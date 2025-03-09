Erdoğan için hangisi daha zorlu rakip: Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı

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O zaman en önemli soruyu sorayım:

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu mu daha fazla oy alır, Mansur Yavaş mı?

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Yapılan anketlerde bu sorunun yanıtı şöyle veriliyor:

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla oy alır.

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Şu iki durumu da dikkate almak gerekir:

- BİR: İmamoğlu yıpranırken Yavaş’ın “devlet adamı” algısı artıyor.

- İKİ: Yavaş’ın milliyetçi sağdan oy alma potansiyeli daha yüksek.

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İyi ama İmamoğlu’nun Yavaş’tan daha avantajlı olduğu yönler yok mu?

Olmaz olur mu? Tabii ki var.

Şu iki yön mesela:

- BİR: Daha aktif ve mücadeleci bir siyasi kişilik.

- İKİ: DEM oylarını alabilme potansiyeli.

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Evet... Tablo genel olarak böyle.

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Bu durumda soruyorum: Erdoğan açısından hangisi daha zorlu rakip olur?

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Bu sorunun yanıtını herkes farklı verebilir, bu konuya herkes farklı yaklaşabilir.

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Benim görüşüm şu:

Bir kısım DEM seçmeninin Cumhur İttifakı’na kayma ihtimali göz önünde bulundurulursa...

Mansur Yavaş’ın Erdoğan açısından biraz daha zorlu bir rakip olacağı söylenebilir.

BİLDİĞİMİZ TEK CADI: TATLI CADI

ECE Gürel’in hocası olduğu söylenen Hale Özen:

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“Ece Gürel, 6 aydır spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu.”

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Bizim neslin bildiği tek cadı, siyah beyaz ekranların cadısı olan “Tatlı Cadı”dır.

O da isminden de anlaşıldığı gibi...

Neşeli, hayat dolu, esprili, ailesine düşkün bir hanımdır.

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Bu nedenle bizim nesil, cadılıkla...

Ölümü, karamsarlığı, ormanı, karanlık tarafları, çığlık seanslarını, paranormal ürkütücülükleri asla bağdaştırmaz.





KÖPEKLERİN KATLETTİĞİ İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUK

KORKUNÇ bir katliam yaşandı Konya’da. İki yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta oynarken köpek çetesi tarafından katledildi.

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İflah olmaz bir hayvansever olarak söyleyeceklerim şunlardır:

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- Sokaklarda çeteleşmiş biçimde gezen köpekler tehlikelidir.

- Bunlar, uygar biçimde toplanıp barınaklarda bakıma alınmalıdır.

- İki yaşındaki bir çocuğun korkunç ölümünün sorumlusu köpekler değildir.

- Sorumlu, köpeklerin şehrin içinde başı boş biçimde dolaşmalarına göz yumanlardır.

- Sokakta köpek olmasın demek, köpekler katledilsin demek değildir.

- Herkesin aklını başına toplamasının vakti gelmiştir, hatta geçmek üzeredir.

BU HANIMA HADDİNİ BİLDİRİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

28 Şubat bitti ama “bu hanıma haddini bildirin” süreci devam ediyor.

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Olay şu:

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Kadıköy Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Partili kadın Meclis üyesi konuşurken mikrofonunu kapatıyor.

Ardından da şöyle diyor:

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“Şunu çıkaralım. Şunu atalım dışarı.”

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Ne demiş ünlü kişiler: Mutlak güç mutlak bozarsa azıcık güç de azıcık bozar.

HİÇ BULAŞMAYACAĞIM ŞEYLER

- Sahilde ateş yakıp marşmelov kebabı yapmak.

- Belgrad Ormanı’nda metafizik sıçrama peşinde koşmak.

- Sekiz sezonluk bir dizide karmaşık aile sırlarının açığa çıkmasını beklemek.