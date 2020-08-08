Erdoğan’dan Akşener’e ‘Safımıza gel!’ çağrısı

- Sayın Bahçeli’nin Akşener’e daveti benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul seviyede davettir.
- HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir.
*
Erdoğan ne demek istiyor? Erdoğan’ın bu açıklaması ne anlama geliyor?
*
Çıkardığım sonuçları aktarıyorum:
*
- Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meral Akşener’e bir davette bulunmuş oldu.
*
- Erdoğan, İYİ Parti’ye resmen ve alenen “Sen yerli ve millisin. Senin ne işin var orada? Gel bizimle ol” dedi.
*
- Daha önce bu köşede Bahçeli’nin İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na çağırdığını yazmıştım. Erdoğan’ın bu açık ve net çağrısı, benim saptamamı da doğrulamış oldu.
*
- Yani sonuç olarak hem Bahçeli hem Erdoğan, İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na davet ediyor. Bu resmen tescillenmiş oldu.
*
- Bahçeli’nin ardından Erdoğan da aynı mesajı tekrarlayarak Akşener’e “Bu davet benim de davetim” mesajını vermiş oldu.
*
- Bahçeli biraz üstü kapalı konuşmuştu. Erdoğan ise çok daha açık konuştu.
*
- Ancak Erdoğan, Bahçeli’nin yaptığı çağrının da önüne geçmemeye gayret etti. O çağrıya destek verir bir pozisyonda kalmaya özen gösterdi.
*
- Bahçeli ve Erdoğan’ın bu hamlelerinin iki nedeni var: BİR: ‘Cumhur ittifakı’nı güçlendirmek... İKİ: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak.
*
- Şimdi benim kafamda şu türden deli sorular var: Seçime daha uzun bir süre varken söz konusu olan bu hamleler, seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi? Yoksa ‘cumhur ittifakı’ işleri şimdiden yoluna koymaya mı çalışıyor?
TABAN SORUNU
BAHÇELİ’den ve Erdoğan’dan gelen çağrılara...
İYİ Parti “evet” derse...
İYİ Parti’nin tabanı da “evet” der mi?
Taban ikna olur mu? Taban bu geçişe razı olur mu? Taban başka arayışlara yönelir mi?
Bu sorular herkesin aklına gelebilecek türde sorular.
*
Şu anda Meral Akşener’in ve İYİ Parti yöneticilerinin de cevabını aradıkları en önemli soruların bunlar olduğunu sanıyorum.
HER ŞEY İYİ PARTİ’NİN VERECEĞİ CEVABA BAĞLI
EĞER İYİ Parti, bu çağrıya “evet” derse...
Şunlar olur:
*
- Bu çağrı, tarihi bir çağrıya dönüşür.
*
- İkili ittifak sisteminde müthiş bir çatırdama meydana gelir.
*
- Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılır, bütün hesaplar yeniden yapılır.
*
- Kılıçdaroğlu’nun yeni bir oyun planı yapması gerekir.
*
- Muharrem İnce’nin bir daha düşünmesi gerekir.
*
- CHP ile HDP arasındaki örtük ittifakın aleniyet kazanma ihtimali belirir.
*
- Yüzde 50/yüzde 50 diye bakılan siyasi kutuplaşmanın seyri değişmiş olur.
ERDOĞAN’IN MUHARREM İNCE YORUMUNUN YORUMU
ERDOĞAN konuyu şöyle yorumladı:
*
“Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem Bey’le ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.”
*
Ben de Erdoğan’ın bu yorumunun yorumunu yapıyorum:
*
Erdoğan, bu açıklamasıyla sanırım şöyle demek istedi: “Şimdi Muharrem Bey için olumlu bir şey söylesem Muharrem Bey’in aleyhinde olacak. Muharrem Bey’e karşı bir şey söylesem Muharrem Bey’in bayrağının rüzgâr almasını sağlamış olacağım. Ben en iyisi bu işe pek karışmayayım. ‘Parti kurması en doğal hakkıdır’ falan diyerek konuyu geçiştireyim.”
KAPILARI ÇALIN KAPILARI BİRER BİRER
PKK, kız çocuklarını toplayıp dağa çıkarmış. Ellerine silah verecek, ellerine bomba verecek bu çocukların. Ölmeye ve öldürmeye gönderecek.
