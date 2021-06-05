Erdoğan karşısında kimi görmek ister

Ali Babacan, çevrecilik açısından hükümeti eleştirmiş.

Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:

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“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”

Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!

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O Ali Babacan ki...

AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.