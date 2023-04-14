Erdoğan izlenimleri

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- TEMKİNLİ İYİMSERLİK: Erdoğan, temkinli bir iyimserlik içindeydi. İyimserdi, kazanacağına inanıyordu. Temkinliydi, rehavete kapılmak istemiyordu.

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- ÖZELEŞTİRİ: Aday listelerinin açıklanmasından sonra çıktığı ilk yayındı bizim program. Dikkatimi çeken nokta şu oldu. Aday listelerinden memnun olmayan şehirlerin gönlünü almaya çalıştı Erdoğan. İki kez “Eksiğimiz, hatamız olabilir” dedi.

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- ANA MESAJ: Program boyunca yaptığı vurgulardan benim çıkardığım sonuca göre Erdoğan, bu seçimde özellikle şu mesaja ağırlık verecek: “Biz yaptık, yine biz yaparız” vurgulu icraat güvencesi.

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- DEPREM BÖLGESİ: Erdoğan’ın en önem verdiği konu deprem bölgesi. Konuyu hiç ama hiç ihmal etmiyor. En çok deprem bölgesinden söz etmek istiyor. Kalıcı konutlar konusundaki kararlılığının sürekli altını çiziyor.

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- YUMUŞAK KARIN: Muhalefetin yumuşak karnı olarak şu iki noktayı saptamış: BİR: Yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı konusu ve ittifak ortaklarına vaat edilen bakanlıklar. İKİ: HDP ve PKK konusunun vatandaşta oluşturacağı tereddütler.

YÜCEL ARZEN’İN SEÇİM MÜZİĞİ

Müzisyen Yücel Arzen’in AK Parti için yaptığı “SÖYLE” isimli seçim şarkısını dinledim.

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Değişik ritimlere yer veren çağdaş bir şarkı. Sözleri anlamlı. Derinliği var. İnceliklere sahip. Tarzı modern ve şehirli. Kuvayımilliye vurgusu var içinde. Ben beğendim açıkçası.

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Fakat şöyle bir şey var:

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Seçim şarkısı dediğin biraz halk işi olmalı. Coşturmalı. Enerji vermeli. Dinamizm aşılamalı. Bir heyecan dalgası yaratmalı. “Söyle” şarkısı, bunlardan uzak.

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AK Parti, belki çözümü şöyle bulabilir: Yücel Arzen’in şarkısının yanına bir de kitleleri coşturacak bir şarkı ekleyebilir.

CEHENNEM ZEBANİSİ EBUBEKİR’İN KARAKTERİ

Ebubekir Sofuoğlu diye bir profesör var.

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AK Partili üç kadını hedef alan bir paylaşım yapmış.

Yaptığı paylaşımda Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan Atabek’in fotoğraflarını koymuş.

Altına da şunu yazmış:

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“Aday listelerinin neresinde olurlarsa olsunlar, Kâbe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile... Cehennem soğuyuncaya kadar... Cehennem soğuyuncaya kadar... Cehennem soğuyuncaya kadar...”

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Niye böyle diyor bu kaba softa ve ham yobaz?

Çünkü hedef gösterdiği bu üç kadın, kadına şiddet konusunda taviz vermiyor.

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Fakat asıl dikkat çekici husus şu:

Bu üç kadın siyasetçiye karşı cehennem zebanisi kesilen Ebubekir adlı bu profesör, bu üç kadını aday listelerine koyan iradeye karşı ise tek bir olumsuz kelam etmiyor.

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Kaba softa ve ham yobazların ortak özelliği şudur:

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Güçlerinin yeteceğini düşündükleri karşısında aslan kesilirler, güçlerinin yetmeyeceğini düşündükleri karşısında fare olurlar.

TEMAYÜL YOKLAMASI

İYİ Parti’yi, adaylarını temayül yoklamasıyla belirlediği için tebrik etmiştim.

Fakat yaptıkları temayül yoklamasıyla ilgili öyle çok dedikodu var ki... Tebrik ettiğime bin pişman oldum.

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Mesela İstanbul İkinci Bölge’de yapılan yoklamanın sonucuna bakalım:

BİR: Buğra Kavuncu (2 bin 107 oy). İKİ: Binnur Karadağlı (1717 oy). ÜÇ: Bahadır Erdem (1660 oy).

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Aday listesine bakıyoruz: İkinci Binnur Karadağlı uçmuş, uçurulmuş. Yok listede. Birinci Buğra Kavuncu olmuş. İkinci ise Bahadır Erdem olmuş. Yani Bahadır Erdem, Binnur Hanım’ın yerine oturmuş.

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Her ne kadar temayül yoklamasıyla eğilim saptanıyor olsa da ve temayülden çıkanın olduğu gibi konması zorunluluğu olmasa da... Temayülde çıkan bir ismin neden çizik yediğini anlamıyorum.

KILIÇDAROĞLU’NUN SADULLAH ERGİN İZAHI

Sadullah Ergin’in adaylığı konusunda kopan kıyametle ilgili bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.

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Şöyle bir açıklama: “Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların içişlerine karışamayız. Onlar kendi adaylarını seçer, biz kendi adayımızı seçeriz.”

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Ben bu açıklamayı, bir liderin yapmaması gereken açıklama olarak gördüm.

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Sadullah Ergin, başka partinin adayı olsa da son tahlilde CHP’nin adayı olarak takdim ediliyor listelerde. CHP liderinin, kendi partisinin listesine karşı bu denli mesafeli bir tutum alabilmesi, çok ama çok yadırgatıcı.

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İttifak yapabilirsin, listende başka partinin adaylarına yer verebilirsin. Hepsi tamam. Ama bu durum, senin minicik de olsa bir itiraz hakkın olması gerektiğini ortadan kaldırmaz. Sonuçta bu isim, CHP logosunun altında yer alacak.

PATATES SOĞAN MI TCG ANADOLU MU

Patates soğan mı önemli? TCG Anadolu mu önemli?

Cevap veriyorum:

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Patates soğan da önemli, TCG Anadolu da önemli.





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TCG Anadolu’yu dışlayan bir bakış ne kadar vizyonsuzsa...

Patates soğanı dışlayan anlayış da o kadar halka uzaktır.

İNCE’YE KAYITSIZ KALMAK İMKÂNSIZ

CHP taraftarları, sürekli karar alıyorlar:

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Muharrem İnce’den söz etmeyelim. Muharrem İnce’yi unutalım. Muharrem İnce’yi unutma bahçesine atalım. Muharrem İnce’nin ekmeğine yağ sürmeyelim.

Falan.

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Sonra?

Dayanamıyorlar. Yine dalıyorlar Muharrem İnce’ye.

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Sonuç?

Muharrem İnce’ye kayıtsız kalmak normal şartlar altında galiba imkânsız.