*
Barış diyerek, demokrasi diyerek mangalda kül bırakmayan çevrelere sesleniyorum:
*
Yahu ne duruyorsunuz? Kapıları çalsanıza, kapıları birer birer... İmza toplasanıza... Büyümez ölü çocuklar desenize... “Yedi yaşında bir kızım” diye ağıtlar söylesenize... “Bu çocuklar ölmesin, bu çocuklar öldürmesin, şeker de yiyebilsinler” desenize... Yahu ne duruyorsunuz?
DİKKATİMİ ÇEKENLER
- “Tatliş” diye bir laf var. Bilhassa kadınların diline pelesenk olmuş durumda.
*
- Süleyman Soylu aman dikkat! Çeşme ve Alaçatı’ya mafya tebelleş olmuş!
*
- Dolar ne zaman yükselişe geçse... Necmettin Batırel’in Tarafsız Bölge’de yaptığı “şakkadanak” açıklamasının videosu hemen
sürüme sokuluyor. Bayılıyorum bu videoya... Her rastladığımda izliyorum. İzlemelere doyamıyorum.
*
- Bayıldığım bir şey daha var: Matrak gençler, Batırel’e lakap takmışlar: “Şakkadanak reis” diyorlar kendisine... Şahane!
DOLARIN YÜKSELİŞİNDEN SİYASİ ÇIKAR UMMAK
DOLARIN yükselmesinden korkmayı, şikâyet etmeyi, endişelenmeyi, ürkmeyi anlarım. Herkesin buna hakkı var.
*
Fakat şunları asla anlamam, anlayamam:
Doların yükselmesinden siyasi çıkar ummayı... “Yaşasın bize gün doğuyor” diye sevinmeyi... “Ülke batacak, bunlar gidecek, biz geleceğiz” diye tatlı bir heyecan içinde olmayı...
*
Sevinen, beklentiye kapılan, tatlı heyecan içine giren muhalefete bir çift sözüm var:
*
Sen “Biz iktidara geldiğimizde her şey bundan daha iyi olacak” diye halkı ikna edemezsen, bu yönde bir milim bile gelişme sağlayamazsan...
Dolar istediği kadar fırlasın.
Yine sana yaramaz, yine sana yaramaz.
Erdoğan’dan Akşener’e ‘Safımıza gel!’ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya önünde şöyle dedi:
- Sayın Bahçeli’nin Akşener’e daveti benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul seviyede davettir.
- HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir.
*
Erdoğan ne demek istiyor? Erdoğan’ın bu açıklaması ne anlama geliyor?
*
Çıkardığım sonuçları aktarıyorum:
*
- Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meral Akşener’e bir davette bulunmuş oldu.
*
- Erdoğan, İYİ Parti’ye resmen ve alenen “Sen yerli ve millisin. Senin ne işin var orada? Gel bizimle ol” dedi.
*
- Daha önce bu köşede Bahçeli’nin İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na çağırdığını yazmıştım. Erdoğan’ın bu açık ve net çağrısı, benim saptamamı da doğrulamış oldu.
*
- Yani sonuç olarak hem Bahçeli hem Erdoğan, İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na davet ediyor. Bu resmen tescillenmiş oldu.
*
- Bahçeli’nin ardından Erdoğan da aynı mesajı tekrarlayarak Akşener’e “Bu davet benim de davetim” mesajını vermiş oldu.
*
- Bahçeli biraz üstü kapalı konuşmuştu. Erdoğan ise çok daha açık konuştu.
*
- Ancak Erdoğan, Bahçeli’nin yaptığı çağrının da önüne geçmemeye gayret etti. O çağrıya destek verir bir pozisyonda kalmaya özen gösterdi.
*
- Bahçeli ve Erdoğan’ın bu hamlelerinin iki nedeni var: BİR: ‘Cumhur ittifakı’nı güçlendirmek... İKİ: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak.
*
- Şimdi benim kafamda şu türden deli sorular var: Seçime daha uzun bir süre varken söz konusu olan bu hamleler, seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi? Yoksa ‘cumhur ittifakı’ işleri şimdiden yoluna koymaya mı çalışıyor?
TABAN SORUNU
BAHÇELİ’den ve Erdoğan’dan gelen çağrılara...
İYİ Parti “evet” derse...
İYİ Parti’nin tabanı da “evet” der mi?
Taban ikna olur mu? Taban bu geçişe razı olur mu? Taban başka arayışlara yönelir mi?
