Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
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Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
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Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
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Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
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Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
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HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
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Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
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Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
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Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
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Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
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Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
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Posta yazarı Rauf Tamer’in dünkü yazısını okuyordum.
Şöyle yazmış Rauf Bey:
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“Erdoğan, yüzde 50 artı 1 barajıyla zor yolu seçmiştir. Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için birinci parti olmak yetiyor. En azından koalisyon ortağı. Erdoğan şimdi çıkıp şakacıktan bile dese ki ‘Parlamenter sisteme dönme kararı aldım, yarından tezi yok...’ Kim bilir ortalık nasıl karışır? İttifak dahil her şey tarumar olur.”
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Bütün muhalefet, “Parlamenter sistem” diye tutturmuşken...
AK Parti, aniden “Parlamenter sisteme dönüyoruz” derse...
Ne olur?
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Mesela şöyle şeyler olur:
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- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden çıkar.
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- Kemal Kılıçdaroğlu, “Partimin oylarını artırmam gerekiyor. İşte şimdi yandık” diyerek inceden umutsuzluğa kapılır.
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- Meral Akşener, “Ben başbakan yardımcısı olacağım” demeye başlar.
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- Muharrem İnce CHP’yi geçme hayaline kapılır
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- İttifaklar yerini koalisyonlara bırakır.
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- HDP, anahtar konumu kaybeder.
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Velhasıl...
Çarşı kesinlikle karışır.
Acayip bir mavra çıkar hepimize.
KEDİCİLİK, SİYASET ÜSTÜ BİR OLGUDUR
Fotoğrafa şöyle bir baktım:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteleri karıştırıyor.
Torunu Aybike’nin kedisi “Pıt Pıt Şeker” ise gazetenin üstüne çıkmış oyun oynuyor.
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Baktım:
Bazıları, siyasi etkilerle bu sempatik fotoğraftan bile laf dokunduracak bir şeyler çıkarıyorlar.
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Bir kedici olarak söylüyorum:
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Kedicilik, siyaset üstü bir olgudur.
Biz kediciler, bir kedinin oyununa gösterilen minnacık bir şefkati bile gördüğümüz anda...
Siyaseti, particiliği, ayrı yolları falan hemen unutuveririz.
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Sorry! Biz böyleyiz.
HERHANGİ BİR ZİNCİR MARKETE GİRDİĞİMDE
Eskiden zincir marketlerden birine girdiğimde...
Kayıtsız bir alışkanlıkla yapardım alışverişimi.
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Bir süredir fahiş fiyat ve zincir market denklemi kuruluyor ya...
İşte bu durum beni de fena halde etkisi altına aldı.
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Artık herhangi bir zincir markete girdiğimde...
Teyakkuz halindeyim!
“Fiyatları uçurmuşlar mı?” diye elime aldığım her ürünün sağını solunu kurcalıyorum. “Neye ne kadar zam yapmışlar?” diye uzun teftişler yapıyorum. Etiket kontrolü yapan zabıta memuru edası takınıyorum.
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Ve sonuç:
Marketten çıktığımda esaslı bir mesai harcamış gibi büyük bir yorgunluk!
AHMET MEKİN YAŞLANMASI
Hafta sonu Halk TV’de gördüm Ahmet Mekin’i. 90 yaşına gelmiş.
Hay maşallah!
Fakat birader, bir insan bu kadar mı güzel yaşlanır?
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Yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş bir kere... Hatta daha da karizma olmuş. Konuşması, vurguları, tespitleri muhteşem. Alçakgönüllülüğü ziyadesiyle fazla. Her tarafından bilgelik akıyor.
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Allah hepimize Ahmet Mekin yaşlanması nasip etsin.
TEMEL BEY OLAYIN FARKINDA
Selçuk Bayraktar, Türkiye’de şöyle şeyleri temsil ediyor:
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“Biz yapamayız, biz beceremeyiz” algısını yerlere çalıyor. Teknolojide atılım yapabileceğimizi gösteriyor. Türk mühendislerinin çığır açacak işlere imza atabileceğini kanıtlıyor. Savunma sanayiindeki devrimi öne çıkarıyor.
Yani iktidar/muhalefet fark etmez, her partinin üzerinde ittifak edebileceği değerleri temsil ediyor.
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Diğer muhalefet partilerinin aksine Saadet Lideri Temel Bey, işte bunun farkında olacak ki...
Teknofest’e gitmiş ve Selçuk Bayraktar’la fotoğraf çektirmiş.
GELİŞİGÜZEL
- İYİ Partili Aytun Çıray, partisinin lideri Meral Akşener’i Merkel’e benzetmiş. Benim buradan çıkardığım şöyle bir sonuç var: Demek ki Macron çok demode artık.
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- Bazen tik–tok videolarına denk geliyorum. Acayip şeyler! İçlerine girdiğimde çıkamıyorum. Banalitenin çekiciliğinin çok ötesinde bir olay bu.
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- Bir zamanlar Ali Ağaoğlu diye bir adam vardı. Arabalarıyla, kadın arkadaşlarıyla olay olurdu. En son Bodrum Belediye Başkanı ile bir tartışmanın odağı haline geldi. Baktım: Hiç kimse kendisini sallamamış! “Feci demode” dedikleri şey, galiba budur.
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- Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kızını evlendirmiş. Mutluluklar diliyorum genç çifte! Fakat takıldığım nokta şurası: Nikâhta tam 32 şahit varmış! “Herkesin gönlü olsun, kimse kırılmasın” anlayışıyla her geçen gün daha da artan nikâh şahidi sayısı, 32’ye kadar çıktı demek ki. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayıp “Bundan böyle nikâhlar iki şahitli olacak” dese mi acaba?