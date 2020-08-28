Enerji Bakanı Fatih Dönmez izlenimleri - Mühendis, cool, ihtiyatlı, sağlamcı, işine odaklı

“Bakkaldan bir kilo şeker aldık” cümlesini nasıl söylüyorsa... “Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk” cümlesini de öyle söylüyor... O derece cool bir yaklaşımı var yani.
- “İki ay içinde yeni bir rezerv keşfedebiliriz” diyor. Bunu böyle diyor demesine ama önüne arkasına binlerce ihtiyat cümlesi yerleştirmeyi de asla ihmal etmiyor... O denli sağlamcı yani.
*
- Uluslararası petrol ve doğalgaz arama ve keşfetme standartlarının tümüne hâkim. Standartlardan milim sapılmasına asla razı değil. Standart diyor başka da bir şey demiyor. O derece dikkatli yani.
*
- Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın Tuna Nehri’nden milyonlarca yılda birikenlerden oluştuğunun farkında... Doğanın oluşum tarihine sürekli dikkat çekiyor. Neyin nereden geldiğinin o denli farkında yani.
*
- Duygularını alabildiğine geri plana atarak rakamlarla konuşmayı tercih ediyor. Destansı bir tutum almak yerine teknik ve mütevazı bir duruş sergiliyor. O derece mühendis yani.
KEŞİFÇİ FATİH’İMİZİN MAKETİ
BU maket, Karadeniz’de doğalgaz keşfeden bizim Fatih’in maketi...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılmış.
Yok yok...
Doğalgaz bulunduktan sonra yapılmamış bu maket. Daha önce yapılmış. Fatih denizlere açıldığı sırada.
*
Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in anlattıklarından anladığım kadarıyla...
Bizim Fatih gemisi...
- Alanında “yeni nesil” olarak bilinen gemilerdenmiş.
- Yine alanında dünyada ilk 10’a girermiş.
- En son teknik donanımlarla donatılmış.
*
Doğalgaz bulunmadan önce pek yüz verilmeyecek bu maket, doğalgaz bulunduktan sonra tabii ki kıymete binmiş olmalı.
Bakan Dönmez’e bunu hatırlattım.
“Yaparız biraz daha maket, sorun yok” diye yanıt verdi.
NE KAVUK KALDI NE PİŞEKÂR
ŞEVKET Çoruh’u da Rasim Öztekin’i de severim, bu bir.
*
İsmail Dümbüllü’den gelen bir geleneğin devam ettirilmesi çabasını takdirle karşılarım, bu iki.
*
Fakat acı gerçeğin de farkındayım:
Ne kavuk kaldı ortada ne pişekar.
*
İşte tam bu yüzden...
“Kavuğu devretti/Kavuğu devraldı” türü haberler, bana hep ölü yüzü pudralamak gibi geliyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN KAÇIRDIĞI FIRSATLAR
- JOE BIDEN FIRSATI: Joe Biden’ın “Muhalefetle çalışırız” türü sözler etmesi karşısında... Etkili bir iletişim sergileseydi... Ve Biden’a “Sen bizim sana taviz vereceğimizi falan sanıyorsan fena halde yanılıyorsun Biden... Biz iktidara geldiğimizde senin değil Türkiye’nin çıkarlarını bugünkü iktidardan daha fazla koruruz. Hadi başka kapıya” deseydi... Diyebilseydi... Kesin alırdı en az beş puan.
*
- DOĞALGAZ FIRSATI: Karadeniz’de doğalgaz keşfedildi diye halkın ezici çoğunluğu büyük bir sevince boğulmuşken... Morali bozulmuş gibi bir köşeye çekilmek yerine... Hemen o gün büyük bir basın toplantısı düzenleseydi... Ve “Bu çok güzel bir haber... Emeği geçenlere kalpten teşekkürler. Bulunan Türkiye’nin doğalgazıdır. Faydası Türkiye’yedir. İnşallah daha büyük rezervler bulunur” deseydi... Buradan da alırdı bir beş puan.
*
CHP niye hep yüzde 25?
Sakın kaçan bu fırsatlar yüzünden olmasın?
ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN
- Kullandığım dolmakalemler hep ellerimi boyuyor yahu!
*
- Aldığım gömleklerin yakası bir türlü düzgün bir şekilde durmuyor yahu!
*
- Bu yıl yediğim karpuzların hiç tadı yok yahu!
*
- Ben artık şöyle bir Londra falan yapmak istiyorum yahu!
*
- Burcum hakkında yapılan yorumlarda hep bir olumsuzluk var yahu!
