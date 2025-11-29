Erdoğan Papa’ya kesintisiz tebliğ yaptı

Haberin Devamı

* Mevlana’dan sözler aktardı.

* Hadislere yer verdi.

* Peygamberin adını anarken “Aleyhissalatu vesselam” dedi.









* İslam’ın insanlık yaklaşımını anlattı.

* İslam’ın merhamet anlayışını anlattı.

* İslamofobi’ye yönelik mesajlar verdi.

* İsrail’in kiliseleri de vurduğunu hatırlattı.



PAPA ZİYARETİNDE BAŞROLDEKİ MEKÂN: KÜLLİYE’DEKİ KÜTÜPHANE



- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin en nadide köşesi: Millet Kütüphanesi’dir. Ağırbaşlı, huzurlu, barışçıl ve entelektüel bir mekândır orası. Mimarisiyle, renkleriyle, süslemeleriyle dikkat çeker.









- Millet Kütüphanesi, ilk kez Papa’nın ziyaretinde kullanıldı. Kimin aklına geldiyse valla bravo. Millet Kütüphanesi’nin dünya çapında propagandası oldu.



- Millet Kütüphanesi’nin Cihannüma Salonu’nda farklı dillerden kitaplar var. Salonun tavan süslemesinde ise “okumak” üzerine bir ayet yer alıyor. Bu çok etkileyici mekânın Papa’yı da etkilediğine eminim.

- Antakya Medeniyetler Korosu, Papa’nın ziyareti için Cihannüma Salonu’nda küçük bir konser verdi. Antakya Medeniyetler Korosu da şahane bir seçim. Koronun söylediği ilahileri ben pek beğendim.

- Papa ziyaretiyle gündeme gelen Külliye’deki Millet Kütüphanesi, halka açık bir mekân. Ankara’da ziyaret edilecek ilk 10 mekândan biri olarak kayıtlara geçmesi gerekir. Gidip görmeyenler varsa... Gidip görmelerini hararetle tavsiye ederim.

PAPA’SAL PARANOYALAR



- Sosyal medyaya bakarsak Allaaaah! Neredeyse Vatikan’ın eyaleti oluyoruz.

- El değmemiş komplolar üretiliyor, akla hayale gelmeyecek palavralar sıkılıyor.

- Fener Rum Patriği’ne rüyasında görse inanmayacağı güçler atfediliyor.

- Bunun iki adım ötesi: Papa’ya karşı yeşil cihat bayrağını açmak.









- En Yeniden Refahlı ile en Atatürkçü Düşünce Derneği’ni birleştirdi Papa. İkisi de yükleniyor babam yükleniyor.



- “Bu Papa, Türkiye’ye gelen dördüncü Papa. İlk üçünde bir numara olmadı da bunda mı olacak” diyorsun... Umurlarında olmuyor.

- Atatürkçü Düşünce Derneği’ne “Madem öyle biz de Papa’ya karşı halifeliği yeniden diriltelim mi? Ne dersiniz” falan mı dense acaba?

- Ekümenik diyorlar, ardından bin türlü senaryo yazıyorlar. Hayali bir ekümeniklik korkusu salarak milleti ürkütmeye çalışıyorlar.

- Kimisi de Papa üzerinden siyaset yapıyor: Erdoğan’a Papa üzerinden vurmaya çalışıyor. Oysa Erdoğan’a hiç işlemeyecek bir vurmadır Papa üzerinden vurmak.

- Bazıları da İspanya’da bir ayinde çekilmiş kukuletalı ayin görüntülerini, “İznik’teki ayin” diye yayınlıyor. Henüz İznik’te ayin yapılmamışken.



- Şu Papa bir an önce gitse de... Şu palavracı komplocu manyaklık sona erse.

ORTAKÖY ESNAFINDAN ÖZÜR DİLEMELİYİZ



Madem Böcek Ailesi’nin ölümüne böcek ilacının neden olduğu resmen belirlendi.

O zaman hepimizin Ortaköy esnafına bir özür borcumuz var.

- Bu esnafa büyük kötülük yaptık.









- Daha sonuçlar belli olmadan hepsini suçlu ilan ettik.

- İşlerinin bozulmasına yol açtık.

- Sağlıksız gıdalar satmakla itham ettik.

Ortaköy esnafının çiğnenen onurunu tamir eder mi bilmiyorum ama çok büyük özür dilemeliyiz bu esnaftan.

VATANINI SATAN ADAM ÖZDEYİŞLERİ



ABD’de iki askeri Beyaz Saray yakınlarında vuran adamın Afganistan’da CIA için çalıştığı ortaya çıktı.

Saldırgan, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra ABD’ye kabul edilen tiplerden biriymiş.



O zaman gelsin vatanını satan adamlarla ilgili özdeyişler:

- Bütün hainler alçaktır ama en büyük alçak vatanını satan adamdır.

- Vatanını satan adamın mottosu şudur: Satılık olmayan hiçbir şey yok.

- Vatanına ihanet eden bir adamın ihanet etmeyeceği bir vatanı olamaz.

BİR GİZLİ HAZİNE: DAY DAY PASTANESİ



Bu pastaneyi yeni keşfettim.

Günün her saati upuzun kuyruk var pastanenin önünde.









Öyle fazla çeşit yok. İki ürün acayip popüler: Elmalı kurabiye ve acıbadem. Bunlar öğleye kadar tükeniyor.

“Dayday”, Ermenice’de “dayı” anlamına geliyormuş.

Pastaneyi 1969’da bir Ermeni usta kurmuş. Sonra çıraklar devralmışlar. Pastanenin gürültüsüz patırtısız popüler olmasının temel nedeni şu: İlk günkü reçeteye sadakat ve ilk günkü özeni devam ettirmek.



İstanbul’un gizli hazinesi olarak görüyorum ben bu pastaneyi.

Her gün önünde kuyruk oluşturanlar ise bu hazineyi keşfedenler.