 Efendiliğe sürüklenen Arif

Haberin Devamı

- Azıcık sinirlendiğinde hemen “Ermeni tohumu” diye hakaret ederdi.

- Elinde mikrofon sokaklarda vatandaşları birbirine düşürürdü.

- Sosyal medyada her önüne gelene ağza alınmayacak küfürler sallardı.

*

Sonra şu üç şey oldu:

*

- BİR: Özgür Özel, kendisine parti rozeti taktı.

- İKİ: Herkes “böyle birine nasıl rozet takarsınız” diye isyan etti.

- ÜÇ: Sonuçta CHP, Arif’i kapının önüne koyuverdi.

*

İtiraf ediyorum:

Ben bekliyordum ki Arif...

“Sen de Ermeni tohumu çıktın CHP” falan diye hakaretler yağdıracak, çirkinleşecek, ağzını bozacak falan.

*

Fakat o da ne?

Hayatımda gördüğüm en efendi, en alttan alıcı, en olgun, en anlayışlı yaklaşımı sergiledi Arif.

*

Bir açıklama yaparak “ne diyorsanız kabulümdür” demeye getirdi. “Benim de Ermeni arkadaşlarım var” tarzı şeyler söylemeyi ihmal etmedi. Mine ablası gibi “cehaletime verin” demese de “gençliğime verin” dedi.

*

Sonucun sonucun sonucu:

Haberin Devamı

Yaşasın bir küfürbazdan olağanüstü bir efendi adam çıkaran gelişmelerin tümü!

OLAY ADAMLAR

- ALİ MAHİR BAŞARIR: Elektrik yaratma potansiyeli çok yüksek. Ortalığın karışması için adının geçmesi bile yetiyor. Ne yapıyor ne ediyor mutlaka gündemin en çok konuşulan ismi olmayı başarıyor.

- MELİH GÖKÇEK: Yarım asırdır gündemi domine etti. Bayrağı ikinci kuşağa devretti devretmesine ama hâlâ gündemi domine etmeyi başarabiliyor. Üstelik elinde hiçbir makam mevki yokken.

- AZİZ YILDIRIM: Başkanken herkes onu konuşuyordu. Başkanlığı bıraktı herkes onu konuşmaya devam etti. Başkan adaylığı için nazlanıyor yine herkes onu konuşuyor. Olay adamların padişahıdır o.

Haberin Devamı

TÜLAY ÖZER DENİNCE AKLIMA GELEN İKİ ŞARKI

Vefat etmiş Tülay Özer. Rahmet dileyerek iki şarkıyla anmak istiyorum kendisini.

BİR

İKİMİZ BİR FİDANIN

Hakkı Bulut’un muhteşem şarkısı. Herkes söyledi bu şarkıyı ama Tülay Özer bambaşka söyledi. Mührünü vurdu şarkıya, kendisinin kıldı şarkıyı. Başkasından dinleyemem.

*

İKİ

BÜKLÜM BÜKLÜM

Tamam, Ferdi Özbeğen çok şahane söyledi bu şarkıyı ama Tülay Özer de en az onun kadar şahane söyledi. Bir Ferdi Özbeğen’den dinlerim bu şarkıyı bir de Tülay Özer’den.

SEFO MERVE AY YOLA UĞUR

AK Parti Gençlik Kolları, “Bir Gençlik Şöleni” adıyla şölen düzenliyormuş.

Yer: Kocaeli Stadyumu.

Tarih: 16 Mayıs.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakmış bu şölene.

*

Haberin Devamı

Programda yer alacak sanatçılar ve olası yer alma gerekçeleri:

*

SEFO: Bugünün gençliğini yakalamak için. AY YOLA: Kafkaslar’dan küresele açılmak için. UĞUR IŞILAK: Kökü mazide olan bir ati olmak için. MERVE ÖZBEY: Memleket severliğe küçük bir selam yollamak için.

SİYASETÇİLERE ÖĞÜTLER

- Purolu fotoğraflar, siyasetin en itici fotoğraflarıdır. Puro içerken fotoğrafınız olmasın. Yüzde 17 oy kaybına yol açar.

*

- Bizim memlekette tekne tatili, teknedekiler dışında herkese süper antipatik geliyor nedense. Aman teknelerden uzak durun.

*

- Mahrem anlarınıza yönelen kameralara karşı dikkatli olun. Çünkü o görüntü, asla mahrem kalmaz.

*

- Rozet taktığınız adamın kim olduğuna dikkat edin. Çünkü takılan rozeti çıkarmak, rozeti takmaktan bin kat daha zordur.