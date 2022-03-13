Ellerim yukarıda teslim oluyorum

Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır, hatta vasatın altıdır.
*
Eyvallah birader eyvallah.
*
Nefret edilecekse... Bir Tansu Çiller’den, bir de Nagehan’ın Ukrayna’da giydiği üniformadan nefret edilmelidir. Gayrısından nefret caiz değildir.
*
Anlaştık kardeşim anlaştık.
*
Gülşen, sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lolipop, bu iktidarı devirecektir.
*
Okey ablacığım okey.
*
Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı dizi, muhteşem bir dizidir. Peaky Blinders ayarındadır. Özgündür. Paris’te Gece Yarısı’ndan arak değildir.
*
Kabul beyzadem kabul.
*
Nefret, çok kötü bir duygudur. Kimseden nefret etmemek gerekir. Nefret, bize yakışmaz. İnsanlar el ele tutuşmalıdır. Hayat bayram olmalıdır.
*
Aynen hocam aynen.
*
Tarkan “Bitçek” diye bir şarkı yapsa... Yer yerinden oynar. Putin saldırmaktan vazgeçer. Ukrayna kurtulur.
*
Yes be bacım yes be.
*
Melisa Şenolsun acayip bir sanatçıdır. Tuba Büyüküstün sanatta aşmıştır. Demet Özdemir oyunculukta taşmıştır.
*
Katılıyorum dostum katılıyorum.
*
Athena’nın söylediği herhangi bir şarkıya dil uzatmak, benim haddime değildir. Ben kimim de bu konuda ahkâm kesmekteyimdir.
*
Ok kibar beyler, cici hanımlar ok.
*
Zelenski’nin yerinde Cem Yılmaz olsaydı, her şey çok farklı olurdu. Cem Yılmaz, NATO’ya bile kafa göz dalardı.
NOT DEFTERİMDEN
- Bir arkadaşım Ali Babacan için “Muhafazakâr Kemal Derviş” dedi. Hiçbir tanımlama bu denli cuk oturmamıştır.
*
- Kim ne derse desin, ben Zelenski denilen adamı gerçekten çok takdir ediyorum. Helal olsun valla. Bayağı dirayetli çıktı.
*
- Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili en güzel yorumu Selda Bağcan yaptı. “Ben öyle giymem ama giyene de karışmam.” Budur abi. Budur.
*
- Mültecilerle ilgili bir soru soruluyor. ABD’nin iki numarası Kamala Harris, kahkahalarla gülüyor. Vicdan yok bunlarda abi vicdan.
*
- İstanbul Valisi, İstanbul Belediyesi’ne de teşekkür etsin. Normalleşsin şu olaylar. Kazanan Türkiye olsun.
*
- Bir okurum Jehan Barbur ile Evrencan Gündüz’ün Mamak Türküsü yorumunu göndermiş. Bayıldım, bayıldım, bayıldım.
*
- Çarşambadan beri kar bekliyoruz: Perşembe en yoğunu dediler, yok. Cuma zirve yapacak dediler, yok. Cumartesiye işaret ettiler, eh. Galiba abarttılar.
*
- Batılıların son günlerdeki en büyük eğlencesi Putin’i Hitler’le mukayese etmek. Böyle yaparak Hitler’in kötülüklerini küçümsediklerinin farkında bile değiller.
*
- Pink Floyd da Rusya’ya yaptırım uygulamış. 1987’den sonraki şarkılarını yasaklamışlar Rusya’da. Sen de mi Pink Floyd, sen de mi?
AÇILIN! DOKTORLARI ÖVECEĞİM HUNHARCA
TANIDIĞIM tüm doktorların ortak özelliklerini sayıyorum:
*
Muhabbet ehlidirler. Kalender meşreptirler. Kafa dengidirler. Cömertlikte sınır tanımazlar. Mizah duyguları acayip gelişmiştir. “Hadi abi Fizan’a gidelim” dersin, gelirler. Gizli sevda çekmeyi iyi bilirler. Yargılamazlar, yadırgamazlar. Borç istersin, verirler. Şiir yazarsın, okurlar. Dert çekersin, derman olurlar. Siyasi görüşlerinde asla sekter değillerdir. Attığın her mesaja anında cevap verirler. Çok kral emoji’ler kullanırlar. Kahvaltıda kruvasan yerler. Sarkastiktirler. Artistiktirler. Hep anlayışlı biçimde gülümserler. Türk Sanat Müziği severler. Hatıralara dalmayı kendilerine yakıştırırlar.
