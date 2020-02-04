Erdoğan'ın Rusya mesajı: Öfkeyle değil konuşarak

Ukrayna dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok Rusya’yla ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu. Rusya ile bir gerilim mi başlayacak? Bir çatışma mı yaşanacak? Sorun nasıl aşılacak? Erdoğan işte bu konuya açıklık getirdi. İşte Erdoğan’ın Rusya’yla ilgili verdiği mesajlar...
STRATEJİK GİRİŞİMLER
“Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var.
NÜKLEER, TÜRK AKIMI
Nükleer enerji meselemiz var, rakamlar orada çok ciddi. Türk Akım projesi var. Doğalgazımızı çok ciddi bir oranda Rusya’dan alıyoruz. S-400 konusu var. 20 ile 25 milyar dolar arasında bir ticaret hacmi var. Turizm noktasındaki ilişkilerimiz de iyi bir noktada, birinci sırada Rusya geliyor.
Bunları görmezlikten gelemeyiz. Onun için de tabii her şeyi oturacağız konuşacağız. Öfke ile değil... Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur. Ama tabii nerede öfke, nerede zarar bunların da tespitini yapmak, istişare ile kararını vermek önem arz ediyor. Şu anda durum bu.
İDLİB OLAYI
VERDİKLERİ KAYIPLARI TELSİZ KONUŞMALARINDAN TESPİT EDİYORUZ
İdlib’de gelinen son noktayla ilgili olarak Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar şöyle:
*
7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib Mutabakatı’nın açık bir ihlalidir.
*
Havan topları ve fırtına obüsleriyle kısa sürede netice aldık. Hatta SİHA’lar da devredeydi. 76 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bunlar tabii tespit edilenler. Milli Savunma Bakanımız tespit edilemeyenlerin de olduğunu söyledi.
*
Bu rakamlar daha çok telsiz konuşmalarıyla tespit ediliyor. “Şu kadar kişi kaybettik” filan diyorlar. Bir telsizden farklı bir rakam, bir telsizden daha farklı bir rakam gelebiliyor. Onun için telsiz takibinde aldığımız bu tür rakamlarla şu anda bize ulaşanlar bunlar.
*
Gözlem noktaları yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar da bunun için yapılıyor. İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi bildirdik. Hem sahada hem de masada gerekli adımları atıyoruz.
*
Suriye şu anda İdlib’deki o masum, mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek orada alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye’ye burada alan kazanma fırsatı vermeyeceğiz, çünkü şu anda bu bizim yükümüzü arttırıyor.
BU BAŞ BU BEDENDEN KOPMADIKÇA...
Trump’ın açıkladığı “barış planı” ile ilgili Erdoğan’ın görüşleri gayet net...
*
Arap Ligi müspet bir açıklama yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu planı reddettiğini duyurdu. Bu iyi bir gelişme. Mahmut Abbas’la da cuma günü bir görüşmem olmuştu. Onu da kararlı görmüştüm. “Bu görüşmeden sonra Amerika’ya gideceğim, orada görüşeceğim” demişti. Ardından cumartesi günü İsmail Haniye ile bir görüşme yapıldı ve onları orada çok kararlı gördüm. Yani hepsinde adeta “Kudüs’ü vermeyiz. Bu baş bu bedenden kopmadıkça Kudüs elden gitmez” diyecek kadar öyle bir kararlılıkları var. Tabii bunları görünce duygulanıyoruz.
MELTEM ŞİŞLİ OLAYI
GAZETECİ Şebnem Bursalı, Meltem Şişli olayını sordu Erdoğan’a... Erdoğan, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım” dedi. Bursalı, “Ben yazımda cevap verdim” deyince de... “Tamam işte, diğer bayan arkadaşların da vermesi lazım” dedi.
KARANLIK NURİ, UKRAYNA’DAN İSTENDİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Hablemitoğlu suikastı zanlısı” olarak nitelediği ‘Karanlık Nuri’nin Ukrayna’dan istendiğini açıkladı.
Ben de bu açıklaması üzerine, “Ukrayna makamlarının buna cevabı ne oldu?” diye sorunca Erdoğan, şu yanıtı verdi:
“Şu anda kendisine belgeleri de verdik. Olumlu bir cevap alacağımıza inanıyorum. Adalet Bakanlığımız bunu takip edecektir.”
VİRÜSLERE KARŞI ERZURUM’DAN DUT PEKMEZİ
“Virüse karşı siz ne yapıyorsunuz?” sorusuna Erdoğan, “dut pekmezi” cevabını verdi. İşte Erdoğan’ın bu konuda söyledikleri:
*
“Ama benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabii bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan.”
