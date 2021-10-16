MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş
GeriAhmet HAKAN Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

16 Ekim 2021

“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

*

Mesela “Temel Haklar” kategorisine bakıyoruz:

Türkiye, Afganistan’ın gerisinde. Pakistan’ın da gerisinde. Sudan’ın da gerisinde. Hatta Rusya’nın, Özbekistan’ın ve Kazakistan’ın da gerisinde.

*

Mesela “Şeffaflık” kategorisine bakıyoruz:

Rusya’nın, Türkiye’den daha şeffaf bir ülke olduğunu öne sürüyor endeks.

*

Mesela “Yolsuzlukla Mücadele” ve “Hükümet Gücünün Sınırlandırılması” kategorilerine göz atıyoruz.

Bize söylenen şu:

Çin, Türkiye’den daha iyi durumda!

*

Türkiye’nin demokrasi ve hukuk sorunları yok mu?

Olmaz olur mu?

Tabii ki var.

*

Fakat birisi bana...

Afganistan’daki temel haklar, Türkiye’nin daha ilerisinde” derse...

Hangi ölçüye göre hareket ediyor olursa olsun...

Hangi saygın kurumsal yapıya sahip olursa olsun...

Kendisine diyeceğim tek şey olur:

*

“Yerim senin endeksini.”

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA DOĞRU TÜYOLAR VERİLMİŞ

ÖNCELERİ...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP ve muhalif tabanda cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi, çok zor görünüyordu.

*

Fakat çalıştı, çabaladı, çırpındı, polemiklere girdi, mutfağa daldı, “Ben sizin demokrat amcanızım” dedi, sosyal medyada atağa kalktı, faaliyetini arttırdı falan...

*

Ve tabandaki tepkisellik, bir tık kırıldı. En azından bazıları, eski sertlikte itiraz etmiyorlar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına.

*

Dün “Merkez Bankası’na gideceğim” falan deyince...

İçimden şöyle dedim:

*

Kılıçdaroğlu, adaylığını benimsetmek için doğru tüyolar alıyor. Böyle giderse Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden pek kimse kalmaz.

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

İMAMOĞLU’NUN ŞARKISI: BAŞKALDIRIYORUM

EKREM İmamoğlu’nun Diyarbakır’a gideceğine dair hazırladığı afişi görünce...

Aklıma Ahmet Kaya’nın “Başkaldırıyorum” şarkısı geldi.

*

Ne diyordu şarkıda Ahmet Kaya?

*

“Başkaldırıyorum hey / Varın benim farkıma.”

*

Ekrem İmamoğlu da Diyarbakır gezisiyle CHP Genel Merkezi’ne seslenmekte:

*

“Aday olmak istiyorum hey / Varın benim farkıma.”

HİÇ ŞAŞMAZ

Nefret ettiğim ve sinir olduğum iki ayrı kişi varsa... Bu iki ayrı kişinin, muhakkak birbiriyle ölümüne dost olduğunu fark ederim. Hiç şaşmaz.

*

Ne zaman Nusret’le ilgili bir habere göz atsam... Haber, muhakkak “Nusret çok pahalı” temasını işlemektedir. Hiç şaşmaz.

*

Bindiğim her uçakta hosteslerin tüm ısrarına rağmen çantasını üst bagaja koymamak için direnen bir yolcu mutlaka çıkar. Hiç şaşmaz.

*

Ne zaman “Bu akşam evde takılıp dizi izleyeyim” desem... On üç ayrı yerden davet alırım. Hiç şaşmaz.

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN TALİBAN’A UYARILARININ ANLAM VE ÖNEMİ

AMERİKAN yetkilileri de Rus yetkilileri de Taliban’la görüştü.

Kocaman müzakere masalarında...

Uzun uzun...

*

Herhangi bir ABD yetkilisinin, Taliban’a “Kadınların çalışma hayatına katılımını sağlayın” dediğini işitmedik.

Herhangi bir Rus yetkilinin, Taliban’a “Kız çocuklarının okumasına önem verin” dediğini işitmedik.

*

Adamların umurunda değil kadınların çalışması, kız çocuklarının okuması...

İşlerine bakıyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar.

*

Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ise...

Taliban’a her iki konuda da uyarı yapmış.

Yani sadece işine, sadece çıkarına bakmamış.

*

Çavuşoğlu’nun Taliban’a yönelik uyarılarının anlam ve önemi buradadır.

KARARSIZ ALANDA BEKLEYENLER NEYİ BEKLİYOR?

SAVUNMA sanayisinde elde edilen büyük başarılar, sağlık sisteminde kat edilen mesafeler, başta İzmir yolu olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yapılan yollar, köprüler, boğaz geçişleri, havalimanları, barajlar...

Hepsi tamam.

*

Ama artık iktidarın yeni bir hikâye yazması şart.

*

Özellikle ekonomideki tıkanıklığı giderecek, enflasyonu geriletecek, gündelik hayatta hissedilen pahalılık illetini durduracak bir umut ve güven hikâyesi...

*

Radikal, bütüncül, akılcı, sonuç alıcı adımlar atması gerekiyor iktidarın. Bir acil eylem planını deklare etmesi ve uygulaması gerekiyor.

*

Muhalefete doğru koşmak yerine kararsız alanda bekleyenler var.

Bekleyenlerin beklediği şey, işte tam da budur.

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

MASKE / MESAFE / ÇATIŞMA

LÜBNAN’daki iç çatışma fotoğraflarına bakarken...

Herkes gibi benim de silahlarını ateşlerken maskelerini takmayı ihmal etmeyen tipler dikkatimi çekti.

*

Bizim buralarda “Maske / Mesafe / Hijyen” diye bildiğimiz üçleme...

Lübnan’da “Maske / Mesafe / Çatışma” diye özetleniyor galiba.

*

Bu fotoğrafların altına “Fahrettin Koca bunu beğendi” yazsak... Fahrettin Koca, “Maske/mesafe tamam ama çatışma olmasın” diye itiraz eder mi acaba?

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

X

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

Yazının Devamını Oku

Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



Yazının Devamını Oku

Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



Yazının Devamını Oku

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

Yazının Devamını Oku

İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

Yazının Devamını Oku

Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

Yazının Devamını Oku

Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

Yazının Devamını Oku

Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


Yazının Devamını Oku

Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

Yazının Devamını Oku

Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

Yazının Devamını Oku

Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

Yazının Devamını Oku

Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

Yazının Devamını Oku

Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

Yazının Devamını Oku

Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

Yazının Devamını Oku

Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



Yazının Devamını Oku

Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2021
Meral Akşener şöyle dedi:

 

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.

*

Peki ya sonra?

Yazının Devamını Oku

Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2021
Eskiden “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi:

 

Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...

*

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?

Tabii ki hayır.

Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.

Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.

*

Yazının Devamını Oku

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Eylül 2021
Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:

“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.

“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.

“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.

“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.

Yani derdim Allah derdim.

Gelelim bugüne...

Yazının Devamını Oku

‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”

*

Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...

“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.

*

HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.

Dediği şu:

*

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları