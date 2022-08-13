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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

#Bayrağa Saldırı#Muharrem İnce#Akşener

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı bir açıklamayı bahane eden bir grup Suriyeli muhalifin Türk bayrağına saldırmasıyla ilgili olarak...

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Dört şey söyleyeceğim:

*

- BİR: Başka milletleri bilmem ama Türk milleti, bayrak konusunda çok hassastır. Kutsal kabul eder bayrağını. Bayrağa yönelik her türlü saldırıyı, kendisine karşı yapılmış en büyük alçaklık olarak görür.

*

- İKİ: Suriyeli muhalifler adına yapılan açıklamalarda, “Türk bayrağına yönelik saldırıları tasvip etmiyoruz” dendi. Bu olumlu. Ama yetmez. Çok daha keskin, çok daha sert, çok daha vurgulu bir açıklama yapılması gerekir.

*

- ÜÇ: “Bütün dünya bize karşı acımasızca kayıtsız kalırken bir tek Türkiye bize yardım elini uzattı” diye düşünmeden... Türk bayrağına saldırmak, çok büyük bir kadirbilmezlik. Suriye muhalefeti, bunun mahcubiyeti içinde olmalıdır.

*

- DÖRT: Açıklamalar, kınamalar, mahcubiyetler... Hiçbiri yetmez. Türk bayrağına yönelik bu saldırıyı yapan şahıslar saptanmalı ve cezalandırılmalıdır. Ki bir daha böyle bir şeye tevessül edemesinler.

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AKŞENER VE İRONİ

MERAL Akşener, 1994 yılında Kocaeli’nden belediye başkan adayı olmuş. O zamanlar, “Kadından imam olur mu?” diye bir polemik çıkmış. Hayal meyal hatırlıyorum galiba bu olayı.

*

Akşener, geçmişte yaşanan bu polemiğe gönderme yaparak...

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

Kadından imam olmaz, ben o yüzden cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, ben başbakan adayıyım” diyerek ironi yapmak istemiş.

*

Bizim millet ironiden pek anlamaz, bu bir... Akşener’in ironisi çok kötü ve zor anlaşılır bir ironi, bu iki... 1994’te yaşanan olayı hatırlayan kalmamıştır, bu üç...

EYVAH! ONURSAL

24 Haziran seçimlerinde CHP’ye büyük fiyasko yaşatmış isimdir CHP’li Onursal Adıgüzel.

*

CHP’nin Veri Toplama ve Yayınlama Sorumlusu olan Adıgüzel, 24 Haziran akşamı bir tek veri bile toplayamadı, bir tek veri bile yayınlayamadı.

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

*

İşte bu Adıgüzel, baktım, dün demeç vermiş.

“YSK’dan veriler aldık, zenginleştirdik, işledik, şahaneyiz, çok hazırlıklıyız” falan diyor.

*

Bense “eyvah eyvah” dedim, başka da bir şey demedim.

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İNCE’NİN YENİ YOLU

BAKTI iki arada bir derede kalıyor. Baktı pek dikkat çekemiyor. Baktı Ümit Özdağ bir kesimde epey prim yapıyor.

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

O da yolunu değiştirdi.

*

Muharrem İnce’nin yeni yolunu tek bir cümleyle özetliyorum:

*

Vuruşarak yükselmek.

GAZİNODA CEKET YAKMAK, TAVERNADA MASA ATEŞLEMEK

DÜNKÜ Kelebek’te bir haber dikkatimi çekti.

*

Bir gazino çalışanının başından aşağı şampanya döken Demet Akalın’a sahip çıkmak isteyen Faruk K. isimli sanatçımız, şöyle bir açıklama yapmış:

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

*

“Bu olay, eğlence yaşamının renklerinden biridir. Doğum gününde bile arkadaşlarını şampanya ile yıkarsın. Eskiden gazinolarda, tavernalarda ceketler yakılır, masalar ateşe verilirdi.”

*

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Bir insanı şampanyayla yıkamak... Gazinolarda ceket yakarak eğlenmek... Tavernalarda masaları ateşe vererek coşmak...

Aman Tanrı’m!

Ve hepsinden daha fenası, bütün bu saçmalıkları, “eğlence hayatının renkleri” olarak görüp dile getirmek...

Olacak iş değil.

*

Faruk K!

Tamam kardeşim, biz baştan aşağı şampanya dökülmesine razıyız.

Bırak diğer renkler, yerinde kalsın.

FETÖ PİSLİĞİNİ EN İYİ ANLATAN ADAM

SONUNDA ben de izledim “KUMPAS” belgeselini.

*

Biraz fazla sündürülmüş olmasını, bazı bölümlerde dramatize etmeye biraz fazla yüklenilmesini saymazsak...

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

Başarılı ve faydalı buldum bu belgeseli.

*

Benim belgeselde en tuttuğum bölüm, “etkin pişman” olarak takdim edilen Ali Bal isimli şahsın FETÖ olgusuyla ilgili söyledikleriydi.

*

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Ali Bal’la ilgili şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

FETÖ’nün felsefesini, yaklaşım tarzını, sistematiğini, dayanak noktalarını, kendini meşru kılacak argüman geliştirme tarzını falan...

Kısacası baştan sona tüm FETÖ pisliğini...

En iyi çözmüş, en iyi anlamış ve en iyi anlatan isimdir kendisi.

YENİ ÖĞRENDİM

- Bornoza eskiden “banyo mantosu” dendiğini...

- Deniz araçlarının, kara araçlarına göre daha fazla enerji tükettiğini...

- Gazetede ilk astroloji köşesini 1950’lerde bir İngiliz gazetesinin açtığını...

Bilmiyordum, yeni öğrendim.

‘5 MASA’ DİYE BİR LOKANTA

BODRUM’da mı, Çeşme’de mi, tam olarak bilemiyorum, ‘5 Masa’ diye bir lokanta varmış.

Adı üstünde, sadece beş masası olan bir lokantaymış bu.

*

Duyar duymaz...

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“Bir masa daha atsalar, şahane bir politik gönderme yapmış olurlar” dedim.

SIRALAMAM DEĞİŞTİ

ESKİDEN hangi hayvanları daha çok seversin diye sorulduğunda cevabım hiç değişmezdi:

*

Kediler, köpekler, kuşlar, atlar, fareler.

*

Deli bal yiyerek kendisini perişan eden ayı görüntüsünü izledikten sonra...

En alçak saldırı: Bayrağa saldırı

Sıralamamı şöyle değiştirdim:

*

Kediler, köpekler, ayılar, kuşlar, atlar, fareler...

#Bayrağa Saldırı#Muharrem İnce#Akşener
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