*
Hepsine selam olsun.
SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM
BERGEN’den çok söz edilince ben de dayanamadım, açtım onun en meşhur şarkısı “Sen Affetsen Ben Affetmem”i ve başladım dinlemeye...
*
Şarkıyı dinlerken...
Eski arabeskçiler, şarkılarında Tanrı’yla samimi konuşmalar yaparlardı, onu hatırladım... Ufkum karardı... Jilet aradım... Damardan bir yılgınlık çöktü üzerime... Arabeskin karanlık dehlizlerine daldım... Karamsarlığım arttı... Depresyonum azdı...
*
Sonuç? Ancak karda yarım saat yürüyerek dağıtabildim bu havayı.
GÜRKAN HACIR
GÜRKAN Hacır, muhalif bir gazeteci.
Dün köşesinde “Yeni Bir Dünya Kuruluyor” başlıklı bir yazı yazmış. Türkiye’nin baş döndürücü diplomasi trafiğini yorumlamış. Hafiften överek.
*
Bu yazıyla birlikte...
Gürkan Hacır, muhalif gazeteci olmaktan çıkmamıştır, hakkaniyetli gazeteci sıfatını kazanmıştır.
GÜNDEMDEN KAÇARAK KURTULMAYA ÇALIŞMAK
GÜNDEM: Rusya, Ukrayna, savaş, diplomasi, Putin, Zelenski, NATO, ABD falan.
*
Bizim muhalefet ise bu gündemden kaçarak kurtulacağını sanıyor.
*
Oysa muhalefetin hası, tam da böyle bir gündemde belli olur.
Bu gündemin hakkını veremeyen muhalefet, hiçbir gündemin hakkını veremez.
Ellerim yukarıda teslim oluyorum
Tamam abi tamam.
Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır, hatta vasatın altıdır.
*
Eyvallah birader eyvallah.
*
Nefret edilecekse... Bir Tansu Çiller’den, bir de Nagehan’ın Ukrayna’da giydiği üniformadan nefret edilmelidir. Gayrısından nefret caiz değildir.
*
Anlaştık kardeşim anlaştık.
*
Gülşen, sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lolipop, bu iktidarı devirecektir.
*
Okey ablacığım okey.
*
Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı dizi, muhteşem bir dizidir. Peaky Blinders ayarındadır. Özgündür. Paris’te Gece Yarısı’ndan arak değildir.
*
Kabul beyzadem kabul.
*
Nefret, çok kötü bir duygudur. Kimseden nefret etmemek gerekir. Nefret, bize yakışmaz. İnsanlar el ele tutuşmalıdır. Hayat bayram olmalıdır.
*
Aynen hocam aynen.
*
Tarkan “Bitçek” diye bir şarkı yapsa... Yer yerinden oynar. Putin saldırmaktan vazgeçer. Ukrayna kurtulur.
*
Yes be bacım yes be.
*
Melisa Şenolsun acayip bir sanatçıdır. Tuba Büyüküstün sanatta aşmıştır. Demet Özdemir oyunculukta taşmıştır.
*
Katılıyorum dostum katılıyorum.
*
Athena’nın söylediği herhangi bir şarkıya dil uzatmak, benim haddime değildir. Ben kimim de bu konuda ahkâm kesmekteyimdir.
*
Ok kibar beyler, cici hanımlar ok.
*
Zelenski’nin yerinde Cem Yılmaz olsaydı, her şey çok farklı olurdu. Cem Yılmaz, NATO’ya bile kafa göz dalardı.
NOT DEFTERİMDEN
- Bir arkadaşım Ali Babacan için “Muhafazakâr Kemal Derviş” dedi. Hiçbir tanımlama bu denli cuk oturmamıştır.
