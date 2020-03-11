Erdoğan'dan Brüksel dönüşü mesajlar: Avrupa Birliği'yle yeni bir süreç başlatabiliriz

Brüksel’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken Avrupa Birliği’yle ilgili olumlu açıklamalar yaptı.
AB yetkililerinin, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ettiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği ile yeni bir sürecin başlayabileceğinin işaretlerini verdi. İşte Erdoğan’ın açıklamaları:
GENİŞ PERSPEKTİF
“AB başkanlarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini geniş bir perspektiften ele almamız gerektiğini söyledim. Bu bağlamda 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Mutabakatı’nın gözden geçirilerek güncellenmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Schengen konusunun halledilmesi, müzakerelerin canlandırılması ve yeni fasılların açılması, mülteciler için vaat edilen 3+3 toplam 6 milyar Euro fonun hızla aktarılması ve ilave fon temini konuları üzerinde durduk.
KABUL ETTİLER
AB başkanları 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB’nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler. Bu süreci hızlandırmak için ortak bir çalışma yapılacak, teknik ve siyasi ekipler bir yol haritası çıkaracak.
ETKİN DİYALOG
Sıkıntıların temel sebeplerinden biri aramızdaki diyalog kanallarının etkin bir şekilde kullanılmaması. Bu yönde atılacak adımlar süreci hızlandıracaktır.
AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için biz pek çok adım attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. AB’nin de bu kararlılığı ve siyasi vizyonu göstermesi halinde mesafe almamız mümkün hale gelecektir.”
ÇIRILÇIPLAK SOYDUKLARI İNSANLARI DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ
Yunanistan’ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına değinen Erdoğan, Atina yönetimine sert mesajlar verdi:
Sınırda öldürdükleri 4-5 mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Bunu orada bırakmayacağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, bütün o resimleriyle, bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’nda bunların gözlerinin önüne sereceğiz. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi bütün sınırlarını keskin tellerle çeviriyorlar. Fakat tabii bizim artık bu kapıları kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Yunanistan’a teklifimdir: Kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan’da kalıcı değil. Yunanistan’dan Avrupa’nın diğer ülkelerine geçip gitsinler. Sen geçip gitsin diyemiyorsun, ondan sonra faturayı Türkiye’ye kesiyorsun
SAYIN PUTİN ARABAYA KADAR UĞURLADI
Erdoğan’a sorulan sorulardan biri şöyleydi: “Rus medyasının siz Putin’i beklerken çekildiği iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası?” Erdoğan, bu soruya şu yanıtı verdi:
Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin’in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabii niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar.
PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ
BURADAN BİR MÜJDEYİ DUYURAYIM
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ilgili olarak görüşlerini açıklayan Erdoğan, benzin ve motorinde indirim müjdesini de verdi:
Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden (dün gece) itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.
KORONAVİRÜS SALGINI TEHDİDİ
ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER SAYESİNDE GELMEDİ
Koranavirüs gündemine de değinen Erdoğan, alınan önlemler sonucu virüsün Türkiye’ye girmediğini söyledi:
Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye’de görülmemiş olması, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün kurumlarımızla belirlediğimiz önlemleri uygulamaya hassasiyetle ve sıkı bir şekilde devam edeceğiz. Tabii bu noktada alınacak kişisel tedbirler de çok büyük önem arz ediyor.
Erdoğan'dan Brüksel dönüşü mesajlar: Avrupa Birliği'yle yeni bir süreç başlatabiliriz
Brüksel’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken Avrupa Birliği’yle ilgili olumlu açıklamalar yaptı.
AB yetkililerinin, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ettiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği ile yeni bir sürecin başlayabileceğinin işaretlerini verdi. İşte Erdoğan’ın açıklamaları:
GENİŞ PERSPEKTİF
“AB başkanlarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini geniş bir perspektiften ele almamız gerektiğini söyledim. Bu bağlamda 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Mutabakatı’nın gözden geçirilerek güncellenmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Schengen konusunun halledilmesi, müzakerelerin canlandırılması ve yeni fasılların açılması, mülteciler için vaat edilen 3+3 toplam 6 milyar Euro fonun hızla aktarılması ve ilave fon temini konuları üzerinde durduk.
KABUL ETTİLER
AB başkanları 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB’nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler. Bu süreci hızlandırmak için ortak bir çalışma yapılacak, teknik ve siyasi ekipler bir yol haritası çıkaracak.
ETKİN DİYALOG
Sıkıntıların temel sebeplerinden biri aramızdaki diyalog kanallarının etkin bir şekilde kullanılmaması. Bu yönde atılacak adımlar süreci hızlandıracaktır.
AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için biz pek çok adım attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. AB’nin de bu kararlılığı ve siyasi vizyonu göstermesi halinde mesafe almamız mümkün hale gelecektir.”
ÇIRILÇIPLAK SOYDUKLARI İNSANLARI DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ
Yunanistan’ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına değinen Erdoğan, Atina yönetimine sert mesajlar verdi:
Sınırda öldürdükleri 4-5 mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Bunu orada bırakmayacağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, bütün o resimleriyle, bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’nda bunların gözlerinin önüne sereceğiz. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi bütün sınırlarını keskin tellerle çeviriyorlar. Fakat tabii bizim artık bu kapıları kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Yunanistan’a teklifimdir: Kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan’da kalıcı değil. Yunanistan’dan Avrupa’nın diğer ülkelerine geçip gitsinler. Sen geçip gitsin diyemiyorsun, ondan sonra faturayı Türkiye’ye kesiyorsun
SAYIN PUTİN ARABAYA KADAR UĞURLADI
Erdoğan’a sorulan sorulardan biri şöyleydi: “Rus medyasının siz Putin’i beklerken çekildiği iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası?” Erdoğan, bu soruya şu yanıtı verdi:
Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin’in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabii niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar.
PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ
BURADAN BİR MÜJDEYİ DUYURAYIM
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ilgili olarak görüşlerini açıklayan Erdoğan, benzin ve motorinde indirim müjdesini de verdi:
Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden (dün gece) itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.
KORONAVİRÜS SALGINI TEHDİDİ
ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER SAYESİNDE GELMEDİ
Koranavirüs gündemine de değinen Erdoğan, alınan önlemler sonucu virüsün Türkiye’ye girmediğini söyledi:
Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye’de görülmemiş olması, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün kurumlarımızla belirlediğimiz önlemleri uygulamaya hassasiyetle ve sıkı bir şekilde devam edeceğiz. Tabii bu noktada alınacak kişisel tedbirler de çok büyük önem arz ediyor.