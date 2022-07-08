En korkunç cehalet: ‘Hastam öldü, doktoru öldüreceğim’ cehaleti

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Yok. Zerre kadar yok.

*

Tıp alanında doğru dürüst tek bir cümle kurabilir mi?

Hayır. Kuramaz.





*

Yapılan her ameliyatın, her tıbbi işlemin bir risk taşıdığını bilir mi?

Bilmez. Bilmek de istemez.

*

Doktorun da bir yere kadar yardımcı olabileceği gerçeğine kafası basar mı?

Basmaz. Basamaz.

*

Öyle bir zır cahildir ki...

Olmayan zihninde hiçbir şüpheye kapı aralamadan...

“Hastamı doktor öldürdü” diye tutturur.

*

Tutturmakla da kalmaz.

Olmayan kafasında “katil” olarak kodladığı doktordan intikam almak için bilenir.

*

Bilenmekle de kalmaz.

Gider doktoru öldürür.

*

Bütün cehaletler, tehlikelidir.

Az çok, büyük küçük tehlikelidir.

*

Ama “Hastam öldü, doktoru öldüreceğim” türü bir cehalet, cehaletlerin...

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En korkuncudur. En tehlikelisidir. En ürkütücüsüdür. En sersemidir. En vahşisidir.

*

Konya’da doktor katleden adamın durumu budur, bundan ibarettir.

*

Doktorlarımızın hayatları, bu zır cahillerin eğitilmesinden geçiyor.

*

Ama bunlar eğitilemez ki!

Onu ne yapacağız?

EN TAKDİR ETTİĞİM MESLEK: DOKTORLUK

EN yakın arkadaşlarımdan biri doktor.

*

Onun hastalarını yaşatmak için nasıl gece gündüz canla başla çalıştığını yakından gözlemliyorum.

Onu izledikçe...

Doktorluk mesleğine duyduğum takdir ve saygı büyüdükçe büyüyor.

*

Doktoru görünce ayağa kalkar, önümü iliklerim.

Mottom şudur benim:

*

Doktoru yaşat ki insan yaşasın.

‘ÖNLEM ALINSIN’ ÇAĞRISI DA ESKİDİ

ÖNLEM alınsın diye haykırdık.

Bir karşılık buldu.

*

Yasa çıktı.

İktidar, muhalefet milletvekilleri el ele verdiler, alkışlarla yasa çıkardılar Meclis’te.

*

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye huzur bulmuştuk.

Peki nasıl oluyor da her şey eskisi gibi olmaya devam ediyor?

*

“Önlem alınsın” demek yerine...

“Alınan önlemler neden işe yaramadı?” demek gerekiyor.

Çözüm, bu sorunun cevabında çünkü.

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AZGIN AZINLIK ARAÇSALLAŞTIRIYOR

AZGIN bir azınlık var.

Sadece bir tarafta değil.

İki tarafta da var bu azgınlar.

Her şeyi ama her şeyi araçsallaştırmakta pek mahirler.

*

Orman yangını çıkar... Hemen bu yangını araç hale getirirler.

*

Doktor öldürülür... Bunu hemen araç haline getirirler.

*

Şehirde bir yolu su basar... Derhal bunu araç haline getirirler.

*

Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir.

Asıl dertleri:

Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır.

*

Bu araçsallaştırıcıların bilmediği bir şey var, o da şu:

*

Samimiyet de samimiyetsizlik de karşı tarafa çarpan etkisiyle yansır.

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HALKIN PSİKOLOJİSİ

HALKIN psikolojisi...

“Korona arttı, yeniden kapanmamız lazım” türü bir cümleyi işitmeye bile hazır değil.

*

Sadece bizim halkın psikolojisi değil.

Dünyadaki tüm halkların psikolojisi buna hazır değil.