*
- Kim ne derse desin, ben Zelenski denilen adamı gerçekten çok takdir ediyorum. Helal olsun valla. Bayağı dirayetli çıktı.
*
- Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili en güzel yorumu Selda Bağcan yaptı. “Ben öyle giymem ama giyene de karışmam.” Budur abi. Budur.
*
- Mültecilerle ilgili bir soru soruluyor. ABD’nin iki numarası Kamala Harris, kahkahalarla gülüyor. Vicdan yok bunlarda abi vicdan.
*
- İstanbul Valisi, İstanbul Belediyesi’ne de teşekkür etsin. Normalleşsin şu olaylar. Kazanan Türkiye olsun.
*
- Bir okurum Jehan Barbur ile Evrencan Gündüz’ün Mamak Türküsü yorumunu göndermiş. Bayıldım, bayıldım, bayıldım.
*
- Çarşambadan beri kar bekliyoruz: Perşembe en yoğunu dediler, yok. Cuma zirve yapacak dediler, yok. Cumartesiye işaret ettiler, eh. Galiba abarttılar.
*
- Batılıların son günlerdeki en büyük eğlencesi Putin’i Hitler’le mukayese etmek. Böyle yaparak Hitler’in kötülüklerini küçümsediklerinin farkında bile değiller.
*
- Pink Floyd da Rusya’ya yaptırım uygulamış. 1987’den sonraki şarkılarını yasaklamışlar Rusya’da. Sen de mi Pink Floyd, sen de mi?
AÇILIN! DOKTORLARI ÖVECEĞİM HUNHARCA
TANIDIĞIM tüm doktorların ortak özelliklerini sayıyorum:
*
Muhabbet ehlidirler. Kalender meşreptirler. Kafa dengidirler. Cömertlikte sınır tanımazlar. Mizah duyguları acayip gelişmiştir. “Hadi abi Fizan’a gidelim” dersin, gelirler. Gizli sevda çekmeyi iyi bilirler. Yargılamazlar, yadırgamazlar. Borç istersin, verirler. Şiir yazarsın, okurlar. Dert çekersin, derman olurlar. Siyasi görüşlerinde asla sekter değillerdir. Attığın her mesaja anında cevap verirler. Çok kral emoji’ler kullanırlar. Kahvaltıda kruvasan yerler. Sarkastiktirler. Artistiktirler. Hep anlayışlı biçimde gülümserler. Türk Sanat Müziği severler. Hatıralara dalmayı kendilerine yakıştırırlar.
*
Hepsine selam olsun.
SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM
BERGEN’den çok söz edilince ben de dayanamadım, açtım onun en meşhur şarkısı “Sen Affetsen Ben Affetmem”i ve başladım dinlemeye...
*
Şarkıyı dinlerken...
Eski arabeskçiler, şarkılarında Tanrı’yla samimi konuşmalar yaparlardı, onu hatırladım... Ufkum karardı... Jilet aradım... Damardan bir yılgınlık çöktü üzerime... Arabeskin karanlık dehlizlerine daldım... Karamsarlığım arttı... Depresyonum azdı...
*
Sonuç? Ancak karda yarım saat yürüyerek dağıtabildim bu havayı.
GÜRKAN HACIR
GÜRKAN Hacır, muhalif bir gazeteci.
Dün köşesinde “Yeni Bir Dünya Kuruluyor” başlıklı bir yazı yazmış. Türkiye’nin baş döndürücü diplomasi trafiğini yorumlamış. Hafiften överek.
*
Bu yazıyla birlikte...
Gürkan Hacır, muhalif gazeteci olmaktan çıkmamıştır, hakkaniyetli gazeteci sıfatını kazanmıştır.
GÜNDEMDEN KAÇARAK KURTULMAYA ÇALIŞMAK
GÜNDEM: Rusya, Ukrayna, savaş, diplomasi, Putin, Zelenski, NATO, ABD falan.
*
Bizim muhalefet ise bu gündemden kaçarak kurtulacağını sanıyor.
*
Oysa muhalefetin hası, tam da böyle bir gündemde belli olur.
Bu gündemin hakkını veremeyen muhalefet, hiçbir gündemin hakkını veremez.