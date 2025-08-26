Erdoğan / Bahçeli ihtilafına yatırım yapılır mı

Haberin Devamı

İkisinin aslında gizli gizli kavga ettiklerini düşünenleri bekleyen şey:

Acı gerçekle yüzleşmek.

*

İkisinin arasında ihtilaf çıkarıp oradan ilerlemeyi planlayanları bekleyen şey:

Sıfıra sıfır, elde var sıfır.









İkisinin alttan alta birbiriyle mücadele ettiklerini sananları bekleyen şey:

“Amma da yanılmışım” itirafı.

*

İkisinin yollarının ayrılacağı düşünü kuranları bekleyen şey:

Rüyanın tersinin çıkması.

*

İkisinin aslında çok da iyi anlaşamadığını zannedenleri bekleyen şey:

Yanılgı da yanılgı. Yanılgı da yanılgı.

SON DÖNEMDE İZLEDİĞİM EN İYİ AK PARTİ VİDEOSU



“Milli Zafer Haftası Kutlu Olsun” diye bir video paylaştı AK Parti Genel Merkezi.

*

Son dönemde izlediğim en iyi siyasi parti videosuydu bu.

Özelliklerine bakalım:

*

Haberin Devamı

- KURGU: Mükemmel.









- TEKNİK: Bu zamana kadar hiç denenmemiş bir teknik.

- MÜZİK: Aşırı coşturucu.

- METİN: Şahane.

- MESAJ: Alparslan’dan Atatürk’e bağlantılı bir mesaj.

- VURGU: Ağustos zaferleri.

- FİKİR: Çok iyi.

*

Bu videoyu kim yaptıysa... Bu videoda kimin parmağı varsa... Bu videoyu kim onayladıysa... Bu videoyu kim çektiyse...

Hepsi bu işi çok iyi biliyor.

DOĞAN, ŞAHİN FALAN



“Doğan” ve “Şahin” model otomobiller yeniden üretilecekmiş.

Bu sefer durum biraz ciddiymiş.

Hazırlıklar yapılıyormuş.









Falan.

*

Bu çaba, şu çabaya çok benziyor:

*

Nokia’nın eski modellerinin yeniden üretilip piyasaya sürülmesi çabası.

ÖLMEDEN ÖNCE EVRE ÖLDÜKTEN SONRA EVRE



Kanser hastası Evre Başak Clarke için...

Ölmeden önce sosyal medya:

- Yuh! Türk düşmanı.

- Dolandırıcılık yapıyor.









- Para toplamaya çalışıyor.

*

Kanser hastası Evre Başak Clarke için...

Öldükten sonra sosyal medya:

- Ah çok üzüldüm.

- Atıp tutanlar neredesiniz.

- Türk düşmanı değildi.

*

Haberin Devamı

Sosyal medyadaki kabarmaların hiçbiri normal değil.

Sosyal medyanın anormal dünyasında normal kalabilmenin tek koşulu şudur:

Kalabalığa uymamak.



ANNE SÖZÜ DİNLER GİBİ MASUM DEĞİL

Anne sözü dinlemek iyidir, hoştur.

Ancak belli bir yaşa kadar.

*

Belli bir yaşı geçtikten sonra hâlâ anne ve babanın çizdiği çemberin içinde kalmak, o daireden milim çıkamamak...









Olgunlaşamamaktır. Olamamaktır. Gelişememektir. Kişiliğini bulamamaktır.

*

İyilikbilir olmak ayrı bir şey. Sonsuz itaat içinde olmak ayrı bir şey.

Anneye / babaya karşı tabii ki iyilikbilir olmak gerekir.

Anneye / babaya karşı sonsuz itaat içinde olmak ise biraz gelişmemiş bir kişiliğe işaret eder.

*

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın Hakan Sabancı / Hande Erçel ilişkisinin bitmesinde “belirleyici rol” oynaması olayında tartışılması gereken asıl kişi ne Arzu Sabancı ne de Hande Erçel.

Haberin Devamı

Odaklanılması gereken asıl kişi Hakan Sabancı.

*

Hakan Sabancı, altı - yedi yaşlarında minik bir afacan değil ki...

“Anne sözü dinler gibi masum” diye şarkı söyleyelim.

İBRAHİM KALIN’IN HAFTER İLE BULUŞMASI



MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya’da Hafter ile buluşmuş.

*

Bu Hafter’le çok mücadele etti Türkiye.

Libya’da Hafter’e karşı Türkiye’nin çıkarlarını savundu.

*

Aradan zaman geçti.









Şimdi Hafter’le el sıkışıyor.

Neden? Türkiye’nin çıkarları için.

*

Sonuç: Türkiye’nin çıkarları için... Savaşırsın da barışırsın da.

ARTIK DÜNYADA HAVA ŞÖYLE



- “Antisemitizm” falan dendiğinde... “Kahrolsun İsrail” sloganı atılıyor.

- “Ama Hamas da şöyle, ama Hamas da böyle” dendiğinde... Yüzler buruşturulup cevap bile verilmiyor.

Haberin Devamı

- İsrail’le ilgili herhangi bir şey işitildiğinde... Mideler bulanıyor.

- Soykırım dendiğinde... Netanyahu ve çetesi akla geliyor.

- Bebekler ve kadınlar dendiğinde... İsrail’in katliamları hatırlanıyor.

- Barbarlık nedir, barbar kime derler diye sorulduğunda... İsrail diye cevap veriliyor.

- “Terör devleti” dendiğinde... İsrail’den başka bir devlet düşünülmüyor.