Bu sorular herkesin aklına gelebilecek türde sorular.
*
Şu anda Meral Akşener’in ve İYİ Parti yöneticilerinin de cevabını aradıkları en önemli soruların bunlar olduğunu sanıyorum.
HER ŞEY İYİ PARTİ’NİN VERECEĞİ CEVABA BAĞLI
EĞER İYİ Parti, bu çağrıya “evet” derse...
Şunlar olur:
*
- Bu çağrı, tarihi bir çağrıya dönüşür.
*
- İkili ittifak sisteminde müthiş bir çatırdama meydana gelir.
*
- Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılır, bütün hesaplar yeniden yapılır.
*
- Kılıçdaroğlu’nun yeni bir oyun planı yapması gerekir.
*
- Muharrem İnce’nin bir daha düşünmesi gerekir.
*
- CHP ile HDP arasındaki örtük ittifakın aleniyet kazanma ihtimali belirir.
*
- Yüzde 50/yüzde 50 diye bakılan siyasi kutuplaşmanın seyri değişmiş olur.
ERDOĞAN’IN MUHARREM İNCE YORUMUNUN YORUMU
ERDOĞAN konuyu şöyle yorumladı:
*
“Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem Bey’le ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.”
*
Ben de Erdoğan’ın bu yorumunun yorumunu yapıyorum:
*
Erdoğan, bu açıklamasıyla sanırım şöyle demek istedi: “Şimdi Muharrem Bey için olumlu bir şey söylesem Muharrem Bey’in aleyhinde olacak. Muharrem Bey’e karşı bir şey söylesem Muharrem Bey’in bayrağının rüzgâr almasını sağlamış olacağım. Ben en iyisi bu işe pek karışmayayım. ‘Parti kurması en doğal hakkıdır’ falan diyerek konuyu geçiştireyim.”
KAPILARI ÇALIN KAPILARI BİRER BİRER
PKK, kız çocuklarını toplayıp dağa çıkarmış. Ellerine silah verecek, ellerine bomba verecek bu çocukların. Ölmeye ve öldürmeye gönderecek.
*
Barış diyerek, demokrasi diyerek mangalda kül bırakmayan çevrelere sesleniyorum:
*
Yahu ne duruyorsunuz? Kapıları çalsanıza, kapıları birer birer... İmza toplasanıza... Büyümez ölü çocuklar desenize... “Yedi yaşında bir kızım” diye ağıtlar söylesenize... “Bu çocuklar ölmesin, bu çocuklar öldürmesin, şeker de yiyebilsinler” desenize... Yahu ne duruyorsunuz?
DİKKATİMİ ÇEKENLER
- “Tatliş” diye bir laf var. Bilhassa kadınların diline pelesenk olmuş durumda.
*
- Süleyman Soylu aman dikkat! Çeşme ve Alaçatı’ya mafya tebelleş olmuş!
*
- Dolar ne zaman yükselişe geçse... Necmettin Batırel’in Tarafsız Bölge’de yaptığı “şakkadanak” açıklamasının videosu hemen
sürüme sokuluyor. Bayılıyorum bu videoya... Her rastladığımda izliyorum. İzlemelere doyamıyorum.
*
- Bayıldığım bir şey daha var: Matrak gençler, Batırel’e lakap takmışlar: “Şakkadanak reis” diyorlar kendisine... Şahane!
DOLARIN YÜKSELİŞİNDEN SİYASİ ÇIKAR UMMAK
DOLARIN yükselmesinden korkmayı, şikâyet etmeyi, endişelenmeyi, ürkmeyi anlarım. Herkesin buna hakkı var.
*
Fakat şunları asla anlamam, anlayamam:
Doların yükselmesinden siyasi çıkar ummayı... “Yaşasın bize gün doğuyor” diye sevinmeyi... “Ülke batacak, bunlar gidecek, biz geleceğiz” diye tatlı bir heyecan içinde olmayı...
*
Sevinen, beklentiye kapılan, tatlı heyecan içine giren muhalefete bir çift sözüm var:
*
Sen “Biz iktidara geldiğimizde her şey bundan daha iyi olacak” diye halkı ikna edemezsen, bu yönde bir milim bile gelişme sağlayamazsan...
Dolar istediği kadar fırlasın.
Yine sana yaramaz, yine sana yaramaz.