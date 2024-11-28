Erdoğan - Bahçeli ilişkisine dair 7 şey

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- İKİ: İki lider arasındaki kişilik ve tarz farkı, bu ilişkinin sağlamlığını zerre kadar etkilemiyor. Bunu da anladık.

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- ÜÇ: Beklentisini iki lider arasında çıkabilecek arızaya bağlayanlar daha çok bekleyecek. Bu da netleşti.

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- DÖRT: İki liderin baş başa görüşmelerinden her zaman tam mutabakat çıkıyor. Tecrübeyle sabittir yani.

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- BEŞ: İki farklı koldan aynı amaca yönelmiş durumdalar. Sanıldığı gibi biri diğerinin sesi falan değil yani.

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- ALTI: İki lider arasındaki ilişkinin temelinin güvene dayandığını söylemek, artık çok büyük laf değil gibi.

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- YEDİ: İki lider arasında bir hukuk oluşmuş durumda. Bu hukukun öyle kolay sarsılmayacağı belli.

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ÖCALAN İLE DEM BİR ARAYA GELSİN DE NASIL GELİRSE GELSİN





MHP Lideri Devlet Bahçeli, şuna inanıyor:

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Öcalan ile DEM Grubu yüz yüze temas kurarsa...

Kandil ve DEM arasındaki bağlantı zayıflayabilir, DEM’in Kandil’in boyunduruğundan kurtulma cesareti sergilemesi mümkün olabilir.

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Bahçeli, tepkilere rağmen bu yaklaşımından geri adım atmadı, atmıyor.

Öcalan ile DEM Grubu arasında temas kurulmasını istiyor.

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Ancak Bahçeli’nin bu konuda yaptığı son açıklamada şöyle bir nüans var:

Daha önce “Öcalan Meclis’e gelsin, DEM Grubu’nda konuşsun” derken yeni açıklamasında “Öcalan ve DEM Grubu arasında yüz yüze temas kurulsun” dedi.

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Sanırım Bahçeli, şunu demek istiyor:

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“Görüşmenin yeri çok da önemli değil. Yüz yüze temas kurulsun da nerede kurulursa kurulsun. Yeri konusunda ısrarım yok. Ben temas gerçekleşsin diyorum. Bu temastan memleket açısından hayırlı sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bu isteğimden milim vazgeçmiş değilim.”

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SEKÜLER / MUHAFAZAKÂR DİZİLERİNDEN GALİBA BIKILDI

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun “en yüksek dizi reytingini” aldı.

Çok ama çok yüksek bir izlenme oranına çıkmış durumda Uzak Şehir.

*

Oysa Uzak Şehir’in yayınlandığı günde başka bir kanalda seküler / muhafazakâr çatışmasını anlattığı için fenomen olan dizilerden biri yayınlanıyordu.

Uzak Şehir, işte o diziyi fena halde hırpaladı, resmen tahtından etti.

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Bu verilerin ışığında şunu söyleyebilirim:

Muhafazakâr / seküler çatışmasını işleyen dizilerin işlevi, galiba yavaş yavaş bitiyor.

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Geçen gün Hürriyet’in haber toplantısında Emre Oral, bunun nedenini şöyle izah etti:

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“Bu dizilerde... Sekülerlere muhafazakârların yapacağı şeylerin tümünü yaptırdılar. Muhafazakârlara da sekülerlerin yapacağı şeylerin tümünü yaptırdılar. Artık yapacak bir şey kalmadı.”

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KİMDİR ŞOVMEN DİN ADAMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz” dedi.

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Peki kimdir şovmen din adamları?

Şunlardır:

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- Dikkat çekmeden duramayan hocalar.

- Sürekli gündeme gelmek için çırpınan alimler.

- En lüzumsuz ama en tartışmalı konulara dalan sarıklılar.

- Sürekli polemik peşinde koşan cübbeliler.

- Ağlatmaya ve güldürmeye çalışan sakallılar.

EBRU GÜNDEŞ’E VAR ORHAN KEMAL’E YOK

Unkapanı’nda mütevazı bir ev. 10 milyon liraya satılık.

Evet, ev mütevazı ama Türk Edebiyatı açısından anlamı büyük.

Dev yazarımız Orhan Kemal, başta “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı ölümsüz eseri olmak üzere birçok eserini bu evde kaleme aldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum:

*

Bu evi satın alıp “Orhan Kemal Evi” yapın. Evin kapısına “Bereketli Topraklar Üzerinde işte bu evde kaleme alındı” diye yazın.

Çok şey mi istiyoruz? Bir tane Ebru Gündeş konseri eksik yapılsa bunun gibi kaç ev satın alınır yahu!

HÜKÜMET KREŞ AÇSIN

Hükümet, kreş konusunun CHP tarafından saptırıldığını, çarpıtıldığını düşünüyorsa...

Hiç durmasın:

Hemen bir “kreş seferberliği” başlatsın tüm yurtta.

Bunu da “kadınların çalışma hayatında yer almalarını teşvik kampanyası” şeklinde yürütsün.

*

Kısacası kreşte polemik bitsin, kreşte yarış başlasın.

Böylece bu işten kârlı çıkan millet olsun.

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VİZONTELE’NİN KÜTÜPHANESİ GERÇEK OLDU

Vizontele’de öğretmen rolündeki Tarık Akan, kasabaya kütüphane kurmaya kalktığında...

Kasabalıların hayretlerini unutmak mümkün mü?

*

İşte o kasabaya Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphane yapmış.





Şık, şahane, güzel bir kütüphane.

*

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun bu konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımına bayıldım.

*

Filmden kareler koymuş en başa. Sonra da Vizontele’nin muhteşem müziğiyle kütüphane görüntüleri.

İlahi Batuhan Mumcu. Alemsin valla.