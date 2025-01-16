En önemli soru: Öcalan’ı dinlerler mi dinlemezler mi

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Öcalan, PKK’ya “silah bırak, kendini dağıt” diyecek.

Hem de çok kısa bir sürede.

*

Yeni soru şudur:

*

PKK, Öcalan’ı dinleyecek mi, dinlemeyecek mi?

PKK, Öcalan’ın çağrısına uyacak mı, uymayacak mı?

*

Bu işleri iyi bilenler diyorlar ki:

*

PKK, Öcalan’ın çağrısına uymayabilir. Böyle bir olasılık var.

*

Peki PKK, Öcalan’ı dinlemezse neler olabilir?

*

- Öcalan ile PKK arasında büyük bir kopuş yaşanabilir.

- Terör örgütüyle kurucu lideri arasındaki bağ, çok büyük bir darbe alabilir.

- Örgütün Öcalan’dan kopuşu, hem DEM’de hem de DEM tabanında önemli sonuçlar doğurabilir.

*

Kısacası Öcalan’ın çağrısı...

Olumlu karşılık bulsa da, olumsuz karşılık bulsa da...

Tarihi etkileri olacak.





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KIRMIZI KART STRATEJİSİ: ÜZERİNE ÜZERİNE GİTMEK

KIRMIZI karta en çok kim güldü? Kırmızı kartla en çok kim dalga geçti? Kırmızı kart, en çok kimde hayal kırıklığı yarattı? Kırmızı kart olayına en çok kim isyan etti?

*

Cevap veriyorum:

CHP tabanı.

*

Özgür Özel’in kırmızı kart olayının arkasını bırakmaması, unutma bahçesine atmaması, üzerine üzerine gitmesi, “yaşandı bitti saygısızca” dememesi falan...

Tabanla inatlaşmak.

*

Bir dakika!

Bazen bir lider, kendi tabanlarıyla da inatlaşabilir.

Ama bunun için söz konusu liderin, tabanını dönüştürebilecek kudrete sahip olması gerekir.

ERDOĞAN’IN KIRMIZI KARTLA KAFA BULMASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Özgür Özel’in kırmızı kartıyla epey kafa buldu dün.

Şakasını yaptı, mavrasını geçti.

“Biz de dumura uğradık” bile dedi.

*

Kendi tabanıyla arasına kırmızı kart giren Özgür Özel, bu durumdan kurtulmak için Erdoğan’ın bu mavralarına sarılabilir.

Şöyle demesi yeterli olur sanırım:

*

“Ey tabanım! Bakın, Erdoğan bizim kırmızı kartımızla nasıl da kafa bulup alay ediyor. Artık size kırmızı kartla kafa bulup alay etmek haramdır. Erdoğan’ın yaptığının aynısını yapmazsınız herhalde.”

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BOMBAYI SELVİ PATLATTI

ABDULKADİR Selvi’nin dünkü yazısında en net biçimde okuduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekillerine şunları demiş:

*

- Öcalan’a ev hapsi mev hapsi yok.

- Adamın kendisi de çıkmak istemiyor, bunlar nereden çıkıyor?

- Af diye bir şey de yok.

- Bebek katiline af yok.

- Bunları halka anlatın.

*

Türkiye, “Öcalan ev hapsine çıkacak. PKK’lılara af çıkacak” iddialarıyla ilgili olarak devletin en tepesinin tepkisini Selvi’nin dünkü yazısından öğrendi.

Teşekkürler Selvi.

YUNUS PAKSOY’UN KÖŞESİ

MEDYADA yeni dönemin en parlak isimlerinden biri olan Yunus Paksoy, bir süredir Hürriyet’te “Washington’da Neler Oluyor” köşesiyle karşınızda.

*

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Yunus’un yazıları her hafta daha da ilgi çekici hale geliyor.

ABD siyasetinden renkli yorumlar, ilginç portreler, güncel tartışmalar var köşesinde.

*

Yunus için şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Gazete ve televizyon haberciliğindeki başarısını köşe yazarlığında da şimdiden en üst seviyeye çıkarmış durumda.

LAĞIM ÇUKURUNDAN SESLENEN ADAM

ADAM, sosyal medyada yayın yaparak...

Allah’a sövüyor, Atatürk’ün annesine sövüyor. Kadınlara ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Yaptığı kahvehane muhabbeti falan da değil. Kahvehanelerde böyle muhabbet dönmez.

Lağım çukurundan sesleniyor. Üslubu leş. Bir de “İsterseniz beni şikâyet edin” falan diye dayılanıyor.

*

İzmir’deki deliğinde bulup tutukladılar bu Kartal Bulut Doğan denilen adamı.

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İki polisin arasında ters kelepçeyle götürülürken içinin yağı eriyen sadece ben değildim herhalde.

BAHÇELİ’NİN ÖZLEM’İ İKİ KEZ ARAMASI

DEVLET Bahçeli, gözaltına alınıp ev hapsi cezasına çarptırılan gazeteci Özlem Gürses’i tam iki kez aramış.

*

Devlet Bahçeli’nin bir şefkat ve nezaket yönü var.

Kimsenin beklemediği anlarda ortaya çıkıyor bu yönü.

Ve herkesi şaşırtıyor.

*

Tek dileğim şudur:

Şefkatiyle ve nezaketiyle şaşırtmaya devam etsin Devlet Bahçeli.

LOS ANGELES’TA EVİM VARMIŞ

“Los Angeles’ta villası olan ünlüler” diye bir liste dolandırılıyor internette.

Ali Koç’un, Acun’un, Serenay Sarıkaya’nın yanında benim de adım var.

4 milyon 7 yüz bin dolarmış benim villa.

*

En az on sekiz kişi aradı.

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“Los Angeles’ta villan varmış abi. Geçmiş olsun” diye.

Sesime kaderine müthiş rıza gösterenlere özgü bir tevekkül tınısı katarak...

Şu yanıtı verdim:

*

“Önemli olan cana bir şey olmasın. Malın bir önemi yok.”

*

Ankara’da bir “Ahmet Hakan Konakları” var.

Bir ara bu sitenin önünden kim geçse fotoğrafını çekip bana yolluyordu.

“Oooooo! Ankara’da siten varmış dostum” falan diye.

*

Mansurland’deki Ahmet Hakan Konakları’ndan Los Angeles’ta villaya!

Eh bu da az bir aşama değil yani.

*

Sonuçta...

Ev kira ama hakkımdaki hayaller Los Angeles.



