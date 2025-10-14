Erdoğan’dan Netanyahu’ya süper tumturaklı bir veto

Haberin Devamı

“Netanyahu da Mısır’a gidiyor” haberi geldiğinde...

Bütün haber merkezi, “Bu çok yanlış olur, böyle bir şey nasıl olur” falan dedi.

*

Haber toplantısını tamamladık.

Bir süre sonra “bomba” haber geldi:

*

Flaş. Flaş. Flaş. Netanyahu Mısır’a gitmiyor.

*

Peki nasıl oldu bu iş?

Erdoğan, “Uçak geri dönsün” dedi mi?

Pist bu yüzden pas geçildi mi?

*

Mısır’da Erdoğan’ı izleyen Ankara Temsilcimiz Hande Fırat ve yazarımız Abdulkadir Selvi’den doğru ve teyit edilmiş bilgiler geldi.

İki Hürriyet yazarının verdiği bilgilere göre olay şöyle olmuş:

*

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta Netanyahu’nun da Mısır’a gideceği bilgisini almış.

- Erdoğan, buna net ve kesin biçimde karşı çıkıp itiraz etmiş.

- Derhal diplomatik temaslarda bulunulmuş.

- Bunun olmaması gerektiği söylenmiş.

- Diğer devletler de Erdoğan’ın bu yaklaşımını desteklemiş.

- Böylece Netanyahu’nun Mısır’daki zirveye katılımı engellenmiş.

- Erdoğan’ın uçağının pisti pas geçmesinin, havada manevra yapmasının konuyla ilgisi yokmuş.

*

Nereden bakılırsa bakılsın bu Erdoğan açısından muazzam bir zaferdir.

- Bir soykırım suçlusuyla aynı mekânlarda bulunmayı reddetmiştir.

- Bir katille göz göze gelme ihtimaline bile geçit vermemiştir.

- Bir çocuk katiliyle aynı atmosferin içinde yer almak istememiştir.

- Bir okul, hastane bombalayıcısının zirvede yer almasını engellemiştir.

*

Sonuçta Hürriyet’in bugünkü manşeti, olup biteni en kısa biçimde şöyle özetledi:

*

EMRİVAKİYE ONE MINUTE!

HASTAYMIŞ, ÖLECEKMİŞ SONRASI İÇİN KAVGA VARMIŞ FALAN

NE zaman Erdoğan’ı yenme konusunda umuda kapılsalar...

“Devran dönünce görürsünüz size neler edeceğiz” türküsünü çığırıyorlar.

*

Ne zaman Erdoğan’ı yenme konusunda umutsuzluğa düşseler...

Hemen başlıyorlar fısıltıya:

- Hastaymış.

- Ölecekmiş.

- Doktorunun kuzeninin komşusundan işittim.

- Şimdiden sonrası için acayip kavga varmış.

- Parti içinde ekipler çatışıyormuş.

*

Son duruma şöyle bir bakalım:

*

Trump gün aşırı Erdoğan’ı övgülere boğunca... Gazze barışında Erdoğan’ın payı tescillenince... Erdoğan’ın küresel liderliği bir kez daha görülünce...

Ayrıca muhalefetin iktidarı yenebileceğine inanç hafiften azalmaya başlayınca...

Karamsarlık alıp başını gitmiş olacak ki...

Umutsuzluk döneminin meşhur iki argümanını yeniden dolaşıma soktular:

- BİR: Hastaymış, ölecekmiş.

- İKİ: Sonrası için kavga varmış.

*

Muhalif kesimdeki umudu ya da umutsuzluğu anlamanın şaşmaz ölçütü şudur:

*

“Devran dönünce size neler edeceğiz” diyorlarsa:

Moralleri yerindedir, süper umutludurlar.

*

“Hastaymış, sonrası için kavga varmış” diyorlarsa:

Moral bozukluğu ve umutsuzluk söz konusudur.

SELAHATTİNCİ FİGENCİ

DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’dan CHP’ye:

*

“Siz ne zaman Selahattinci, Figenci oldunuz? Dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vermeseydiniz eş başkanlarımız şimdi partinin başındaydı.”

*

Bakırhan’ın bu sözleriyle ilgili olarak şu üç şeyi kayda geçirmek isterim:

*

- BİR: Adam haklı. Kılıçdaroğlu döneminde dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vererek büyük hata yaptı CHP.

*

- İKİ: Siyasi mesajı şudur bu açıklamanın: CHP, DEM’i yanında görmek istese de... DEM, CHP’yi yanında görmek istemiyor.

*

- ÜÇ: CHP, Demirtaş’a güvenmese iyi eder. Çünkü Demirtaş, süreç konusunda Öcalan’dan bile daha sağlam duruyor.

ÖZGÜR ÖZEL ATTİLA İLHAN OKUMALI

Brüksel’de şöyle demiş Özgür Özel:

*

“Batı sadece bir yön değildir, bir anlayış meselesidir. Batı’ya gidildikçe saraylar gider. Tarihi saraylar vardır ancak ülke daha mütevazı mekânlarda yönetilir. Ant olsun ki CHP iktidarında Avrupa Birliği’nde buluşacağız. Sınırları kaldıracağız.”

*

Özgür Özel’e Batı konusunda 5 tavsiyem var:

*

- BİR: Batı’yla ilgili bu türden yaklaşımlar, artık batıda bile yok. Batı dışı toplumlarda ise en son 90’larda böylesi Batı övgüleri yapılıyordu.

*

- İKİ: Attila İlhan’ın “Hangi Batı” kitabı vardır. Özgür Özel, bu kitabı hemen okumalıdır. Batı konusunda sağlam bir altyapıyı o kitaptan edinebilir.

*

- ÜÇ: Batı’nın “insan hakları / demokrasi / özgürlük” gibi konulardaki tutumunun iki yüzlülüğü Gazze gündeminden sonra tüm dünya tarafından görüldü. Batı bu konularda sınıfta kaldı.

*

- DÖRT: Batı, şu anda ırkçılık ve faşizm girdabında. Yükselen sağ konusunda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aşırı sağ, Batı’yı domine etmeye başladı.

*

- BEŞ: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptığı ayrımcılık, AK Parti iktidarıyla açıklanabilir bir durum değil. AB, en laik olduğu zamanlarda bile Türkiye’yi kapısında bekletmeyi tercih etti.

JUSTIN’İN YERİ ASLINDA TAM DA BURASIYDI

Justin Trudeau’nun...

- Kanada başbakanı olması mı daha yadırgatıcıydı?

- Katy Perry ile teknede öpüşmesi mi daha yadırgatıcı?

*

O Justin ki...

Babası da başbakandı.

Zengin ve ayrıcalıklı aileden geliyordu.

Siyasette neoliberalizmin poster çocuğuydu.

Her türlü artistik işler peşinde koşuyordu.

*

Kısacası böyle birinin...

Katy Perry ile öpüşme fotoğrafı vermesinden ziyade Kanada gibi bir ülkeye başbakan olması yadırgatıcıydı.

*

Asıl olması gereken yer Katy Perry’nin yanıydı.

Tam yerini bulmuş yani.