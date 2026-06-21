Ekranda adam sıkıştırmanın sorunlu tarafları

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Ancak daha ilk dakikalardan itibaren can sıkıcı tersliği fark ettim.

*

Terslik şuradaydı:

Soruları sanki Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt üçlüsü soruyor gibiydi.

Sanki az sonra soru soranlar, ellerindeki kâğıtları ve telefonları fırlatıp “Kurtuluş yok tek başına / Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye slogan atacak gibiydiler.

*

Programın amacı, motivasyonu, hedefi şu değildi:

Kılıçdaroğlu’nun düşüncelerini, yaklaşımlarını öğrenmek.

*

Programın amacı, motivasyonu, hedefi şuydu:

Kılıçdaroğlu’nu mahvetmek, perişan etmek, parça pinçik etmek.

*

Durum böyle olunca.

- Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerine, tutarsızlıklarına odaklanmak zorlaştı.

- Kılıçdaroğlu’nun bazen boş kaleye atamadığı gollere anlayışla yaklaşıldı.

- Kılıçdaroğlu’nun zaafları, geçiştirmeleri, saçmalamaları belirginleşemedi.

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- Kılıçdaroğlu’na karşı zaman zaman içgüdüsel olarak bir şefkat hissi bile gelişti.

*

Bu tür ekran performanslarının üç atlısı olmalıdır:

*

BİR: Kıvam. İKİ: Denge. ÜÇ: Orantılılık.

*

Kıvam kaçarsa. Denge kaybedilirse. Orantılılık bir tarafa bırakılırsa.

- Madara etmek istediğiniz adam, bir anda şefkat duyulan adam haline gelebilir.

- Şeytan gibi yansıtmak istediğiniz adamı, meleksi bir yapıya kavuşturursunuz.

- Yıkmak istediğiniz adam, karşınıza çıkmayı göze almış bir cesaret anıtına dönüşebilir.

*

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bu programdan biraz olsun kazançlı çıkabildiyse...

Bunu kaçan kıvama, kaybedilen dengeye, bir tarafa bırakılan orantılılığa borçlu.

Senem Toluay Ilgaz - BarışTerkoğlu - Aslı Kurtuluş Mutlu - KemalKılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU’NUN ARTILARI / EKSİLERİ

ARTILARI

- Her durumda aşırı soğukkanlı. Sinir bozucu biçimde.

- Eleştiriye dayanıklılık kapasitesi çok yüksek. Şaşırtıcı biçimde.

- Nezaketini milim bozmuyor. En bozulması gereken yerde bile.

EKSİLERİ

- Mizahi bir tarafı yok. Süper esprisiz biri.

- Bir duygu insanı değil. Sanki duyguları hep kontrol altında.

- Hazır cevap değil. “Küt” diye lafı gediğine koyamıyor.

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KEŞKE ÖZGÜR ÖZEL DE MEYDAN OKUSA

KEŞKE Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu gibi yapsa.

- Mesela sürekli diline doladığı TGRT ekranına çıkmayı kabul etse...

- Keşke o kanaldaki gazetecilerin karşısına çıksa...

- Keşke “Buyurun, istediğiniz soruyu istediğiniz şekilde sorun” dese...

*

Sözcü TV’deki programın ardından...

İnsan bekliyor böyle bir şey.

SABAH 6’YI BEŞ GEÇE

UYANIR uyanmaz saate baktım: 6’yı 2 geçiyordu.

Üç dakika sonra ekran başındaydım.

*

Eyvah eyvah! Bir gol yemişiz.

“Ne ara yediniz golü çocuklar” çığlığıyla kendime geldim.

*

Birbiri ardına içilen kahveler, yapılan münasebetsiz totemler, “Haydi çocuklar” diye gazlamalar, saç baş yollamalar, dua etmeler, umutlanmalar falan.

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Sonuç? Kahır, azap, moral bozukluğu, depresyon, hiçbir şey yapmama hissi.

*

Futboldan hiç çakmam. Profesyonel futbol izleyicisi olmadığım gibi doğru dürüst futbol izleyicisi bile değilim.

Biraz da buna sığınarak söylüyorum:

*

Bazen olmayınca olmaz ya... Bazen kötü bir enerji olur ya... Bazen şans bir türlü yüzüne bakmaz ya... Bazen kötü niyetli büyücü kara kazanı kaynatır ya... Bazen kader planında farklı bir yazı yazılmıştır ya...

İşte öyle bir şey.

TAM O SIRADA METRO YAPAN BİR ADAM

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu benim çok takdir ettiğim bakanlardan.

İşine odaklı, güleryüzlü, çalışkan ve sürekli taş üstüne taş koyuyor.

*

Arada sırada buluşur görüşürüz Bakan Uraloğlu’yla. Kendisi Karadenizli ama memleketim Yozgat’la dünürlük ilişkisi var. Bu yüzden Karadeniz / Orta Anadolu kıyaslamaları yaparız kendisiyle.

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En son buluşmamızda tamamladığı bir metro hattı nedeniyle heyecanlıydı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’nı anlata anlata bitiremiyordu.

*

Uzunluğu 22 km olan bu hat, Türkiye’nin sürücüsüz en uzun metrosu. 1.5 milyon kişinin seyahat edebileceği bu metro, İstanbul’un trafiğine nefes olacak.

*

Bugünlerde geniş halk kesimlerinin önünde iki manzara var:

- BİR: İstanbul’a sürekli yeni metro hatları kazandıran bir iktidar ve o iktidarın Ulaştırma Bakanı Uraloğlu.

- İKİ: Butlan kararıyla birlikte tamamen iç gerginliğe sürüklenen, ancak buradan bir çıkış bulamayan CHP.

CHP’nin iki tarafı da CHP içi galibiyet peşinde koşarken... Apolitik geniş halk kesimleri acaba neye odaklanır?