*
- Kedim Sekter kurulmuş saat gibi beni her sabah altıda kaldırıyor yahu!
BASİTÇE ANLATIYORUM: DOĞU AKDENİZ’DE OLUP BİTENLERE DAİR
- Yunanistan’ı arkalıyorlar ama o kadar da çok arkalamıyorlar. Yunanistan, biraz daha arka bulsa... Bir kıvılcım çakacak, bir şeyler yapacak gibi... Fakat bir tek Fransa ile bu işe girişemiyor.
*
- Almanya, “ağır abla” rolüne soyunmak istiyor. Bunun için mekik diplomasisi falan yürütüyor. Ama şöyle bir bakıyor ki Türkiye çok haklı ve Yunanistan pek şımarık... İşin içinden çıkamıyor.
*
- Orduların caydırıcılık yönü var. Ancak son Doğu Akdeniz olayında anladık ki sözlerin de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en üst perdeden söylediği sözlerin “caydırıcılık” etkisi, buna en iyi örnek.
*
- Trump, bir sürü işinin yanında arabuluculuğa soyunmuş durumda. Atina ile Ankara arasında gidip geliyor. Trump aslında şöyle bir haritaya baksaydı... Ya bu işe hiç bulaşmazdı ya da Yunanistan’a “Hadi be” derdi.
*
- Yunanistan istiyor ki Türkiye’nin elinden bir kaza çıksın. Oradan yürüyüp dünyayı etkisi altına alsın... Türkiye de bunun farkında olmalı ki... Çavuşoğlu, “Elimden kaza çıkmaz, fena yaparız” mesajı sarkıtıyor.
BUGÜNDEN DİLEĞİM
MASALLARI, masal yazarlarının kirletmediği... Hiçbir amcanın yerde bulduğu maskeyi alıp yüzüne götürmediği... Özür dilemiş ve kendisini fazlasıyla cezalandırmış Halis Bey’in üzerine daha fazla gidilmediği... “Falanca tutuklansın” diye kampanya yapılmasına hiç gerek duyulmadığı... Minnacık çocukların annelerinin sevgilileri eliyle işkencelere maruz kalıp öldürülmediği... 30 Ağustos’un hakkının tam olarak verildiği...
BİR GÜN OLSUN
Enerji Bakanı Fatih Dönmez izlenimleri - Mühendis, cool, ihtiyatlı, sağlamcı, işine odaklı
“Bakkaldan bir kilo şeker aldık” cümlesini nasıl söylüyorsa... “Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk” cümlesini de öyle söylüyor... O derece cool bir yaklaşımı var yani.
- “İki ay içinde yeni bir rezerv keşfedebiliriz” diyor. Bunu böyle diyor demesine ama önüne arkasına binlerce ihtiyat cümlesi yerleştirmeyi de asla ihmal etmiyor... O denli sağlamcı yani.
*
- Uluslararası petrol ve doğalgaz arama ve keşfetme standartlarının tümüne hâkim. Standartlardan milim sapılmasına asla razı değil. Standart diyor başka da bir şey demiyor. O derece dikkatli yani.
*
- Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın Tuna Nehri’nden milyonlarca yılda birikenlerden oluştuğunun farkında... Doğanın oluşum tarihine sürekli dikkat çekiyor. Neyin nereden geldiğinin o denli farkında yani.
*
- Duygularını alabildiğine geri plana atarak rakamlarla konuşmayı tercih ediyor. Destansı bir tutum almak yerine teknik ve mütevazı bir duruş sergiliyor. O derece mühendis yani.
KEŞİFÇİ FATİH’İMİZİN MAKETİ
BU maket, Karadeniz’de doğalgaz keşfeden bizim Fatih’in maketi...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılmış.
Yok yok...
Doğalgaz bulunduktan sonra yapılmamış bu maket. Daha önce yapılmış. Fatih denizlere açıldığı sırada.
*
Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in anlattıklarından anladığım kadarıyla...
Bizim Fatih gemisi...
- Alanında “yeni nesil” olarak bilinen gemilerdenmiş.
- Yine alanında dünyada ilk 10’a girermiş.
- En son teknik donanımlarla donatılmış.
*
Doğalgaz bulunmadan önce pek yüz verilmeyecek bu maket, doğalgaz bulunduktan sonra tabii ki kıymete binmiş olmalı.
Bakan Dönmez’e bunu hatırlattım.
“Yaparız biraz daha maket, sorun yok” diye yanıt verdi.