Erdoğan'ın Rusya mesajı: Öfkeyle değil konuşarak
Ukrayna dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok Rusya’yla ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu. Rusya ile bir gerilim mi başlayacak? Bir çatışma mı yaşanacak? Sorun nasıl aşılacak? Erdoğan işte bu konuya açıklık getirdi. İşte Erdoğan’ın Rusya’yla ilgili verdiği mesajlar...
STRATEJİK GİRİŞİMLER
“Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var.
NÜKLEER, TÜRK AKIMI
Nükleer enerji meselemiz var, rakamlar orada çok ciddi. Türk Akım projesi var. Doğalgazımızı çok ciddi bir oranda Rusya’dan alıyoruz. S-400 konusu var. 20 ile 25 milyar dolar arasında bir ticaret hacmi var. Turizm noktasındaki ilişkilerimiz de iyi bir noktada, birinci sırada Rusya geliyor.
Bunları görmezlikten gelemeyiz. Onun için de tabii her şeyi oturacağız konuşacağız. Öfke ile değil... Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur. Ama tabii nerede öfke, nerede zarar bunların da tespitini yapmak, istişare ile kararını vermek önem arz ediyor. Şu anda durum bu.
İDLİB OLAYI
VERDİKLERİ KAYIPLARI TELSİZ KONUŞMALARINDAN TESPİT EDİYORUZ
İdlib’de gelinen son noktayla ilgili olarak Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar şöyle:
*
7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib Mutabakatı’nın açık bir ihlalidir.
*
Havan topları ve fırtına obüsleriyle kısa sürede netice aldık. Hatta SİHA’lar da devredeydi. 76 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bunlar tabii tespit edilenler. Milli Savunma Bakanımız tespit edilemeyenlerin de olduğunu söyledi.
*
Bu rakamlar daha çok telsiz konuşmalarıyla tespit ediliyor. “Şu kadar kişi kaybettik” filan diyorlar. Bir telsizden farklı bir rakam, bir telsizden daha farklı bir rakam gelebiliyor. Onun için telsiz takibinde aldığımız bu tür rakamlarla şu anda bize ulaşanlar bunlar.
*
Gözlem noktaları yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar da bunun için yapılıyor. İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi bildirdik. Hem sahada hem de masada gerekli adımları atıyoruz.
*
Suriye şu anda İdlib’deki o masum, mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek orada alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye’ye burada alan kazanma fırsatı vermeyeceğiz, çünkü şu anda bu bizim yükümüzü arttırıyor.
BU BAŞ BU BEDENDEN KOPMADIKÇA...
Trump’ın açıkladığı “barış planı” ile ilgili Erdoğan’ın görüşleri gayet net...
*
Arap Ligi müspet bir açıklama yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu planı reddettiğini duyurdu. Bu iyi bir gelişme. Mahmut Abbas’la da cuma günü bir görüşmem olmuştu. Onu da kararlı görmüştüm. “Bu görüşmeden sonra Amerika’ya gideceğim, orada görüşeceğim” demişti. Ardından cumartesi günü İsmail Haniye ile bir görüşme yapıldı ve onları orada çok kararlı gördüm. Yani hepsinde adeta “Kudüs’ü vermeyiz. Bu baş bu bedenden kopmadıkça Kudüs elden gitmez” diyecek kadar öyle bir kararlılıkları var. Tabii bunları görünce duygulanıyoruz.
MELTEM ŞİŞLİ OLAYI
GAZETECİ Şebnem Bursalı, Meltem Şişli olayını sordu Erdoğan’a... Erdoğan, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım” dedi. Bursalı, “Ben yazımda cevap verdim” deyince de... “Tamam işte, diğer bayan arkadaşların da vermesi lazım” dedi.
KARANLIK NURİ, UKRAYNA’DAN İSTENDİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Hablemitoğlu suikastı zanlısı” olarak nitelediği ‘Karanlık Nuri’nin Ukrayna’dan istendiğini açıkladı.
Ben de bu açıklaması üzerine, “Ukrayna makamlarının buna cevabı ne oldu?” diye sorunca Erdoğan, şu yanıtı verdi:
“Şu anda kendisine belgeleri de verdik. Olumlu bir cevap alacağımıza inanıyorum. Adalet Bakanlığımız bunu takip edecektir.”
VİRÜSLERE KARŞI ERZURUM’DAN DUT PEKMEZİ
“Virüse karşı siz ne yapıyorsunuz?” sorusuna Erdoğan, “dut pekmezi” cevabını verdi. İşte Erdoğan’ın bu konuda söyledikleri:
*
“Ama benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabii bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan.”