En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü
Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını talep ediyorlar.
Batma noktasına gelen bu sektörün kurtulması açısından bu taleplere kulak verilmesi gerekiyor.
*
Bugünkü Hürriyet’te ise...
Gıda fiyatlarındaki anormal artışlara yer veriyoruz.
Nedir bu artışın nedeni?
Denetimle aşılabilecek bir sorun mudur?
Başka nedenleri mi var?
Tüm tarafların görüşlerini aktardık.
Halkın en önemli gündem maddesi olan bu konuda da harekete geçilmesi gerekiyor.
*
Her iki konunun da ısrarla takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.
KAMALA NASIL BAKIYOR
“Biden gidici” der gibi bakıyor.
“Elbet bu başkanlık bana geçecek” der gibi bakıyor.
“Sevincimi fazla belli etmesem mi acaba” der gibi bakıyor.
“Her şey çok kolay olacak” der gibi bakıyor.
İNCİL
BIDEN’ın İncil’e el basıp yemin etmesi karşısında...
Bir kişi bile çıkıp...
Nerede laiklik?
Hani din ve devlet işleri ayrıydı?
Bu ülkede sadece Hıristiyanlar mı yaşıyor?
Sen başka dinlere mensup kişilerin de başkanısın Biden Efendi!
Demedi.
*
Neden acaba?
Sorun bizde mi, Amerika’da mı?
HEY GİDİ EROL HOCA HEY
PROF. Erol Katırcıoğlu, her zaman sağduyuyu temsil eden, her zaman vicdani bir duruş sergileyen, her zaman ılımlı tavır alan, her zaman şovdan kaçınan önemli bir hocaydı benim gözümde.
HDP’den milletvekili seçildiğini öğrenince sevinmiştim.
HDP’nin değişip dönüşmesine öncülük edebileceğini umarak.
*
Fakat heyhat!
*
Erol Hoca, HDP’yi değiştireceğine...
HDP, Erol Hoca’yı değiştirmiş.
Bunu fark ettim.
*
Nasıl mı fark ettim?
Şöyle:
*
Erol Katırcıoğlu, Diyarbakır’da HDP il binasına girerken...
Evlatlarını PKK’ya kaptırmış “Diyarbakır Anneleri”ni görünce...
Patlatmış bir zafer işareti...
*
Bu tıynette biri değildi Erol Hoca...
Yazık olmuş.
KEŞKE YALNIZ BU DÖVME İÇİN BOŞASAYDIN ONU SILA
HAZER Amani, koluna bir şiiri, daha doğrusu “şiirimsi bir şey”i dövme yaptırmış.
O şiirimsi şey, şöyle bir şey:
*
“Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”
*
Eğer Hazer Amani, iddia edildiği gibi bu “şiirimsi şey”i, gerçekten de Cemal Süreya şiiri sanarak koluna dövme yaptırdıysa...
Fena!
*
Yok eğer Hazer Amani, bu “şiirimsi şey”i, çok beğendiği, çok anlamlı bulduğu, çok kıymet verdiği için koluna dövme yaptırdıysa...
Çok ama çok daha fena!
*
Sıla’ya bir tavsiyem var:
*
Cemal Süreya’nın ‘Keşke Yalnız Bunun İçin Sevseydim Seni’ şiirinden ilham alarak...
Hazer Amani’ye şöyle bir mesaj göndersin:
*
“Keşke yalnız bu dövme için boşasaydım seni.”
NUR VERGİN’İN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
AÇIKLAMA aynen şöyle:
“Sayın Hakan...
Ablam Bahar Nur Vergin 17 Ocak Pazar gecesini 18 Ocak Pazartesi sabahına bağlayan gece uykusunda hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Her gün kendisini yoklayan ve o gün öğleden sonra saatlerinde kendisine ulaşamayan Etiler Alkent Sitesi güvenlik amiri Musa Aytar polise haber vermiş ve polisin eşliğinde çilingir ile kapının açılmasını sağlamıştır.
Ablamı yatak odasında bulduklarında komşusu Canay Yaşar Hanımefendi beni arayarak durumu haber verdi.
Ben de hemen işlemlere başladım ki, o sırada sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beni arayarak kendisinin nereye gömülmesini uygun bulduğumuzu sordu.
Ben ablam Nur’un Merkezefendi’yi çok arzu etmiş olduğunu belirttim.
Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname imzaladı.
Cumhurbaşkanımız da katılmak istediği için 19 Ocak 2021 tarihinde öğle namazı ile birlikte ablamı Merkezefendi mezarlığına defnettik.”
EMİNE YASEMİN CONKER
*
Nur Vergin için bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle