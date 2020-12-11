Erilliğin faili olarak Hasan Ali Toptaş

Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
Erilliğin faili olarak Hasan Ali Toptaş
Hürriyet’ten ayrıntılarıyla izliyorsunuz:
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk” falan diye selamlanan bir yazar, kadınları taciz etmekle suçlanıyor.
*
İhsan Yılmaz, dün Hürriyet’te Hasan Ali Toptaş’ın edebi yönünü ele alan bir yazı yazdı.
*
Yazıdan öğrendim:
Ankara Sincan’da ikamet eden Hasan Ali Toptaş için...
“Sincanlı Kafka” deniyormuş.
*
Hasan Ali Toptaş ise kendisini şöyle tanımlıyormuş:
“Şehrazat ile Beckett’in evliliğinden doğmuş bir çocuğum.”
*
Bu bilgiler ışığında...
Hasan Ali Toptaş’ın taciz iddialarıyla ilgili olarak Hürriyet’ten Ece Çelik’e yaptığı açıklamaya bir kez daha baktım.
Kısacık açıklamada Toptaş, tüm suçu “eril faillik” diye nitelediği bir şeye atıyordu.
*
Ne demek istiyor Hasan Ali Toptaş?
Galiba şunu demek istiyor:
*
“Eril olduğum için fail oldum, eril olmasam fail olmazdım.”
*
Edebiyatçıymış, ustaymış, Sincanlı Kafka’ymış, annesi Şehrazat’mış, babası Beckett’miş, ikinci Orhan Pamuk’muş falan.
Geçelim bunları.
*
Geçelim çünkü bu destansı sıfatlara sahip olmayı hak eden bir yazar değil Toptaş.
O destansı sıfatları hak etseydi...
Tüm suçu erile atıp “Fail erildir” diyerek kendisini sinsice ve kurnazca kurtarmaya çalışmazdı.
*
Ben onu bunu bilmem aga...
Hiçbir büyük yazar, kendisini “eril faillik” diye savunmaz.
ÖFKE KONTROLÜ SIFIR
TELEFONUM acı acı çaldı. Uğursuz haberler vermeyi kendine zevk edinmiş arkadaşım, daha “alo” bile demeden fısıldadı:
*
“Duydun mu? İrlandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre maske, koronadan korumuyormuş.”
*
Telefonu “çat” diye yüzüne kapattığım anda...
Öfke kontrolüm sıfırdı.
Demek ki insan böyle çileden çıkıyormuş.
KIŞÇI
KIŞÇI olduğumu ilan ettiğim günden beri...
Resmen doğru dürüst bir kış görmedim.
*
Sorun galiba bende.
NE OLDU PAŞİNYAN
AZERBAYCAN’da dün yapılan zafer kutlamalarında ortaya çıkan muhteşem görüntüleri izlerken...
Herkesin olduğu gibi benim de aklıma...
İlham Aliyev’in, “Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıl’a... Raks ediyordun. Ne oldu?” demesi geldi.
*
Hakikaten yahu.
Bırakalım “Ne oldu Paşinyan?” demeyi de...
Asıl şu soruyu soralım:
*
Bir Paşinyan vardı, ona ne oldu?
MUHARREM İNCE’NİN İSTİFA ETMESİ LAZIM
OK yaydan çıktı artık.
Muharrem İnce, ayrı parti kuracağını ilan etti.
Dedi ki:
“Ayrı parti kuruyorum. Partimin adı da hazır.”
*
Muharrem İnce’ye yakışan...
Bu açıklamanın ardından CHP’den istifa etmektir.
*
Hem ayrı parti kuracağını davul zurnayla kamuoyuna ilan etmek, hem de CHP’de kalmak...
Yakışık almaz.
CHP’nin kendisini partiden ihraç etmesini beklemeden bu adımı atmalıdır.
KEMAL BEY BİLE BİLMİYOR
Millet ittifakı tek bir adayla mı seçime girecek?
Yoksa her parti kendi adayıyla mı çıkacak?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında hâlâ Abdullah Gül mü var?
Yoksa kendisi mi aday olacak?
Meral Akşener’in ittifakın adayı olma ihtimali var mı?
Yoksa top İmamoğlu ya da Yavaş’a mı gelecek?
Size bir şey söyleyeyim mi?
*
Biraz havanda su dövüyoruz galiba.
Aslında ne olacağını bilen yok.
Hatta ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu bile bilmiyor ne olacağını.
O bile karar vermiş değil.
‘BARDA’ FİLMİ
BENDE yer etmiş bir filmdir “Barda” filmi...
Bunda da filmde yer alan Hakan Boyav’ın güçlü oyunculuğunun etkisi büyüktür.
Ödüller konusunda konuşmuş Hakan Boyav.
*
“Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye’de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye’deki ödüller” demiş.
*
Söylediklerine katılırsınız katılmazsınız bilmem ama bildiğim bir şey var: “Barda”daki rolü nedeniyle kendisine ödül vermeyen jüri, benim gözümde adil ve nesnel bir jüri değildir.
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