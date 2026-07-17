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Neden?

Çünkü listede Haluk Levent’in yeri bayağı kallavi.

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Fakat şöyle bir sorun var:









O listede ben de varım ne yazık ki.

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Üç beş gündür “En güvenilenler” listesi önüme düştükçe...

Şunları mırıldanıyorum:

*

- Bu liste Haluk Levent patlamadan önce iyiydi ama Haluk Levent patlayınca bir tür utanç listesine dönüştü. Her gördüğümde yüzüm kızarıyor.

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- Böyle bir listeden istifa etmek suretiyle çekilmek mümkün mü acaba? Eğer mümkünse ben istifa ediyorum. Beni yok sayın.

*

- Bir gram güvenilirliğin varsa... Haluk Levent’in yer aldığı “güvenilirler” listesine bulaşmak suretiyle onu da kaybedersin. O derece yani.

*

- Öyle bir maskeli baloda yaşıyoruz ki: “En güvenilir” ile “en güvenilmez” arasında belirsiz ve bulanık bir çizgi var. Hafazanallah.

*

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- Bundan böyle: Kendim birinci çıksam bile... Bir daha asla “en güvenilenler” listesine inanmam. Zerre kadar inanmam.

BİR TÜRKİYE İTTİFAKI: HALUK DOLANDIRICIDIR



POLİSTE, savcılıkta, mahkemede verdiği tüm ifadeleri okudum.

Anladığım şu: Haluk Levent, yine muhalif kamuoyu üzerinden bir şeyler denemeye çalışıyor.

*

Verdiği ifadelerde muhalif kamuoyunun arkasında durmaya devam etmesini sağlayacak küçük kıtırlar atıyor.

Attığı kıtırların tek bir amacı var.

“AKP bana kumpas kurdu, bana sahip çıkın” mesajıyla muhalif kamuoyunu bir kez daha arkasına almak.

*

Şunun farkında değil Haluk:

Sahtekârlığı konusunda tüm Türkiye öyle bir birleşti ki...

Bazı muhalifler, “iktidar aparatı” falan diye kendisini karşı tarafa postalamaya çalışıyorlar.

*

Yani iki taraf da Haluk’un azılı bir dolandırıcı olduğu konusunda hemfikir. İlelebet bu mıntıkada dans etmesi imkânsız yani.

İleride hapisten çıkabilirse...

“Evlilik vaadiyle kandırma” kategorisinden devam eder artık.

ÖZÜR KARŞISINDA DÖRT TİP İNSAN



HALUK Levent ve AHBAP olayının patlamasının ardından bazı ünlüler, “AHBAP’a ve Haluk Levent’e kefil olduk, yanlış yaptık, devletin kurumlarına güvenmemiz gerekirdi, özür dileriz” falan diye sosyal medyada özür mesajları yayınlıyorlar.

*

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Bu özür mesajları karşısında...

- Bazıları öfkelerini sürdürüp “al başına çal özrünü” noktasındalar.

- Bazıları özrün yanı sıra acı ve gözyaşı da görmek istiyorlar.

- Bazıları dört başı mamur bir özür metni talep ediyorlar.

- Bazıları ise daha özrün ö’sünü duyduklarında gevşiyorlar ve özrü kabul ediyorlar.

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Ben kişisel olarak...

Ö’yü duyunca gevşeyenler kategorisinde yer alıyorum.



HALUK LEVENT GÜNDEMİNE UYGUN BİR FİLM



HALUK Levent’te her şey var:

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Kumar var. / Bahis var. / Borsada oynama var. / İdeolojik kutuplaşmadan yararlanma var. / İzmir Marşı ile kandırma var. / Hayırsever rolü var. / Kanser istismarı var. / Evlilik vaadiyle kandırıp para çarpma var. / Ulusun bir kesimini kafalama becerisi var.









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Hiçbir senarist ve yönetmen, Haluk Levent tipi komplike bir dolandırıcıyı hayal edemediği için...

Çekilen dolandırıcılık filmlerinin hiçbiri, Haluk Levent olayının yanına bile yaklaşamaz.

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Ama ben yine de bir dolandırıcılık filmi tavsiye edeyim:

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2003 yapımı “Matchstick Men” isimli film.

Haluk Levent’e göre daha mütevazı bir dolandırıcılık öyküsü.

Ama çok iyi çekilmiş bir film. Dört dörtlük. Sonu da afallatmıyor değil hani.

KAHRAMAN İHTİYACI



SÜPERMEN filmlerinden birinde, sanırım “Superman Returns”te şöyle bir bölüm vardı:

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Gazeteci Lois Lane, “Dünyanın Süpermen’e ihtiyacı yok” başlıklı bir habere imza atıyordu.









Ve bu haberiyle Pulitzer Ödülü kazanıyordu.

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Haluk Levent olayını analiz eden gazetecilerin, “Kahraman aramaktan vazgeçmeliyiz” temalı yazıları...

Süpermen’deki ödüllü yazıya amma da benziyor.

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Süpermen evrenindeki tema ile Türkiye’nin reel temasının bu kadar benzer olması...

Çıldırtıcı değil mi?



BEBEK YAMAL / GENÇ MESSİ



“Genç Messi” ile “Bebek Yamal”ı aynı karede buluşturan fotoğraflarla ilgili söyleyeceklerim şunlardır:

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- İnanılması çok güç muazzam kozmik bir olay bu.

- “Kader planı” diye bir planın varlığının kanıtı gibi.









- “Filmi çekilse inanmazsın” derler ya... İşte öyle bir şey.

- Düşündükçe derin derin ufuklara bakıyorsun.

- Cevabını aradığımız soru şu: Tesadüf diye bir şey var mı, yok mu?

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- Yamal ne hissediyor acaba? “Ey Messi. Bak o bebek büyüdü ve şimdi seni mat edecek” mi diyor?

- Messi ne hissediyor acaba? “Şu işe bak ya. Dünkü bebek, bugün benim karşımda” diye küçümsüyor mu?

- Final maçında karşı karşıya geldiklerinde... Birbirlerine nasıl davranacaklar acaba?



BİR 15 TEMMUZ DİZİSİ: ASIRLIK GECE



TRT’nin Asırlık Gece dizisini izledim.

Notlarımı iletiyorum:

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- ETKİLEYİCİLİK: Fevkaladenin fevkinde. Çoğu sahnede tüyler diken diken.









- ŞAŞIRTICILIK: Adil Öksüz’ü Yavuz Bingöl canlandırıyor. Daha ne olsun.

- ERDOĞAN: Direnişin nirengi noktasında hep o var. Dizide bunun altı çiziliyor.

- SENARYO: Hamasi olmasına hamasi ama bu kategorinin eli yüzü düzgünü.

- ÇEKİMLER: İnandırıcılık katsayısı hayli yüksek. Hiç yadırgamıyorsun.

- TİPLEMELER: Öyle gerçekçi ki... Kim kimdiri hemen çözmek mümkün.

- ANLATI: Hiç bilmeyenlere izlet. Tak diye anlar 15 Temmuz gerçeğini.

- FARKLILIK: Kurgu var ama gerçek de var. Bu açıdan çok farklı olmuş.

- OYUNCULUKLAR: Hiçbiri aksamıyor. Hepsi cuk oturmuş. Hepsi iyi iş çıkarmış.

- MERAK: Ne olup bittiğini çok iyi bildiğin halde merak ediyorsun. Burası çok önemli.