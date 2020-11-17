Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul incelemesi hakkında kitabın ortasından

BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
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Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
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- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
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Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
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“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
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- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul incelemesi hakkında kitabın ortasından
Meral Akşener açıkladı:
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
Gerçeğin şu olduğunu görüyoruz:
*
İçişleri Bakanlığı müfettişleri, İmamoğlu yönetimi tarafından İstanbul’a asılan Kanal İstanbul karşıtı pankartlarla ilgili olarak inceleme başlatmışlar.
*
Gerekçe?
Gerekçeyi şöyle izah etmiş müfettişler:
“İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına, kamu kaynağı kullanılarak muhalefet etmek.”
Bunun Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasındalar müfettişler.
*
Demek ki neymiş?
- Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma açılmamış.
- Kanal İstanbul karşıtı pankartları, kamu kaynaklarını kullanarak astı diye inceleme başlatılmış.
*
Ama durun bir dakika!
Gerçeğin öyle değil de böyle olması fark eder mi?
Benim açımdan pek fark etmez.
*
Kitabın ortasından konuşacağım:
*
Bu inceleme...
Tezi acayip tartışmalı, Anayasal yorumu müthiş sorunlu, gerekçesi ise süper kuvvetsiz olan bir incelemedir.
*
Bu inceleme...
Son günlerde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen “hukukta reform” sözü ile çelişen bir incelemedir.
*
Bu inceleme...
İmamoğlu yönetimine birkaç afişle yapmaları mümkün olmayan propagandanın bin katını yapmaları için enfes bir imkân sunmuştur.
ŞAMPANYA
FORMULA’da şampanya patlatılsaydı...
*
“Hahaha! Bunlar nasıl muhafazakâr oğlum! Resmen şampanya patlattılar. Hahaha! Adama işte böyle şampanya patlattırırlar” derlerdi.
*
Formula’da şampanya patlatılmadı...
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“Eyvah! Şampanya yerine gazoz patlatılan ülke haline geldik. Arap ülkesi olduk! Dünyaya rezil olduk. Çekip gideceğim buralardan” diye ağlaşıyorlar.
ATI ALAN ARİZONA’YI GEÇTİ
TRUMP aklına estikçe tweet atıyor.
Son tweet’ine baktım.
Şöyle yazıyordu:
*
“BEN BU SEÇİMİ KAZANDIM.”
*
Atı alan Arizona’yı geçti Trump...
Sen en iyisi sür eşeğini Teksas’a...
BİR DİZİ NASIL OLAY OLUR?
- Sınıfsal konumlandırmaları doğru dürüst yaparsa...
- Karton karakterlerden uzak durursa...
- İçe işleyen Ferdi Özbeğen şarkılarına gaz verirse...
- Varoşlardan gelen kadın, varoşlardan gelen kadın gibi konuşursa...
- Türkiye’nin gerçek sosyolojisine dalarsa...
- Oyunculuklar, azıcık göz doldurursa...
- Bu ülkenin gerçekliklerine azıcık göz kırparsa...
O dizinin olay olması kaçınılmaz olur.
İKİ TÜRK MARKASI… İKİSİ DE ASIRLIK…
- EYÜP SABRİ TUNCER: 1923 yılından itibaren var olan bir markamız. Şu anda bayrak, Engin Tuncer’de. Geçenlerde Engin Tuncer’le bir araya geldim. Vizyon sahibi, atılımcı, gözü dünya piyasasında, işini şevkle yapan bir işinsanı... Müthiş geliştirmiş markayı. Ürün yelpazesini alabildiğine çeşitlendirmiş. Kolonyada zaten bilinen bir marka... Ama ben en çok özellikle diş macununda ve sıvı sabunda geliştirdiği sağlıklı ürünlere hasta oldum. Pandemiyle birlikte yeniden gündemimize giren bu markamızla ben gurur duydum, siz de duyun.
- ATELIER REBUL: Kolonya değil, resmen parfüm üretiyorlar. Resmen tiryakileri oldum. “İstanbul” adını verdikleri kolonyanın tutkunuyum. Son günlerde ise azıcık şekerli “Bamboo” adını verdikleri kolonyalarına dadanmış durumdayım. Şişelerinin şıklığına ve zarafetine diyecek yok. Sıkı durun. Bu markamız 125 yıllık bir markaymış. Dile kolay! 125 yıl... Dördüncü kuşağın elinde yükseldikçe yükseliyorlar. Milletçe gurur duyacağımız bir markaya öncülük ediyorlar. “İstanbul” adını verdikleri kokuya meftun olmayacak bir insanoğlu yada kızı olabileceğine ihtimal vermiyorum.
İKİ SORUMUN CEVABINI DA OSMAN HOCA’DA BULDUM
KAFAMDA iki soru vardı birkaç gündür. İkisinin cevabını da Osman Müftüoğlu’nun dünkü yazısında buldum.
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- BİRİNCİ SORU: Birbirinden fiyakalı bez maskeler var elimin altında. Yeterince koruma sağlıyorlar mı?
- OSMAN HOCA’NIN CEVABI: Bilimsel olarak test edildiler ve onaylandılar: Evet, sağlıyorlar.
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- İKİNCİ SORU: “Aşı geliyor” ile “Tehlike büyüyor” bilgisi bir arada yükseliyor son günlerde. Bu iki çelişkili bilgi karşısında ne yapmam gerekir?
- OSMAN HOCA’NIN CEVABI: Süvari geliyor ama sen silahlarını indirme.
DEĞİNMELER
- İLHAM ALİYEV: Bir röportajını izledim ve şuna karar verdim: Uluslararası medyanın karşısında aldığı tavır, Tayyip Erdoğan’ın tavrına benzemeye başladı.
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- KIZIL GEYİK: Nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurmuşlar avcılık adına. Açık söylüyorum: Bu avcılık değildir, bu katilliktir.
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- KORONA PARTİLERİ: Partisiz duramayanların sıralı tam listesini sunuyorum: Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Öykü Çelik...
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