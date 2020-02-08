Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair

*
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan bir mesaj aldım.
*
Murat Ongun, mesajında...
İstanbul için yaptıkları çalışmaların medyada yeterince yer almadığını... Tarafsız Bölge’ye katılmayı çok istediklerini... İstanbul için yaptıklarını anlatmak için bunun iyi bir fırsat olacağını...
Söylüyordu.
*
Ben de kendisine şu mesajı gönderdim:
“Çok iyi olur Murat Bey. Tarafsız Bölge’de Ekrem İmamoğlu’nu konuk etmekten memnuniyet duyarım.”
*
Süreç içinde format üzerine konuşuldu Murat Ongun’la...
*
Format konusunda Tarafsız Bölge Yapımcısı Onur Akhan, şu öneriyi götürdü Murat Ongun’a...
“Gazeteciler sorsun, Ekrem İmamoğlu cevaplasın.”
*
Gazeteciler olarak belirlenen isimleri de kendisine gönderdi Onur.
Düşündüğümüz ve önerdiğimiz gazeteciler şunlardı:
- Özlem Gürses
- Nedim Şener
- Zafer Şahin
- Necdet Saraç
*
Murat Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle değil, teke tek çıkmak istediğini söyledi.
Gerekçesi ise şuydu:
Konu dağılıyor, belli bir sistematik içinde kalınamıyor, anlatılmak istenenler tam olarak anlatılamıyor.
*
Ongun’dan gelen bu itirazı da değerlendirdik.
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın da oluruyla...
- “Tamam” dedik.
- “Bu da kabulümüzdür” dedik.
*
Ve 12 Şubat tarihinde anlaştık.
Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat’ta CNN Türk ekranında Tarafsız Bölge’ye çıkacak, sorularımı cevaplayacaktı.
*
Fakat şöyle bir şey oldu:
*
Murat Ongun, geçtiğimiz gün, CNN Türk yapımcısı Onur Akhan’a...
CHP’nin aldığı boykot kararını hatırlattı, partinin aldığı bu kararın kendilerini de bağladığını belirtti.
Ve Tarafsız Bölge’ye çıkamayacaklarını açıkladı.
*
Ne bir eksik ne bir fazla, bütün hikâyesi budur olayın.
*
Partiydi, karardı, boykottu, şuydu buydu...
Hepsini tartışırız.
Fakat tartışmayacağımız, tartışamayacağımız bir husus var:
O da Ekrem İmamoğlu’nun bilhassa seçim öncesi estirdiği o muhteşem havadır.
*
Ne diyordu İmamoğlu seçim öncesi estirdiği o muhteşem havada?
- “Ülkenin en büyük düşmanı partizanlıktır” diyordu.
- “Ben 16 milyon İstanbullunun başkanı olacağım” diyordu.
- “Şu an müthiş bir kutuplaşma süreci yaşanıyor, benim dilim bunu yok edecek” diyordu.
- “Seçim bittiğinde CHP rozetini çıkaracağım” diyordu.
İmamoğlu bunları dedikçe...
Ben de kendisini alabildiğine destekleyen yazılar yazmıştım.
Yazı arşivimde onlarca yazı vardır bu konuda.
*
Gelinen bu son noktada...
“Parti kararı bizi de bağlar” cümlesinden anlıyoruz ki...
“Çıkaracağım” dediği parti rozetini çıkarmamış Ekrem İmamoğlu.
*
Neyse... Sağlık olsun...
Belki yapılacak ilk seçime doğru rozeti çıkarmayı yeniden aklına getirir Ekrem Bey.
MUHARREM İNCE NEREYE ÇIKACAK?
ADAMI Halk TV’ye çıkarıyorlar mı?
Hayır.
Adamı KRT’ye de çıkarıyorlar mı?
Hayır.
*
Yani etki alanlarında bulunan televizyonların kapısından bile geçirmiyorlar Muharrem İnce’yi...
*
Şimdi aldıkları boykot kararıyla...
Muharrem İnce’nin CNN Türk’e çıkmasını da engellediler.
*
İki soru var kafamda:
*
- BİR: Muharrem İnce nereye çıkacak?
*
- İKİ: Yoksa bu boykot moykot işlerinin arkasındaki asıl amaç Muharrem İnce’ye akacak fazla mecra bırakmamak mıdır?
KENDİNE GÜVENEN SİYASETÇİ NE YAPAR?
- Platformla kavga etmez, platformdan yararlanır.
*
- Bulduğu her platformu, sesini duyurmanın bir aracı haline getirir.
*
- Enerjisini platformla kavgaya değil, platformdan daha iyi yararlanmaya harcar.
*
- En büyük eylemini iktidara karşı yapar, televizyon kanalına karşı değil.
*
- “Çıkmıyorum ben oraya” demez, “Beni oraya niye çıkarmıyorsun” der.
*
- Yoldaşlarına yukarıdan talimatla izleyeceği ya da izlemeyeceği kanalı bildirmez.
*
- İktidara karşı yapamadığı muhalefeti, televizyon kanalına yaptığı muhalefetle telafi etmeye kalkmaz.
*
- Boykot moykot dedikten sonra basın özgürlüğü demenin ağza yakışmayacağını bilir.
*
- Başkası yaptığında şiddetle itiraz ettiği şeyin aynısını yapmaz.
Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair
OLAY baştan sona aynen şöyle cereyan etti:
*
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan bir mesaj aldım.
*
Murat Ongun, mesajında...
İstanbul için yaptıkları çalışmaların medyada yeterince yer almadığını... Tarafsız Bölge’ye katılmayı çok istediklerini... İstanbul için yaptıklarını anlatmak için bunun iyi bir fırsat olacağını...
Söylüyordu.
*
Ben de kendisine şu mesajı gönderdim:
“Çok iyi olur Murat Bey. Tarafsız Bölge’de Ekrem İmamoğlu’nu konuk etmekten memnuniyet duyarım.”
*
Süreç içinde format üzerine konuşuldu Murat Ongun’la...
*
Format konusunda Tarafsız Bölge Yapımcısı Onur Akhan, şu öneriyi götürdü Murat Ongun’a...
“Gazeteciler sorsun, Ekrem İmamoğlu cevaplasın.”
*
Gazeteciler olarak belirlenen isimleri de kendisine gönderdi Onur.
Düşündüğümüz ve önerdiğimiz gazeteciler şunlardı:
- Özlem Gürses
- Nedim Şener
- Zafer Şahin
- Necdet Saraç
*
Murat Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle değil, teke tek çıkmak istediğini söyledi.
Gerekçesi ise şuydu:
Konu dağılıyor, belli bir sistematik içinde kalınamıyor, anlatılmak istenenler tam olarak anlatılamıyor.
*
Ongun’dan gelen bu itirazı da değerlendirdik.
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın da oluruyla...
- “Tamam” dedik.
- “Bu da kabulümüzdür” dedik.
*
Ve 12 Şubat tarihinde anlaştık.
Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat’ta CNN Türk ekranında Tarafsız Bölge’ye çıkacak, sorularımı cevaplayacaktı.
*
Fakat şöyle bir şey oldu:
*
Murat Ongun, geçtiğimiz gün, CNN Türk yapımcısı Onur Akhan’a...
CHP’nin aldığı boykot kararını hatırlattı, partinin aldığı bu kararın kendilerini de bağladığını belirtti.
Ve Tarafsız Bölge’ye çıkamayacaklarını açıkladı.
*
Ne bir eksik ne bir fazla, bütün hikâyesi budur olayın.
*
Partiydi, karardı, boykottu, şuydu buydu...
Hepsini tartışırız.
Fakat tartışmayacağımız, tartışamayacağımız bir husus var:
O da Ekrem İmamoğlu’nun bilhassa seçim öncesi estirdiği o muhteşem havadır.
*
Ne diyordu İmamoğlu seçim öncesi estirdiği o muhteşem havada?
- “Ülkenin en büyük düşmanı partizanlıktır” diyordu.
- “Ben 16 milyon İstanbullunun başkanı olacağım” diyordu.
- “Şu an müthiş bir kutuplaşma süreci yaşanıyor, benim dilim bunu yok edecek” diyordu.
- “Seçim bittiğinde CHP rozetini çıkaracağım” diyordu.
İmamoğlu bunları dedikçe...
Ben de kendisini alabildiğine destekleyen yazılar yazmıştım.
Yazı arşivimde onlarca yazı vardır bu konuda.
*
Gelinen bu son noktada...
“Parti kararı bizi de bağlar” cümlesinden anlıyoruz ki...
“Çıkaracağım” dediği parti rozetini çıkarmamış Ekrem İmamoğlu.
*
Neyse... Sağlık olsun...
Belki yapılacak ilk seçime doğru rozeti çıkarmayı yeniden aklına getirir Ekrem Bey.
MUHARREM İNCE NEREYE ÇIKACAK?
ADAMI Halk TV’ye çıkarıyorlar mı?
Hayır.
Adamı KRT’ye de çıkarıyorlar mı?
Hayır.
*
Yani etki alanlarında bulunan televizyonların kapısından bile geçirmiyorlar Muharrem İnce’yi...
*
Şimdi aldıkları boykot kararıyla...
Muharrem İnce’nin CNN Türk’e çıkmasını da engellediler.
*
İki soru var kafamda:
*
- BİR: Muharrem İnce nereye çıkacak?
*
- İKİ: Yoksa bu boykot moykot işlerinin arkasındaki asıl amaç Muharrem İnce’ye akacak fazla mecra bırakmamak mıdır?
KENDİNE GÜVENEN SİYASETÇİ NE YAPAR?
- Platformla kavga etmez, platformdan yararlanır.
*
- Bulduğu her platformu, sesini duyurmanın bir aracı haline getirir.
*
- Enerjisini platformla kavgaya değil, platformdan daha iyi yararlanmaya harcar.
*
- En büyük eylemini iktidara karşı yapar, televizyon kanalına karşı değil.
*
- “Çıkmıyorum ben oraya” demez, “Beni oraya niye çıkarmıyorsun” der.
*
- Yoldaşlarına yukarıdan talimatla izleyeceği ya da izlemeyeceği kanalı bildirmez.
*
- İktidara karşı yapamadığı muhalefeti, televizyon kanalına yaptığı muhalefetle telafi etmeye kalkmaz.
*
- Boykot moykot dedikten sonra basın özgürlüğü demenin ağza yakışmayacağını bilir.
*
- Başkası yaptığında şiddetle itiraz ettiği şeyin aynısını yapmaz.