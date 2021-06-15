En görgüsüz davranış listesinin bir numarası

Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
En görgüsüz davranış listesinin bir numarası
“En görgüsüz davranışlar” diye bir liste yapmam istenseydi...
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
Görgüsüzlüğün de bir sınırı vardır.
*
Fakat artık biliyoruz ki...
Yokmuş öyle bir sınır.
*
Çünkü plaja helikopterle inme eylemi gerçekleşmiş durumda!
*
Marmaris’te bir plajda çocuklar oynarken, kadınlar güneşlenirken büyük bir gürültüyle inmiş görgüsüzlük helikopteri.
Tabii orada bulunanların canlarını tehlikeye atarak...
*
Bir arkadaşım var. Yazılarımda “Yuh”, “Oha”, “Çüş” falan gibi nidaları kullandığım zaman beni ayıplıyor.
İyi ama böyle bir görgüsüzlük karşısında ne diyebilirim ki?
RANDEVU ALIYORLAR, GİTMİYORLAR EFSANESİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün duyurdu.
*
Geçen cumartesi günü...
Aşı randevusu alanların, yüzde 99’dan fazlası...
Gitmişler ve aşılarını olmuşlar.
*
“Randevu alıyorlar, aşı olmaya gitmiyorlar” efsanesi...
Böylece çökmüş oldu.
*
Yaşasın halkımız!
BİR YANILSAMA
ORHAN Veli’nin şöyle bir şiiri vardır:
*
“Sokakta giderken, kendi kendime / Gülümsediğimin farkına vardığım zaman / Beni deli zannedeceklerini düşünüp / Gülümsüyorum”
*
Ben de son zamanlarda...
Sokaklarda kendi kendilerine konuşanların sayısında acayip bir artış olduğunu düşünmeye başlamıştım.
*
Ta ki kendi kendilerine konuştuklarını düşündüğüm kişilerin kulaklarındaki kulaklıkları fark edinceye kadar!
BU BİR TERÖRE DÖNÜŞTÜ
SİNAN Şamil Sam diye efsane bir boksörümüz var. Mersin’de onun heykelini yapmışlar.
Ben hayatımda böyle rezalet bir heykel görmedim.
*
“Bundan daha kötüsü olmaz, olamaz” dedikçe...
Memleketimin değişik yörelerinden çıtayı daha da düşüren heykel fotoğrafları geliyor önümüze.
*
Bu heykel işi, bir teröre dönüşmüş durumda. Ciddi bir mücadele şart.
ACAYİP ŞEYLER OLUYOR HDP CEPHESİNDE
SELAHATTİN Demirtaş’ın söylediklerini duydunuz mu?
Mesela şöyle bir şey diyor:
*
“Hiç kimse HDP’nin oylarını çantada keklik zannetmesin. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkışmasın.”
*
Sırrı Süreyya Önder de acayip bir şey söylüyor.
Onun cümlesi ise şöyle:
*
“Mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız.”
*
HDP cephesinde olup biten bu acayip şeyler gösteriyor ki...
HDP, millet ittifakı bileşenlerine...
“Ya bizimle düzgün bir ittifak yapın ya da bizden size hayır yok. Adımızı bile ağzınıza almazsanız sizinle aynı hedefe gitmeyiz” demek istiyor.
*
Bunun iki amacı olabilir:
*
- BİR: Ya pazarlıkta el yükseltme amaçlı bir blöf yapıyorlar.
*
- İKİ: Ya da gerçekten de rest çekmeye fazlasıyla yaklaşmış durumdalar.
*
Hangisi olduğunu zaman gösterecek.