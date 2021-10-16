Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
*
Mesela “Temel Haklar” kategorisine bakıyoruz:
Türkiye, Afganistan’ın gerisinde. Pakistan’ın da gerisinde. Sudan’ın da gerisinde. Hatta Rusya’nın, Özbekistan’ın ve Kazakistan’ın da gerisinde.
*
Mesela “Şeffaflık” kategorisine bakıyoruz:
Rusya’nın, Türkiye’den daha şeffaf bir ülke olduğunu öne sürüyor endeks.
*
Mesela “Yolsuzlukla Mücadele” ve “Hükümet Gücünün Sınırlandırılması” kategorilerine göz atıyoruz.
Bize söylenen şu:
Çin, Türkiye’den daha iyi durumda!
*
Türkiye’nin demokrasi ve hukuk sorunları yok mu?
Olmaz olur mu?
Tabii ki var.
*
Fakat birisi bana...
“Afganistan’daki temel haklar, Türkiye’nin daha ilerisinde” derse...
Hangi ölçüye göre hareket ediyor olursa olsun...
Hangi saygın kurumsal yapıya sahip olursa olsun...
Kendisine diyeceğim tek şey olur:
*
“Yerim senin endeksini.”
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA DOĞRU TÜYOLAR VERİLMİŞ
ÖNCELERİ...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP ve muhalif tabanda cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi, çok zor görünüyordu.
*
Fakat çalıştı, çabaladı, çırpındı, polemiklere girdi, mutfağa daldı, “Ben sizin demokrat amcanızım” dedi, sosyal medyada atağa kalktı, faaliyetini arttırdı falan...
*
Ve tabandaki tepkisellik, bir tık kırıldı. En azından bazıları, eski sertlikte itiraz etmiyorlar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına.
*
Dün “Merkez Bankası’na gideceğim” falan deyince...
İçimden şöyle dedim:
*
Kılıçdaroğlu, adaylığını benimsetmek için doğru tüyolar alıyor. Böyle giderse Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden pek kimse kalmaz.
İMAMOĞLU’NUN ŞARKISI: BAŞKALDIRIYORUM
EKREM İmamoğlu’nun Diyarbakır’a gideceğine dair hazırladığı afişi görünce...
Aklıma Ahmet Kaya’nın “Başkaldırıyorum” şarkısı geldi.
*
Ne diyordu şarkıda Ahmet Kaya?
*
“Başkaldırıyorum hey / Varın benim farkıma.”
*
Ekrem İmamoğlu da Diyarbakır gezisiyle CHP Genel Merkezi’ne seslenmekte:
*
“Aday olmak istiyorum hey / Varın benim farkıma.”
HİÇ ŞAŞMAZ
Nefret ettiğim ve sinir olduğum iki ayrı kişi varsa... Bu iki ayrı kişinin, muhakkak birbiriyle ölümüne dost olduğunu fark ederim. Hiç şaşmaz.
*
Ne zaman Nusret’le ilgili bir habere göz atsam... Haber, muhakkak “Nusret çok pahalı” temasını işlemektedir. Hiç şaşmaz.
*
Bindiğim her uçakta hosteslerin tüm ısrarına rağmen çantasını üst bagaja koymamak için direnen bir yolcu mutlaka çıkar. Hiç şaşmaz.
*
Ne zaman “Bu akşam evde takılıp dizi izleyeyim” desem... On üç ayrı yerden davet alırım. Hiç şaşmaz.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN TALİBAN’A UYARILARININ ANLAM VE ÖNEMİ
AMERİKAN yetkilileri de Rus yetkilileri de Taliban’la görüştü.
Kocaman müzakere masalarında...
Uzun uzun...
*
Herhangi bir ABD yetkilisinin, Taliban’a “Kadınların çalışma hayatına katılımını sağlayın” dediğini işitmedik.
Herhangi bir Rus yetkilinin, Taliban’a “Kız çocuklarının okumasına önem verin” dediğini işitmedik.
*
Adamların umurunda değil kadınların çalışması, kız çocuklarının okuması...
İşlerine bakıyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar.
*
Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ise...
Taliban’a her iki konuda da uyarı yapmış.
Yani sadece işine, sadece çıkarına bakmamış.
*
Çavuşoğlu’nun Taliban’a yönelik uyarılarının anlam ve önemi buradadır.
KARARSIZ ALANDA BEKLEYENLER NEYİ BEKLİYOR?
SAVUNMA sanayisinde elde edilen büyük başarılar, sağlık sisteminde kat edilen mesafeler, başta İzmir yolu olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yapılan yollar, köprüler, boğaz geçişleri, havalimanları, barajlar...
Hepsi tamam.
*
Ama artık iktidarın yeni bir hikâye yazması şart.
*
Özellikle ekonomideki tıkanıklığı giderecek, enflasyonu geriletecek, gündelik hayatta hissedilen pahalılık illetini durduracak bir umut ve güven hikâyesi...
*
Radikal, bütüncül, akılcı, sonuç alıcı adımlar atması gerekiyor iktidarın. Bir acil eylem planını deklare etmesi ve uygulaması gerekiyor.
*
Muhalefete doğru koşmak yerine kararsız alanda bekleyenler var.
Bekleyenlerin beklediği şey, işte tam da budur.
MASKE / MESAFE / ÇATIŞMA
LÜBNAN’daki iç çatışma fotoğraflarına bakarken...
Herkes gibi benim de silahlarını ateşlerken maskelerini takmayı ihmal etmeyen tipler dikkatimi çekti.
*
Bizim buralarda “Maske / Mesafe / Hijyen” diye bildiğimiz üçleme...
Lübnan’da “Maske / Mesafe / Çatışma” diye özetleniyor galiba.
*
Bu fotoğrafların altına “Fahrettin Koca bunu beğendi” yazsak... Fahrettin Koca, “Maske/mesafe tamam ama çatışma olmasın” diye itiraz eder mi acaba?