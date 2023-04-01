Erkan Baş goygoyu

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“O bildiğimiz hiçbir siyasetçiye benzemiyor. Beyaz gömleği, meşhur bıyığı, Tarık Akan bakışlarıyla ve dağıttığı umut ışığıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri TİP Genel Başkanı Erkan Baş. Peki bu nasıl oldu? Aslı Perker’in röportajı gazetemizde...”

*

Gençler hatırlamaz.

Eskiden, çok eskiden Özgürlük ve Dayanışma Partisi için yapılırdı bu tür goygoylar.

“Aşkın ve devrimin partisi” falan türü sunumlar yapılırdı.

O dönem Türk basınında estirilen ÖDP rüzgârına bakanlar, ÖDP’nin iktidara en yakın parti olduğunu zannederlerdi.

*

Sonrası şöyle gelişti bu goygoyun:

Seçim yapıldı ve ÖDP, binde bilmem kaç oy alabildi.

*

Bir şey daha söyleyeceğim:

*

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Erkan Baş için yapılan şu “beyaz gömlek/kaytan bıyık/Tarık Akan bakışı” güzellemesinin binde birinin, yandaş bir gazeteci tarafından iktidardaki herhangi bir siyasetçi için yapıldığını düşünsenize.

Aboooo!

43 gün sürmez miydi bunun dalgası, alayı, mavrası?

*

14 Mayıs’a doğru Türk medyasındaki tozutma oranı da artacak sanırım.

*

Baksanıza:

Taraf olmayı falan geçtik, artık asgari profesyonel mesafe bile kalmadı.

TİP’TEN ADAY OLMAK

BİLİMKURGU filmlerinde uzay mekiği mürettebatının ille de tayt giymesiyle kafa bulan Cem Yılmaz’ın esprisini hatırlıyorum.

*

Şöyle bir şeydi:

*

- Taytın var mı?

- Var.

- Giy gel baba.

*

En son İrfan’ın yeşil parkalı adaylık fotoğrafını görünce...

TİP’den aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm:

*

- Parkan var mı?

- Var.

- O zaman giy parkanı gel, aday ol.

SİYASİ KÖRLÜK NASIL OLUŞUR

ŞÖYLE oluşur:

*

Yakın çevrenin siyasi görüşleri, alabildiğine genellenir. Sabah akşam sürekli temas içinde olunan aynı kafadaki arkadaşların, Türkiye’nin genelini temsil ettiği zannedilir. Objektif verilere bakmaya tenezzül bile edilmez. Böylece gerçeklerden kopulmuş olur.

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GÜLNAZ ŞIRINGA KORKMAZ TAVUKÇU

HALK TV’de şöyle bir olay olmuş:

*

“Ben Korkmaz Tavukçu. Memleket Partisi Parti Meclisi üyesiyim. Muharrem İnce oyları bölüyor. Atatürkçüler birleşmeli. Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum. Memleket Partisi’nden istifa ediyorum” tarzı uzun bir metni ekranda okumuşlar da okumuşlar.

*

Ama nasıl uzun bir metin.

Hiç üşenmeden, hiç bıkmadan okumuşlar metni.

Sonuna kadar, noktasına virgülüne kadar.

*

İnsan bir dakikalığına bakmaz mı abi, “Memleket Partisi’nin Parti Meclisi’nde Korkmaz Tavukçu diye biri var mı?” diye...

İnsan hiç mi işkillenmez yahu, “tavuk” ve “korkmaz” kelimelerinin yan yana gelmesinden?

“Amaaaan, şimdi kim uğraşacak bunun araştırmasıyla. Nasıl olsa işimize yarıyor. Okuyalım gitsin” diyerek yaklaşmışlar olaya.

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Ve önlerine gelen metni, sıfır araştırmayla ekranda okumuşlar.

*

İnsan hiç değilse...

“Gülnaz Şırınga olayında trollenmiştik. Rezil olmuştuk. Bari bundan sonra biraz daha uyanık olalım” falan diye bir dikkat gösterir.

KELLECİ VAKASI

SEÇİM yaklaştıkça... En büyük darbeyi hakikatler alıyor. Seçim yaklaştıkça... Hakikati aramak, aşırı gereksiz bir iş haline geliyor. Seçim yaklaştıkça... Kimse hakikatle ilgilenmiyor.

*

Bir örnek:

*

Batman’da bir adam çıktı ortaya. Deli midir, meczup mudur belli değil. “Kelle keseceğiz” falan dedi. Arada da “Hizbullah/HÜDAPAR” kelimelerini telaffuz etti.

*

Bu olay, “Aha işte bir HÜDAPAR’lı. Bakın, bakın! Nasıl da kelle almaktan söz ediyor. İktidar buna ses edemez” diye yorumlandı muhalif medyacılar arasında.

*

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Oysa bu “alçak kelleci”ye ilk tepki HÜDAPAR’dan geldi.

Partinin en üst düzey yetkilileri, söz konusu video ortaya çıkar çıkmaz...

“Bu adamın partimizle ilgisi yok. Bu adam provokatördür. Bu şahıs hakkında adli ve idari merciler derhal harekete geçmelidir” diye açıklama yaptılar.

Hem de defalarca. Hem de bağırarak.

*

Fakat seçime kadar hakikatle bağını koparmış tipler, işin bu kısmıyla zerre kadar ilgilenmediler. Yaptıkları “kelleci” haberlerinin en altına minicik de olsa bu açıklamayı koymaya tenezzül etmediler.

*

HÜDAPAR’dan nefret edilebilir, “Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” denilebilir, iktidar karşıtlığı gözleri döndürebilir.

Hepsini anlayabilirim.

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Ama bilerek, isteyerek hakikate sırt çevirmeyi anlamam mümkün değil.

KURŞUNU SIKANIN BAĞLANTILARI BULUNMALI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı.

*

Bütün siyasi partiler, bunu kendilerine sıkılmış kurşun olarak kabul etmeli ve karşı durmalı.

Bu arada dün akşam saatlerinde tetiği çeken adamın yakalandığı duyuruldu. Güvenlik güçlerimizin bu adamın tüm bağlantılarını ortaya çıkarması gerekir. Kimdir, amacı nedir, arkasında ne vardır? Hiçbir soru işareti kalmamalı.

*

Demokrasiye karşı bu tür alçakça tertiplerin son bulması, ancak böyle mümkün olabilir.