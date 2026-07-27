Erdoğan’ın uykusu

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçmiş.

Sözcü gazetesinin attığı manşet:

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“Recep Bey’e artık rahat uyku yok.”

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Tarih: 2026.

Özgür Özel ve arkadaşları Yeni Parti’yi kurdu.

Yapılan yorum ve analizler şöyle:

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“Saray’ın uykuları kaçıyor.”

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Ben artık şuna inanıyorum:

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Erdoğan, bu manşetleri, bu analizleri gördükçe...

Kafayı daha yastığa koymadan mışıl mışıl uykuya dalıyor.





KOLAY KANDIRILAN MİLLET ALGISININ YIKILMASI ŞART

Önce bornozla, sonra bikiniyle kamera karşısına geçen Gülben Ergen, takipçilerine şu mesajı veriyor:

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“Artık storylerimi sadece abonelerime çekeceğim. Abone olamayanlar beni göremeyecek.”

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Tabii ki abonelik ücrete tabi. Ücret de 79.99 TL.

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Haluk Levent olayından sonra...

Halkımızın çok kolay kandırılıp dolandırılabildiği algısı yükselişe geçmiş olabilir mi acaba?

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Oysa ne demişti Atamız: “Türk milleti zekidir.”

Milletimizin, “kolay dolandırılan millet” algısını yıkmasının vakti geldi de geçiyor valla.





FİGÜRANA OLEY PAVYONA AUUU

Birgün gazetesi muhabiri Ebru Çelik, gerçekten şahane bir habere imza attı.

Olay şu:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki toplantısına cast ajansından 950 TL’ye adam kiralanmış.

Ebru Çelik, “kendimi figüranların arasına yazdırdım ve toplantıya gittim” diyor.

*

Gürsel Tekin “tuzak bu, bu tuzağı kuranlardan hesap soracağız” falan diyerek sinirlense de...

Bayağı rezil kepaze bir iş bu.

*

İyi ama tek rezil kepaze iş bu mu?

Başka rezil kepaze işler olmadı mı CHP’de?

Mesela pavyonlarda parayla delege devşirilmesi, cast ajansından adam kiralanmasından daha az rezil kepaze bir iş mi?

Cast ajansı haberine dört elle sarılanlar, pavyonda delege avına neden hiç yüz vermediler acaba?

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- Pavyon haberleri karşısında: Hiçbir şey olmamış gibi yap.

- Cast ajansı haberi karşısında: Coşkuyla, heyecanla eğlen.

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Buradaki örtük riyakârlık, eğlencenin keyfini birazcık kaçırıyor.

ALÇAKLIĞIN BİR NUMARASI

15 Temmuz’u anlatan TRT’nin “Asırlık Gece” dizisini izledikten sonra şuna karar verdim:

*

O geceki alçaklığın, namussuzluğun, kalleşliğin bir numarası:

Fotoğrafını gördüğünüz bu darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’dur.

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Ta lise döneminden beri örgüt tarafından şekillendirilen bu alçak, kullandığı savaş uçağından attığı bombayla...

Pırıl pırıl özel harekât polislerimizden 44’ünü şehit etti.

*

Belgeselden öğrendiğime göre...

Yargılanırken milim pişmanlık sergilememiş bu katliamcı şerefsiz.





YENİ PARTİ’NİN TAKINTILARI

- Kılıçdaroğlu’nu madara etmekten büyük zevk alıyorlar ve bundan zevk almaktan asla vazgeçmeyecek gibiler.

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- Yeni Parti kuruldu, yeni logo belirlendi, yeni yönetim ortaya çıktı. Fakat bırakıp gittikleri CHP ile uğraşmalara doyamıyorlar ve doymayacak gibiler.

*

- Gürsel Tekin’le laf alıp vermekten aldıkları hazzı, hiçbir şeyden almıyorlar. Bu yaptıklarıyla tüm dikkatleri Gürsel Tekin’e yönelttiklerinin farkında değiller.

*

- İktidara gol atmaktan çok Kemal Kılıçdaroğlu’na gol atmaya odaklanıyorlar. Kılıçdaroğlu’na gol atınca... Keyiften dört köşe oluyorlar.

*

- CHP ile uğraşmayı mı daha çok seviyorlar, ülke sorunlarını konuşmayı mı? Bu nasıl soru ya? Yapıp ettiklerine baksanıza.

KEMENÇE BİZİM AMA

Yunanistan milli takımının yeni sezon forma tanıtım klibinde bizim kemençemiz kullanılmış.

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Yunanistan’dan gelen kemençeli klibi izledim.

Ama nasıl yakıştırmışlar kemençeyi.

Öyle ki:

Hiç başka enstrüman aramıyorsun. / Dalıp gidiyorsun Karadeniz’e doğru. / Sesin sadeliğine meftun oluyorsun. / Büyüleniyorsun resmen.

*

“Kemençe bizimdir, Yunanistan şimdi de kemençemizi çaldı” demeden önce şu soruya cevap bulmalıyız:

*

Biz neden kemençemizi, evrensel düzeydeki herhangi bir tanıtımımızın başrolünde kullanmadık? Neden bunu biz akıl etmedik de Yunanistan akıl etti?





İSTANBUL’DAKİ PARKLARIN TARTIŞMASIZ EN İYİSİ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu 40 yıldır tanırım.

Her buluşmamızda yaptığı parkı över, “mutlaka gelmelisin” der.

Hadi gideyim dedim. İyi ki de gitmişim.

*

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Üsküdar’daki Millet Bahçesi, konumuyla çok ikonik. Ümraniye’deki Millet Bahçesi, tasarımıyla göz dolduruyor.

Esenler’deki park ise...

Doğallığıyla, yaydığı huzurla, oyuncaklı oluşuyla çok ama çok etkileyici.

Şehrin göbeğindesin ama köyüne gelmiş gibisin.

*

Tevfik Göksu’yla park içindeki meyve / sebze bahçesini dolaşırken...

Dedim ki: “Bu meyveler sebzeleri kim yiyor?” Dedi ki: “Vatandaş yiyor. Ücretsiz.”

Bu cevabı alınca dalından koparılmış birkaç domatese el koydum.