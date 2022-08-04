En paçoz gelenek: Garsonun başına şampanya dökmek

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Ama söz konusu olan paçozluk olunca sınır mınır hak getire.

*

Olay şu:

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Demet Akalın’a bir garson sahnede şampanya getiriyor. Şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, şampanyayı garsonun kafasından aşağı döküyor.

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Tepkiler üzerine...

Hem Demet Akalın hem de söz konusu garson...

“Ne var canım bunda? Bu bir şaka. Bu bir espri. Yıllardır gece aleminde böyle yapılır. Müşteriler o şampanyayı garsonların kafasına dökülmesi için gönderiyorlar” tarzı açıklamalar yaptı.

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Demek ki meselesinin temelinde...

Garsonun kafasına şampanya dökülmesini bir gelenek haline getiren ve bu pespayelikten keyif alan bir paçozluk yatıyor.





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Bu paçozluk en büyük gücünü ise...

“Adı batsın böyle eğlencenin. Herkes yapsa bile ben bu paçozluğa ortak olamam. Böyle bir pespayelikle eğlenilir mi? Kendinize gelin” demeyen...

Sanatçı ve garsonlardan alıyor.

SINAV ÇAKALLIĞINA GEÇİT YOK

KPSS ile ilgili ortaya çıkan şaibe iddiaları karşısında...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Yok böyle bir şey. Hepsi yalan” türü bir yaklaşım sergilemişti.

*

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı?

*

Şu iki şeyi:

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- BİR: Devlet Denetleme Kurulu’na iddiaları inceleme talimatı verdi.

*

- İKİ: ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı.

*

Bu ne demek?

Şu demek:

*

Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak, sınav çakallığı yapmak.

NANCY HARİÇ

EZBERİMİZ şöyle bir şeydi:

*

Politikaya kadın eli değince...

Barış olurdu. Şahinler geriye çekilirdi. Krizler büyümeden biterdi. Her sorun diyalog yoluyla çözülürdü. İpler gerilmezdi. Tamtam çalınmazdı.

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Buyurun, işte karşınızda Nancy Pelosi...





*

Tayvan’a attığı adımla...

Dünyayı gerim gerim gerdi. Neredeyse Çin’le savaş çıkaracaktı. Savaş uçaklarını bile havalandırdı. Savaş tamtamlarını çaldırdı.

*

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Ezberimizi bundan böyle şuna çevirmemiz gerekiyor sanırım:

*

Politikaya kadın eli değince bahar gelir, kuşlar uçar, vapurlar geçer...

Fakat Nancy hariç.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE SURİYE OPERASYONU

SELAHATTİN Demirtaş’ın olası Suriye operasyonuyla ilgili yaklaşımı şöyle:

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“AKP, Türkiye’yi savunmak için değil, başta Kürtler olmak üzere Suriye halklarının iradesine müdahale etmek için Suriye’de savaş yürütüyor.”





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Demirtaş’ın “Suriye halklarının iradesi” diye nitelendirdiği olgunun Türkçe tercümesi şudur:

*

“Suriye’de bir PKK devleti kurulması.”

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Yani Demirtaş şunu demek istiyor:

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“AKP bırakmıyor ki Suriye’de bir PKK devleti kurulsun.”

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Demirtaş’a kötü bir haberim var:

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Suriye’de bir PKK devleti kurulmasına Türkiye’de “He” diyeceklerin oranı yüzde 10’u geçmez. İnanmıyorsa anket yaptırsın.

HİÇ BİTMEYECEK HİSSİ UYANDIRAN GEYİKLER

- “Eski domatesler mis gibi domates kokardı” geyiği.

*

- “Üçüncü Dünya Savaşı ha çıktı ha çıkacak” geyiği.

*

- “Kılıçdaroğlu ile kazanamayız abi” geyiği.

*

- “Sıcak bir şey değil de nem çok fena” geyiği.

*

- “Abdullah Gül muhalefetin adayı olacak” geyiği.

FOTOĞRAFA BAKIP İBRET ALALIM

ÇEVİK Bir, bir zamanlar bu ülkenin kralıydı.

*

Seçilmişlere balans ayarı verirdi. Siyasete müdahale ederdi. Mahkemelere yazı gönderip “Şu kişiyi yargılayın” derdi. Toplumsal hiçbir dayanağı olmadığı halde racon keserdi. Basını hizaya getirmeye kalkışırdı. Gazetelerden kimlerin atılacağının listesini yapardı. Medya patronlarını makamına çağırıp ricalarda bulunurdu. Aleyhinde hiçbir şey yazılamazdı.

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Hapisteydi Çevik Bir. Müebbet hapis cezası almıştı.

83 yaşındaki Bir, hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair bir rapor almış ve ardından da tahliye edilmiş.

*

Tahliye edilen Çevik Bir’in fotoğraflarına bakarken duyduğum tek his, ibret almaktan başka bir şey değil.