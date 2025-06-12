Erdoğan’ın başkanlığı düşünce CHP centilmenlik yaptı mı

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Sadece şiir okuduğu için hakkında hapis cezası verildi.

Yolsuzluk falan değildi gerekçe.

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Ve Danıştay, anında karar verdi:

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“Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık görevi düşürülmüştür.”

*

Peki Erdoğan’ın görevinin düşürülmesinin ardından Belediye Meclisi’nde nasıl bir seçim yapıldı?

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O dönem İstanbul Belediye Meclisi’nde partilerin üye sayısı şöyleydi:

- FAZİLET PARTİSİ: 97

- ANAP: 54

- CHP: 21

- DSP: 15

- DYP: 3

- DTP: 1

- BAĞIMSIZ: 5

*

Tıpkı bugün Gaziosmanpaşa’da olduğu gibi Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de seçim yapıldı.

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O dönem CHP şöyle demedi:

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“Erdoğan, Refah Partisi’nden halkın iradesiyle seçilmiştir. Yargı kararıyla başkanlığını kaybetti. Madem öyle biz de halkın iradesine saygılı olalım. Halkın iradesini gasp etmeyelim. Karşısına aday çıkarmayalım. Centilmenlik yapalım. Fazilet Partisi’nin adayını destekleyelim.”

*

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CHP, böyle demedi ve adayını çıkardı.

Seçimi kazansaydı, CHP’li isim belediyeyi yönetecekti yani.

Millet iradesi, yetki gaspı, centilmenlik falan o zaman CHP’nin umurunda bile değildi.

*

Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı.

Sonuç şöyle çıktı.

*

- FAZİLET ADAYI: 111 oy aldı.

- ANAP ADAYI: 58 oy aldı.

- CHP ADAYI: 23 oy aldı.

Bir oy boş çıktı. Üç oy geçersiz sayıldı.

*

Bu sonuçlarla Fazilet adayı Ali Müfit Gürtuna seçilmiş oldu.

*

Bazıları “Fazilet Partisi, Belediye Meclisi’nde çoğunluk değildi. Partiler centilmenlik yaptı. Erdoğan’dan sonra Fazilet adayına oy verdiler, Fazilet adayı Gürtuna’nın seçilmesini sağladılar” diye paylaşımlar yaptılar dün.

*

Bu bilgi, doğru bilgi değildir.

Centilmenlik falan olmadı o dönem Belediye Meclisi’nde.

Çatır çatır seçim yapıldı.

Fazilet’in adayı da çatır çatır kazandı.

Fazilet Partisi de Belediye Meclisi’nde azınlık falan değildi.

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İşin özetinin özetinin özeti:

Doğru olmayan bilgiden doğru sonuç çıkmaz.

CHP’Lİ BELEDİYENİN AK PARTİ’YE GEÇMESİNE DAİR ALTI ŞEY

- BİR: CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığı için görevden uzaklaştırılmıştı. Bu karar, Gaziosmanpaşa’ya özgü bir karar değildi. Bu tür durumlarda belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması yasal gereklilik.

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- İKİ: Peki görevden uzaklaştırılan başkanın yerine gelecek olan “Vekil başkan” nasıl belirleniyor? Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle. Bu seçimi kazanan, başkanlık makamına oturuyor. AK Partili Meclis Üyesi Eray Karadeniz’in “vekil başkan” olarak seçilmesinde kurallara, yasalara aykırı bir durum yok yani.

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- ÜÇ: Beşiktaş’ta CHP’li başkanın yerine CHP’li başkan seçildi. Başka yerlerde de böyle oldu. Çünkü oralarda belediye meclislerinde çoğunluk CHP’deydi. Gaziosmanpaşa’da ise değildi.

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- DÖRT: “CHP’liyi görevden aldılar, onun yerine AK Partiliyi getirdiler, bu bir irade gaspıdır” anlatısı da algısı da yanlıştır yani. Kurallar işledi. Yasal olarak yapılması gereken yapıldı. Ve sonuç böyle oldu.

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Hakan Bahçetepe

*

- BEŞ: Ancak bu tür durumlarda tabii ki bir “centilmenlik yaklaşımı” söz konusu olabilir. “Madem halkın iradesiyle bir CHP’li belediye başkanı olarak seçilmiş, biz de hakkımızdan feragat ediyoruz” denilerek bir CHP’li Meclis üyesinin başkan olarak seçilmesi sağlanabilir.

*

- ALTI: Ancak sertlikte, gerginlikte zirvelerin zorlandığı şu son süreçten bu tür bir centilmenliğin çıkmasını da beklememek gerekir. AK Partili bir belediye başkanının başına bir iş gelse CHP’nin aklına da “centilmenlik” gelmezdi.

Eray Karadeniz



SENİN AYRIMCILIĞIN BİTMEDİĞİ İÇİN ONLARIN MAĞDURİYETİ DE BİTMİYOR

NE zaman başörtülü bir kadına yönelik bir ayrımcılık yapılsa...

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Ve ne zaman bu ayrımcılığa itiraz eden paylaşımlar yapılsa....

Altına hemen şu yorum yazılıyor:

*

“Bitmedi bunların mağduriyeti bitmedi.”

*

Bitmez tabii.

- Senin ayrımcılığın bitti mi ki... Bitsin.

- Senin içinde yanan “ah biz bir başa geçsek de göstersek şunlara” arzun bitti mi ki... Bitsin.

- Senin mecburen katlanma halin bitti mi ki... Bitsin.

- Senin başörtülü gördüğünde yüzünü buruşturman bitti mi ki... Bitsin.

*

Sende bu kafa olduğu müddetçe...

Bu mağduriyet hem ezeli hem de ebedi olacaktır dostum.

Üzgünüm.

PLAJDA BAŞÖRTÜLÜNÜN NE İŞİ VAR SORUSUNA VERİLECEK CEVAPLAR

NE zaman alkollü bir yere başörtülü gitse... Ne zaman alengirli bir mekânda başörtülü olsa... Ne zaman beach denilen bir yerin kapısında başörtülü gözükse...

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Hemen başlıyorlar sağlı sollu yorumlar yapmaya:

*

“Ne işi var orada? Günah değil mi?”

*

Böyle diyenlere verilecek standart cevap formlarını iletiyorum, isteyen istediğini kullansın:

*

- Başörtülünün keyfinin kâhyası mısın birader?

- Tek bir işi var: Canının istediğini yerine getirmek.

- Sen kimsin ki bunu sorgulama hakkını kendinde görüyorsun?

- Sen “tutarlılık zabiti” misin? Başörtülü tutarsız olamaz mı?

- Kişisel tercihlere saygı duyacaksın aslanım.

- Uygar olmayı denersen bu tür sorular sormaya gerek duymazsın.

KASET FARELERİNİN DURUMU

- ESKİDEN: Gizlice kaydettikleri görüntü ve ses kayıtlarıyla bir şeyler çevirmeye kalkışan KASET FARELERİ, olaya her zaman beş sıfır önde başlardı.

- ŞİMDİ: Gizlice kaydettikleri görüntü ve ses kayıtlarıyla bir şeyler çevirmeye kalkışan KASET FARELERİ, artık olaya beş sıfır geriden başlıyorlar.

- ÇÜNKÜ: Kaset fareliği lanetli bir iş haline geldi... Kaset fareliğinin arkasında mutlaka bir FETÖ parmağı aranır oldu... Kaset fareliğinin namertlik olduğuna yönelik bir konsensüs oluştu toplumda.