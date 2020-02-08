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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair

8 Şubat 2020

OLAY baştan sona aynen şöyle cereyan etti:

*

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan bir mesaj aldım.

*

Murat Ongun, mesajında...

İstanbul için yaptıkları çalışmaların medyada yeterince yer almadığını... Tarafsız Bölge’ye katılmayı çok istediklerini... İstanbul için yaptıklarını anlatmak için bunun iyi bir fırsat olacağını...

Söylüyordu.

*

Ben de kendisine şu mesajı gönderdim:

Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair

“Çok iyi olur Murat Bey. Tarafsız Bölge’de Ekrem İmamoğlu’nu konuk etmekten memnuniyet duyarım.”

*

Süreç içinde format üzerine konuşuldu Murat Ongun’la...

*

Format konusunda Tarafsız Bölge Yapımcısı Onur Akhan, şu öneriyi götürdü Murat Ongun’a...

“Gazeteciler sorsun, Ekrem İmamoğlu cevaplasın.”

*

Gazeteciler olarak belirlenen isimleri de kendisine gönderdi Onur.

Düşündüğümüz ve önerdiğimiz gazeteciler şunlardı:

- Özlem Gürses

- Nedim Şener

- Zafer Şahin

- Necdet Saraç

*

Murat Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle değil, teke tek çıkmak istediğini söyledi.

Gerekçesi ise şuydu:

Konu dağılıyor, belli bir sistematik içinde kalınamıyor, anlatılmak istenenler tam olarak anlatılamıyor.

*

Ongun’dan gelen bu itirazı da değerlendirdik.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın da oluruyla...

- “Tamam” dedik.

- “Bu da kabulümüzdür” dedik.

*

Ve 12 Şubat tarihinde anlaştık.

Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat’ta CNN Türk ekranında Tarafsız Bölge’ye çıkacak, sorularımı cevaplayacaktı.

*

Fakat şöyle bir şey oldu:

*

Murat Ongun, geçtiğimiz gün, CNN Türk yapımcısı Onur Akhan’a...

CHP’nin aldığı boykot kararını hatırlattı, partinin aldığı bu kararın kendilerini de bağladığını belirtti.

Ve Tarafsız Bölge’ye çıkamayacaklarını açıkladı.

*

Ne bir eksik ne bir fazla, bütün hikâyesi budur olayın.

*

Partiydi, karardı, boykottu, şuydu buydu...

Hepsini tartışırız.

Fakat tartışmayacağımız, tartışamayacağımız bir husus var:

O da Ekrem İmamoğlu’nun bilhassa seçim öncesi estirdiği o muhteşem havadır.

*

Ne diyordu İmamoğlu seçim öncesi estirdiği o muhteşem havada?

- “Ülkenin en büyük düşmanı partizanlıktır” diyordu.

- “Ben 16 milyon İstanbullunun başkanı olacağım” diyordu.

- “Şu an müthiş bir kutuplaşma süreci yaşanıyor, benim dilim bunu yok edecek” diyordu.

- “Seçim bittiğinde CHP rozetini çıkaracağım” diyordu.

İmamoğlu bunları dedikçe...

Ben de kendisini alabildiğine destekleyen yazılar yazmıştım.

Yazı arşivimde onlarca yazı vardır bu konuda.

*

Gelinen bu son noktada...

“Parti kararı bizi de bağlar” cümlesinden anlıyoruz ki...

“Çıkaracağım” dediği parti rozetini çıkarmamış Ekrem İmamoğlu.

*

Neyse... Sağlık olsun...

Belki yapılacak ilk seçime doğru rozeti çıkarmayı yeniden aklına getirir Ekrem Bey.



MUHARREM İNCE NEREYE ÇIKACAK?

ADAMI Halk TV’ye çıkarıyorlar mı?

Hayır.

Adamı KRT’ye de çıkarıyorlar mı?

Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair

Hayır.

*

Yani etki alanlarında bulunan televizyonların kapısından bile geçirmiyorlar Muharrem İnce’yi...

*

Şimdi aldıkları boykot kararıyla...

Muharrem İnce’nin CNN Türk’e çıkmasını da engellediler.

*

İki soru var kafamda:

*

- BİR: Muharrem İnce nereye çıkacak?

*

- İKİ: Yoksa bu boykot moykot işlerinin arkasındaki asıl amaç Muharrem İnce’ye akacak fazla mecra bırakmamak mıdır?


KENDİNE GÜVENEN SİYASETÇİ NE YAPAR?

- Platformla kavga etmez, platformdan yararlanır.

*

- Bulduğu her platformu, sesini duyurmanın bir aracı haline getirir.

*

- Enerjisini platformla kavgaya değil, platformdan daha iyi yararlanmaya harcar.

*

- En büyük eylemini iktidara karşı yapar, televizyon kanalına karşı değil.

*

- “Çıkmıyorum ben oraya” demez, “Beni oraya niye çıkarmıyorsun” der.

*

- Yoldaşlarına yukarıdan talimatla izleyeceği ya da izlemeyeceği kanalı bildirmez.

*

- İktidara karşı yapamadığı muhalefeti, televizyon kanalına yaptığı muhalefetle telafi etmeye kalkmaz.

*

- Boykot moykot dedikten sonra basın özgürlüğü demenin ağza yakışmayacağını bilir.

*

- Başkası yaptığında şiddetle itiraz ettiği şeyin aynısını yapmaz.

 

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