Erdoğan karşısında kimi görmek ister

Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Erdoğan karşısında kimi görmek ister
Kılıçdaroğlu’nu kesin ister.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
- EKREM İMAMOĞLU: İmamoğlu’nu ister mi? Emin değilim. Kendisini biraz tekinsiz buluyor olabilir. Ama İmamoğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını, dünyanın sonu olarak da görmeyebilir.
*
- MERAL AKŞENER: Meral Akşener’in aday olarak karşısına çıkmasında bir sıkıntı görmeyebilir. Hatta Kürt oyları açısından bir avantaj elde ettiğini de düşünebilir. Ama yine de dikkatli olmasında fayda var.
HUZME HAFİYELERİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, TRT’nin canlı yayınına çıktı.
Karşısında gazeteciler.
Saat: 22.30.
Yer: Çankaya Köşkü.
*
Bazıları bu yayınla ilgili olarak şöyle bir palavra sıktılar:
*
“Pencereden yayılan bir ışık huzmesi vardı. Gün ışığı bu... Yayın, canlı yayın değildi. Gündüz çekmişler.”
*
Hay Allah’ım ya!
Uğraştıkları şeye bak... Sarıldıkları palavraya bak... Yaptıkları lüzumsuzluğa bak...
*
Sanki memlekette uğraşılacak bir mesele kalmamış gibi...
Huzme dedektifliği yapıyorlar.
Yok, yok...
Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor.
ÇOK ARAP ÖLDÜRMÜŞ, BUNDA SORUN YOKMUŞ
İSRAİL’İN yeni başbakanı Naftali Bennett, geçmişte şöyle bir şey söylemiş:
*
“Hayatım boyunca çok Arap öldürdüm ve bence bunda hiç sorun yok.”
*
Bu adamın kurduğu koalisyon hükümetinde Araplar da yer alacak ya...
İnsan merak ediyor:
Nasıl bakacak yüzlerine kabine toplantılarında falan?
ELLEÇLEME
DÜN açılan Filyos Limanı’yla haberim oldu bu kelimeden.
*
Limanla ilgili yapılan haberlerde şöyle cümleler kuruluyordu:
*
“Limanda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek... Liman, yıllık şu kadar ton elleçleme kapasitesine sahip...”
*
İngilizce “handling” kelimesine karşılık olarak bulunmuş “elleçleme” kelimesi.
*
İngilizce bir kelimeye Türkçe karşılık bulma çabası, tabii ki takdire şayan.
Ama bu durum, bulunan kelimenin pek sevimsiz olduğu ve kulak tırmaladığı gerçeğini değiştirmiyor.
Keşke biraz daha çaba sarf edilseydi.
BEN “HEYKELDEN UZAK DURUN” DEDİKÇE...
BİZ millet olarak heykel sanatının hakkını veremiyoruz.
Ne yaparsak yapalım...
Olmuyor, olamıyor.
Bu nedenle heykelden uzak durmamız şart.
*
Ayrıca CHP’li belediyelerle ilgili olarak doğru/yanlış şöyle bir algı var: Bunlar sadece heykel yaparlar.
Bu algının yıkılması açısından da CHP’li belediyelerin heykelden uzak durmasında yarar var.
*
Bu görüşlerimi birçok kez dile getirdim.
Ve fakat heykel açılışları hız kesmiyor.
Sanki bana inat olsun diye yapıyorlar.
*
En son Bodrum Belediye Başkanı, bir sünger heykelinin açılış törenine katılmış.
Başkan, yeri göğü inleterek öyle bir nutuk çekiyor ki...
Sanırsın Bodrum’a 13 geminin elleçlemesini yapabilecek bir liman açıyor.
Heykel de bir şeye benzese bari.
*
Neyse...
Ben yine de son kez insanlık vazifemi yapayım:
*
Sayın belediyeler!
Heykel işinden uzak durun.
SU ÇAVUŞ
- 24 yaşındaymış.
- Türkiye’nin ilk kadın komando astsubaylarındanmış.
- “Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Harekât Kursu”na katılmış.
- Bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etmiş.
*
Ama lütfen bu başarılı astsubayımızın ismine dikkat:
Su Yıldız!
*
“Su” isminin “çavuş” sıfatıyla yan yana gelmesinden kaynaklanan enteresanlığın altını çizmeden duramadım.
ESKİ TELEFONLARDAN EN ÖZLEDİĞİM İŞTE BUDUR
MATRIX filminde kullanılan bu telefondan bende vardı.
Çıkarırdım, “şak” diye açardım, tuşlarına basardım.
Çok havalı hissederdim kendimi.
*
Akıllı telefonlar devrinin öncesinde kalmış bu telefonu arıyorum, bulamıyorum.
Elinde bu telefondan olan varsa...
Pazarlığa açığım.
ÖNÜNE GELENE FETÖ’CÜ YAFTASI YAPIŞTIRMAK NEDEN BU DENLİ KOLAY?
ADAMLAR öyle ikiyüzlüler, öyle bukalemunlar, öyle fırıldaklar, öyle maskeliler, öyle gizliler, öyle dolapçılar ki...
Acayip sosyal demokrat birinin, bir anda FETÖ’cü çıkması mümkün olabiliyor. Ya da bakıyorsun, süper solcu biri, küt diye FETÖ’cü çıkabiliyor.
*
Yani bu işe biraz da FETÖ’cülüğün işte bu yapısı imkân veriyor.