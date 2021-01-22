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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

22 Ocak 2021

Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:

BİR: Kafe ve restoranların durumu.

*

İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.

*

Dünkü Hürriyet’te...

Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.

Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...

En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını talep ediyorlar.

Batma noktasına gelen bu sektörün kurtulması açısından bu taleplere kulak verilmesi gerekiyor.

*

Bugünkü Hürriyet’te ise...

Gıda fiyatlarındaki anormal artışlara yer veriyoruz.

Nedir bu artışın nedeni?

Denetimle aşılabilecek bir sorun mudur?

Başka nedenleri mi var?

Tüm tarafların görüşlerini aktardık.

Halkın en önemli gündem maddesi olan bu konuda da harekete geçilmesi gerekiyor.

*

Her iki konunun da ısrarla takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.

En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

KAMALA NASIL BAKIYOR

“Biden gidici” der gibi bakıyor.

“Elbet bu başkanlık bana geçecek” der gibi bakıyor.

“Sevincimi fazla belli etmesem mi acaba” der gibi bakıyor.

“Her şey çok kolay olacak” der gibi bakıyor.

En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü


İNCİL

BIDEN’ın İncil’e el basıp yemin etmesi karşısında...

Bir kişi bile çıkıp...

Nerede laiklik?

Hani din ve devlet işleri ayrıydı?

Bu ülkede sadece Hıristiyanlar mı yaşıyor?

Sen başka dinlere mensup kişilerin de başkanısın Biden Efendi!

Demedi.

*

Neden acaba?

Sorun bizde mi, Amerika’da mı?

HEY GİDİ EROL HOCA HEY

PROF. Erol Katırcıoğlu, her zaman sağduyuyu temsil eden, her zaman vicdani bir duruş sergileyen, her zaman ılımlı tavır alan, her zaman şovdan kaçınan önemli bir hocaydı benim gözümde.

En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

HDP’den milletvekili seçildiğini öğrenince sevinmiştim.

HDP’nin değişip dönüşmesine öncülük edebileceğini umarak.

*

Fakat heyhat!

*

Erol Hoca, HDP’yi değiştireceğine...

HDP, Erol Hoca’yı değiştirmiş.

Bunu fark ettim.

*

Nasıl mı fark ettim?

Şöyle:

*

Erol Katırcıoğlu, Diyarbakır’da HDP il binasına girerken...

Evlatlarını PKK’ya kaptırmış “Diyarbakır Anneleri”ni görünce...

Patlatmış bir zafer işareti...

*

Bu tıynette biri değildi Erol Hoca...

Yazık olmuş.

KEŞKE YALNIZ BU DÖVME İÇİN BOŞASAYDIN ONU SILA

HAZER Amani, koluna bir şiiri, daha doğrusu “şiirimsi bir şey”i dövme yaptırmış.

En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

O şiirimsi şey, şöyle bir şey:

*

“Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”

*

Eğer Hazer Amani, iddia edildiği gibi bu “şiirimsi şey”i, gerçekten de Cemal Süreya şiiri sanarak koluna dövme yaptırdıysa...

Fena!

*

Yok eğer Hazer Amani, bu “şiirimsi şey”i, çok beğendiği, çok anlamlı bulduğu, çok kıymet verdiği için koluna dövme yaptırdıysa...

Çok ama çok daha fena!

*

Sıla’ya bir tavsiyem var:

*

Cemal Süreya’nın ‘Keşke Yalnız Bunun İçin Sevseydim Seni’ şiirinden ilham alarak...

Hazer Amani’ye şöyle bir mesaj göndersin:

*

“Keşke yalnız bu dövme için boşasaydım seni.”

NUR VERGİN’İN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA aynen şöyle:

En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

“Sayın Hakan...

Ablam Bahar Nur Vergin 17 Ocak Pazar gecesini 18 Ocak Pazartesi sabahına bağlayan gece uykusunda hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Her gün kendisini yoklayan ve o gün öğleden sonra saatlerinde kendisine ulaşamayan Etiler Alkent Sitesi güvenlik amiri Musa Aytar polise haber vermiş ve polisin eşliğinde çilingir ile kapının açılmasını sağlamıştır.

Ablamı yatak odasında bulduklarında komşusu Canay Yaşar Hanımefendi beni arayarak durumu haber verdi.

Ben de hemen işlemlere başladım ki, o sırada sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beni arayarak kendisinin nereye gömülmesini uygun bulduğumuzu sordu.

Ben ablam Nur’un Merkezefendi’yi çok arzu etmiş olduğunu belirttim.

Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname imzaladı.

Cumhurbaşkanımız da katılmak istediği için 19 Ocak 2021 tarihinde öğle namazı ile birlikte ablamı Merkezefendi mezarlığına defnettik.” 

EMİNE YASEMİN CONKER

*

Nur Vergin için bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

 

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Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2021
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

 

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

- BİR: Türkiye dostu...

- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...

*

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...

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Sevim Gözay’la bir anı: Birand’ın aykırı imam hatip programına çıkmıştık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2021
İmam-hatipler, bir zamanlar bu ülkenin en önemli tartışma konusuydu.

Önleri kesilir, tartışılırdı.

Sayıları artar, tartışılırdı.

Mağdur edilirler, tartışılırdı.

Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.

Tartışılır babam tartışılırdı yani.

*

Bu nedenle de...

İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının

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Sözde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ocak 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sert.

İyi ama...

- İktidar yumuşak mı?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?

- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?

Hayır! Asla!

*

Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:

*

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WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2021
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...


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Maklubeci tosun marulcu olmuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2021
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



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Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2021
CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:



“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

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Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

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2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

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‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Aralık 2020
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.

Bunun iki türlüsü var:

*

BİRİNCİ TÜR

Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...

“Siz” diye hitap ediyorlar.

Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.

Her önüne gelene “sen” dense...

Genel bir kabalık deyip geçeceğim.

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Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

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Bakan Koca’ya sordum: Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2020
Şöyle bir durum var:

 

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...

*

Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...

Yani artık hangisi denk gelirse.

*

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

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Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2020
Haftada bir kez muhakkak muhafazakâr bir yazar, şöyle bir iddiada bulunuyor:

Deizm çığ gibi artıyor!

Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...

Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.


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