NE KAVUK KALDI NE PİŞEKÂR
ŞEVKET Çoruh’u da Rasim Öztekin’i de severim, bu bir.
*
İsmail Dümbüllü’den gelen bir geleneğin devam ettirilmesi çabasını takdirle karşılarım, bu iki.
*
Fakat acı gerçeğin de farkındayım:
Ne kavuk kaldı ortada ne pişekar.
*
İşte tam bu yüzden...
“Kavuğu devretti/Kavuğu devraldı” türü haberler, bana hep ölü yüzü pudralamak gibi geliyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN KAÇIRDIĞI FIRSATLAR
- JOE BIDEN FIRSATI: Joe Biden’ın “Muhalefetle çalışırız” türü sözler etmesi karşısında... Etkili bir iletişim sergileseydi... Ve Biden’a “Sen bizim sana taviz vereceğimizi falan sanıyorsan fena halde yanılıyorsun Biden... Biz iktidara geldiğimizde senin değil Türkiye’nin çıkarlarını bugünkü iktidardan daha fazla koruruz. Hadi başka kapıya” deseydi... Diyebilseydi... Kesin alırdı en az beş puan.
*
- DOĞALGAZ FIRSATI: Karadeniz’de doğalgaz keşfedildi diye halkın ezici çoğunluğu büyük bir sevince boğulmuşken... Morali bozulmuş gibi bir köşeye çekilmek yerine... Hemen o gün büyük bir basın toplantısı düzenleseydi... Ve “Bu çok güzel bir haber... Emeği geçenlere kalpten teşekkürler. Bulunan Türkiye’nin doğalgazıdır. Faydası Türkiye’yedir. İnşallah daha büyük rezervler bulunur” deseydi... Buradan da alırdı bir beş puan.
*
CHP niye hep yüzde 25?
Sakın kaçan bu fırsatlar yüzünden olmasın?
ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN
- Kullandığım dolmakalemler hep ellerimi boyuyor yahu!
*
- Aldığım gömleklerin yakası bir türlü düzgün bir şekilde durmuyor yahu!
*
- Bu yıl yediğim karpuzların hiç tadı yok yahu!
*
- Ben artık şöyle bir Londra falan yapmak istiyorum yahu!
*
- Burcum hakkında yapılan yorumlarda hep bir olumsuzluk var yahu!
*
- Kedim Sekter kurulmuş saat gibi beni her sabah altıda kaldırıyor yahu!
BASİTÇE ANLATIYORUM: DOĞU AKDENİZ’DE OLUP BİTENLERE DAİR
- Yunanistan’ı arkalıyorlar ama o kadar da çok arkalamıyorlar. Yunanistan, biraz daha arka bulsa... Bir kıvılcım çakacak, bir şeyler yapacak gibi... Fakat bir tek Fransa ile bu işe girişemiyor.
*
- Almanya, “ağır abla” rolüne soyunmak istiyor. Bunun için mekik diplomasisi falan yürütüyor. Ama şöyle bir bakıyor ki Türkiye çok haklı ve Yunanistan pek şımarık... İşin içinden çıkamıyor.
*
- Orduların caydırıcılık yönü var. Ancak son Doğu Akdeniz olayında anladık ki sözlerin de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en üst perdeden söylediği sözlerin “caydırıcılık” etkisi, buna en iyi örnek.
*
- Trump, bir sürü işinin yanında arabuluculuğa soyunmuş durumda. Atina ile Ankara arasında gidip geliyor. Trump aslında şöyle bir haritaya baksaydı... Ya bu işe hiç bulaşmazdı ya da Yunanistan’a “Hadi be” derdi.
*
- Yunanistan istiyor ki Türkiye’nin elinden bir kaza çıksın. Oradan yürüyüp dünyayı etkisi altına alsın... Türkiye de bunun farkında olmalı ki... Çavuşoğlu, “Elimden kaza çıkmaz, fena yaparız” mesajı sarkıtıyor.
BUGÜNDEN DİLEĞİM
MASALLARI, masal yazarlarının kirletmediği... Hiçbir amcanın yerde bulduğu maskeyi alıp yüzüne götürmediği... Özür dilemiş ve kendisini fazlasıyla cezalandırmış Halis Bey’in üzerine daha fazla gidilmediği... “Falanca tutuklansın” diye kampanya yapılmasına hiç gerek duyulmadığı... Minnacık çocukların annelerinin sevgilileri eliyle işkencelere maruz kalıp öldürülmediği... 30 Ağustos’un hakkının tam olarak verildiği...
BİR GÜN OLSUN