E hani öldürmeye gelen dirilecekti?

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
E hani öldürmeye gelen dirilecekti?
Sezai Karakoç’un ünlü sözü aynen şöyledir:
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Ayasofya’nın eski imamının yaklaşımı nerede?
*
Peygamber’in “Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin” öğüdü nerede?
Ayasofya’nın eski imamı nerede?
*
İslam’a yaklaşım biçimimizi tabii ki kişiler belirlemez, belirleyemez, belirlememeli.
Ayasofya’nın eski imamına bakarak...
Tabii ki İslam’a yaklaşım biçimimizi belirleyecek değiliz.
*
Ben burada...
Sadece ve sadece...
İslam davasını savunma iddiası adı altında...
İşin iyiden iyiye...
Nefret ettirme boyutuna vardırıldığına dikkat çekmeye çalışıyorum, o kadar.
*
Sanırım Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyadan hızla uzaklaşarak...
İslam davasına en büyük hizmeti yapmış olacak.
1 MAYIS VE SERT MÜDAHALE
TAMAM...
Sokağa çıkma yasağı var.
Böyle bir ortamda sokağa çıkıp 1 Mayıs gösterisi yapmanın, yasağın üzerine üzerine gitmek anlamına geldiğinin tabii ki farkındayım.
*
Fakat yine de...
Polisimizin bu tür gösteri girişimlerine bu denli sert müdahalede bulunmasına ne gerek var?
*
Bakıyorsun görüntülere:
10 kişilik bir grup...
Sloganlar atarak ilerliyor.
Bu 10 kişi, ille de sert müdahaleyle mi durdurulur?
Başka bir yolu yok mudur bu işin?
MUHİTTİN BÖCEK VE FAHRETTİN KOCA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Antalya’ya gittiğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le de buluşmuş. Kentte yapılan toplantılara Böcek de katılmış. Gayet normal bir durum. Ama ülkenin geldiği nokta bu normali bile övmeyi gerektiriyor.
*
Neyse... Ben asıl Muhittin Böcek ile Fahrettin Koca arasındaki benzerliklere değineceğim:
*
- İkisi de işbirliğinden asla kaçınmıyor.
*
- İkisi de siyasette diyaloğu öne çıkarıyor.
*
- İkisi de düşmanlık üzerine siyaset yapmıyor.
*
- İkisi de hizmet odaklı.
*
- İkisi de üslubuna özen gösteriyor.
*
AK Parti, CHP ve diğerleri... Çok şey istemiyoruz aslında. Bu kadarcık bile yetip de artar.
2021 MODEL TELEVOLE
- “Duru Olmak” belgeseliyle ilgili ortam bir türlü durulamıyor. Yahu oturup anlaşın. Nedir alıp veremediğiniz?
*
- Hakan Sabancı odaklı bir genç kadın var. Kadıncağız iyice çığırından çıkmış durumda. Resmen delirmiş. Yok mu bu kadına ruhsal destek verecek bir uzman.
*
- “Han-Ker” dedi yanımda biri. “O da ne?” diye sordum. Hande Erçel ile Kerem Bürsin’i böyle özetliyorlarmış. Allah’ım sen bana sabır ver.
*
- Gün geçmiyor ki Sevigen Ailesi’yle Gökhan Özen arasında mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkmasın. Kendiliğinizden uzaklaşın birbirinizden, olsun bitsin. Ne diye mahkemeleri uğraştırıyorsunuz ki?
*
- Fazıl Say, artık hiç kasmıyor. Bir boşvermişlik kaplamış her yanını... Sosyal medyayı da yeni keşfetmiş gibi kullanıyor. Kişisel görüşümü söylüyorum: Kasmamış hali daha iyi Fazıl’ın!
*
- Bodrum’un yerleşiklerinden Fatih Erkoç, “Bu ne ya! Herkes Bodrum’a geldi. Yaşanmaz artık buralarda” diyor mudur acaba? İstemsizce aklıma geliverdi.
*
- ‘Camdaki Kız’da bir yüzük atma sahnesi vardı geçen bölüm. “Yüzük atmak” tabirini her zaman yadırgamışımdır. ‘Camdaki Kız’ vesilesiyle bir kez daha yadırgadım.
*
- Yusuf Güney, astral seyahat için üç yıl boyunca Peru’da Şamanlardan ders almış. Üç yıl boyunca Peru’da ders alma sabrını göstersem... Bırak astral seyahati, kendimi İstanbul’dan Bodrum’a ışınlayabilirim.
DEMET, ALİŞAN, HATA VE ÖZÜR
BODRUM’a büyük akına bakıp da “Kimse param yok demesin” diyen Alişan değilmiş, Demet Akalın’mış.
Oysa dünkü yazımda bu sözü Alişan’ın söylediğini belirtip kendisine sallamıştım.
*
Nasıl yaptım bu hatayı? Ben de anlamış değilim.
Demet Akalın’ın sivri dilinden çekinip gariban Alişan’a hücum etmek mi işime geldi acaba?
*
Neyse... Alişan’dan net bir özür diliyorum. Demet Akalın da herkesten özür dilemiş.
*
Kısacası her şey sütliman ve kuşlar uçuyor...
RESTORASYON DEDİĞİN İŞTE BÖYLE OLUR
TEŞVİKİYE Camisi, restorasyona alındığında...
Ne yalan söyleyeyim, “eyvah” demiştim.
*
Çünkü yaşadıklarımdan ve gördüklerimden sonra...
“Restorasyon” kelimesini duyunca bende bir alerji oluşuyordu.
*
Uzun süren restorasyon süreci nihayet bitti.
Ve restorasyondan sonra ilk kez gördüm Teşvikiye Camisi’ni.
*
Orijinale sadakat, ince işçilik, detaylara gösterilen olağanüstü özen...
Bayıldım. Resmen bayıldım.
Muazzam bir iş çıkarmışlar.
Emeği geçen herkese binlerce teşekkür.
*
Tek bir şeyi beğenmedim: Kalem işlerini duvar kâğıdıyla geçiştirmişler. Keşke böyle yapmasalardı.
*
Neyse...
Bu da nazarlık olsun.