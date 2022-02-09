Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler
Bugün benim yazı günüm değil.
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
*
İktidarın trol ordusundan söz etmişti ya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
İşte ona benzer bir ordu daha var sosyal medyada.
İktidara değil de muhalefete çalışan bir ordu.
Üstelik bu ordu, genelde gönüllülük esasına göre çalışıyor.
Üstelik bu ordu, gizlenmeye, saklanmaya bile gerek görmüyor.
*
İşte bu ordu, acımasız bir çarpıtmaya omuz verdi önceki geceden itibaren.
Ama ne omuz verme!
Çarklar dönmeye başladı ve bir çarpıtma, herkesin dilinde gerçeğe dönüşüverdi.
*
Olay şu:
*
Pazartesi akşamı Tarafsız Bölge’de konumuz “Elektrik Faturaları” idi.
*
Konuklarımız: Bedri Baykam, Zafer Şahin, Onur İste, Hakan Bayrakçı ve Turgay Güler.
*
Program boyunca bütün konuklar...
Elektrik faturalarının ülkenin en önemli sorunu haline geldiği konusunda hemfikir oldular.
Bir ortak görüşte birleştiler yani.
*
Tartışma sırasında bir ara konu HES’lere, nükleer enerjiye, rüzgâr enerjisine falan da geldi.
Bazı konuklar nükleer enerjiye, HES’lere itiraz edince...
Konuklarımızdan Turgay Güler...
“Benim formülüm var: Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını kendi üretecek” diye bir espri yaptı.
*
İçinde kuru fasulye, gaz falan geçen hiçbir espriden hazzetmem. Program sırasında da vurguladım, münasebetsiz bulurum bu tür esprileri.
Hele konu, elektrik faturaları gibi yakıcı bir sorunken bağlamı ne olursa olsun böyle esprilere başvurulmasını fazladan münasebetsiz bulurum.
Bu esprinin kıyasıya eleştirilmesinde de hiçbir sakınca görmem.
*
Ama sıra hakikati eğip bükmeye, çarpıtmaya gelince...
Ona dur demeyi de boynumun borcu sayarım.
*
İşte o borcu yerine getiriyorum şimdi:
*
Sosyal medyada trol ordusunun...
“Turgay Güler, yüksek elektrik faturalarına çözüm olarak vatandaşa kuru fasulye tavsiye etti” diye verdiği bilgi, düpedüz bir çarpıtmadan ibarettir.
*
Doğrudur.
Turgay Güler, “Benim bir formülüm var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını üretecek” demiştir.
Ama bunu...
“Nükleere itiraz ediyorsunuz, HES’lere itiraz ediyorsunuz. İyi de elektrik faturaları nasıl düşecek? Vatandaşa kuru fasulye dağıtılıp kendi gazını üretmesi mi sağlanacak” anlamında söylemiştir.
Yani yaptığı espri, vatandaşa değil, nükleere, HES’lere itiraz eden çevrecilere yöneliktir.
Zaten program sırasında da hedefinin bu olduğunu defalarca belirtmiştir.
*
Kaldı ki benim bulunduğum bir programda herhangi bir konuk, “Elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın” diye saçmalayamaz.
Böyle iğrenç bir saçmalama karşısında “Ne diyorsun sen birader?” diyerek olay çıkarırım, müdahale ederim.
Sadece ben değil.
Programa katılan bütün konuklar, böyle bir iğrençlik karşısında ayağa kalkar.
*
Turgay Güler’le yakınlığım pek yok. Kendisiyle hiç sosyalleşmedim. Program konuğum olması dışında herhangi bir ilişkimiz yok. Vaktiyle beni en ağır şekilde eleştirenlerin başında geliyordu.
Yani derdim Turgay Güler’i korumak, ona arka çıkmak değil.
Derdim sadece ve sadece hakikati korumak.
*
Bunun için de çok bencilce nedenlerim var.
*
Hakikati korumadığım zamanlarda...
Kendimi kötü hissediyorum, içim hiç rahat etmiyor, uyku tutmuyor, mideme bir sancı giriyor, okuduğumu anlayamıyorum, izlediğim filmlerden keyif almıyorum, kendime olan saygımı yitiriyorum, başım ağrıyor, yaşama sevincimi kaybediyorum.