti gösterirdi.

Kamu bütçesiyle dört sevgiliyi aynı anda idare etmek, benim dönekliğimden kat be kat fazla mizah potansiyeli taşıyor ne de olsa.

MADEN İŞÇİLERİNİN ZAFERİ

MADEN işçilerinin olayı mutlu sonla bitti.

Bunda kimlerin payı var?

*

EN BÜYÜK PAY

Bu zaferde en büyük pay hiç şüphesiz yılmadan direnen işçilerindir.

Her şeye göğüs gerdiler, aslanlar gibi mücadele ettiler ve kazandılar.

*

İKİNCİ BÜYÜK PAY

İnisiyatif alarak olayın çözümü için devreye giren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nindir.

Duyarlı davrandı, ilgili bakanlıkları bir araya getirdi ve sorunu çözdü.

*

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAY

İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çözüm sürecine hiçbir komplekse kapılmadan destek veren Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ındır.

*

- Keşke çok daha önce el atsalardı bu işe.

- Keşke anında müdahale etselerdi.

- Keşke işçilerin eylem yapmasına hiç gerek kalmasaydı.

Neyse... Biz yine de neticeye bakalım.

Önemli olan işçilerimiz için ortaya çıkan güzel sonuç.







KRALCI MIYIM TRUMPÇI MIYIM

İKİSİNİN de yüzünü şeytan görsün.

Tabii ki Kralcı da değilim Trumpçı da değilim.

*

Ama kafama silah dayasalar, “Birini seçmek zorundasın” deseler.

Tabii ki Trump’tan yana olurum.

*

Çünkü benim gözümde TRUMP:

Ne kadar kaba saba olsa da ne kadar görgüsüz bir hödük olursa olsun sonuçta zaaflarıyla, kusurlarıyla, zalimlikleriyle apaçık ortada bir adam.

İnceliklerin arkasına saklanmıyor, sofistike göndermeler yapmıyor, güm güm konuşuyor.

Düşman olarak tercihe şayandır yani.

*

Çünkü benim gözümde KRAL:

Tarihin tozlu sayfalarında kalmış eski İngiliz hegemonyasının rüyalarını gören ve gördüren biri.

Sinsice laf sokuyor, kibirlice göndermeler yapıyor.

Gerçek niyetini asla öğrenemeyeceğimiz bir kraliyet geleneği adamıdır bu kral.

Açık sözlü, karmaşık mesajlı bir hödüğü kendisine tercih etmemin nedeni budur.

Kral Charles-Donald Trump

DONDURULMUŞ SAVAŞLAR DÖNEMİ

- RUSYA / UKRAYNA SAVAŞI: Neredeyse unutuldu bu savaş. Buzluğa atıldı, donduruldu. Artık kimsenin doğru dürüst ilgilendiği yok.

*

- ABD / İRAN SAVAŞI: Galiba bu savaşı da buzluğa attılar. Bu da dondurulacak gibi. Neyse ki bununla ilgilenenler çoğunlukta.

AK PARTİ LOGOSUNDAN İMTİYAZ ÇIKARAMAZSINIZ

AK Parti’nin Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, üzerinde AK Parti logolu kart bulunan bir otomobilin fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:

*

“Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendilerine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemini kınıyoruz. Bunların takipçisi olacağız. Bu haksız ve yetkisiz materyallere itibar etmeyin.”

*

Eyyüp Kadir İnan, AK Parti’nin üst düzey bir yöneticisi.

Onun böyle kesin ve net tutum alması, AK Parti logosundan çakallıklar çıkarmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakır.

Eyyüp Kadir İnan

CELAL KARATÜRE’NİN YÜKSELİŞİ VE GERİLEYİŞİ

ÇOK güzel bir ilahiydi.

- Fakat yüksek sanat eseri değildir.

- Fakat kalıcı olmayacaktı.

- Fakat bir rüzgârdı gelip geçecekti.

- Fakat sonuçta bir pop olayıydı.

*

Nitekim öyle de oldu.

ABD / İran savaşı çıkar çıkmaz...

Celal Karatüre’nin ilahisi de gündemdeki yerini başka şeylere bırakmak zorunda kaldı.

*

Sonuç? Her şey tezin işaret ettiği gibi ilerledi ve sonuçlandı.