E hani Atatürk Ortadoğu’dan uzak durmuştu

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Karşıma “Atatürk’ü Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamları” maddesi çıktı.

Hemen okudum bu maddeyi.

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Ansiklopedide yer alan bilgilere göre...

Atatürk’ü ziyaret eden devlet başkanlarının ilk dördü:

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- AFGANİSTAN KRALI: 20 Mayıs 1928’de Türkiye’ye resmi ziyaret yapmış Afgan Kralı Amanullah Han. Atatürk’ten çok etkilenmiş. Atatürk de Amanullah Han’ın Türkiye’ye gelen ilk devlet başkanı olması nedeniyle bu ziyarete çok önem vermiş.

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- IRAK KRALI: Irak Kralı Faysal’ın Türkiye’ye geliş tarihi 6 Temmuz 1931. Kral Faysal, istasyonda bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştır. Bu ziyaretle dostluk pekişmiş. Kral Faysal, 12 Haziran 1932’de Türkiye’yi ikinci kez ziyaret edip Atatürk’le görüşmüş.

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- İRAN ŞAHI: Şah Rıza Pehlevi, 16 Haziran 1934’de gelmiş Türkiye’ye. 20 gün sürmüş Şah’ın Türkiye gezisi. Atatürk, İran Şahı’nı çok iyi ağırlamış. Türkiye / İran ilişkilerini zirveye çıkaran bu ziyarette Sadabad Paktı’nın da temelleri atılmış.

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- ÜRDÜN KRALI: 31 Mayıs 1937 tarihinde gerçekleşmiş Ürdün Kralı Abdullah’ın Türkiye ziyareti. Önce İstanbul’a gelen Kral Abdullah, ertesi gün de Ankara’ya geçmiş. Ankara’da Atatürk ve Kral dostane bir görüşme gerçekleştirmiş.

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E hani Atatürk, “Ortadoğu bataklıktır, hiç bulaşmayın. Aman Araplardan uzak durun. Afganistan’a hiç bakmayın” falan demişti.

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Yalan söyleyen tarih utansın be birader.

AHMET TÜRK HALİNDEN GAYET MEMNUN

Mardin’e kayyum atandı.

Ahmet Türk’ün belediye başkanlığı düştü.

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Dünkü yazımda şöyle demiştim:

“Keşke Mardin’e kayyum atayanlar, Ahmet Türk’ün yeni süreçte oynadığı pozitif rolü dikkate alsalardı.”

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CHP’li bazı siyasetçiler ise benim söylediğimi daha da ileri götürerek şöyle diyorlar:

“Adamın belediyesine kayyum atadılar. Şimdi de el üstünde tutuyorlar.”

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Tamam. Haklıyız.

Fakat olayın şöyle bir tarafı da var:

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Ahmet Türk kayyum konusunu tamamen unutma bahçesine atmış durumda.

Oralı bile olmuyor.

“Daha dün siz benim belediyeme kayyum atamışsınız” falan demiyor.

Ne demesi! İma bile etmiyor.

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Halinden memnun. Hiç mesele etmiyor kayyumu.

Ne itiraz ne laf sokma ne de yalnızca sitem.

Yok, hiçbiri yok.

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Ahmet Türk kayyumu mesele etmezken...

Biz niye mesele ediyoruz ki?





SURİYE’Yİ, İMRALI’YI BIRAKALIM EKONOMİYE BAKALIM MEVZUSU

Gündem: Suriye.

Muhalefet bu gündemde bocaladı. Esaslı bir çıkış yapamadı.

*

Gündem: İmralı.

Muhalefet bu gündemde de bocaladı. Esaslı bir çıkış yapamadı.

*

Muhalefet, her bocalayışın ardından...

“Esas gündem ekonomi, biz en iyisi ekonomiden gidelim” dedi ve ekonomik sıkıntılara dört elle sarılmaya çalıştı.

*

Ekonomi, tabii ki ülkenin en esaslı sorunu.

Ancak bu sorun, Suriye gündeminden ve İmralı gündeminden kaçışın sığınağı olarak kullanılırsa...

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Ekonomi gündeminde de esaslı bir etki yaratılamaz.

PAZARLIK MI DEMİŞTİNİZ

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, şöyle haykırdı terör örgütüne:

*

“Ya silahları gömeceksiniz ya da silahlarınızla gömüleceksiniz.”

*

Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın böyle haykırdığı bir ortamda...

Al-ver ilişkisinden, pazarlıktan, geri adım atmaktan, terörle müzakereden, teröriste tavizden söz edilebilir mi?





MURAT ÖVÜÇ GÖZALTISI

Başörtüsü takıp kendince mavra çevirmeye çalışmış Murat Övüç.

Bunun üzerine de “dini değerleri aşağıladı” diye gözaltına alınmış.

*

Konu Murat Övüç müptezelliği olunca...

Bu ülkede kutuplaşma falan kalmaz.

“Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınma” konularına en soğuk bakan kesimler bile “Gözaltına alanların elleri dert görmesin” derler. En azından içlerinden böyle geçirirler.

*

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Bu açıdan Murat Övüç, bu ülkenin birleştirici gücüdür.

Kendisine karşı birleştirmede üstüne yoktur.

ALLAH KİMSEYE BÖYLE EVLAT VE YEĞEN NASİP ETMESİN

Türk bayrağına sarılı bir tabut.

Tabutta yatan Türk halkının hayran olduğu büyük bir sanatçı.

*

Yeğen, tabutun bir tarafından bağırıyor:

“Senin burada ne işin var? Sen yaklaşma buraya.”

*

Evlat, tabutun öbür tarafından bağırıyor:

“S...r git oradan.”

*

Küfürler, hakaretler, tutmayın beni hareketleri, çirkinleşmeler falan.

Bütün bunlar, camide mussalla taşının üzerindeki tabutun etrafında yaşanıyor.

*

Allah kimseye Şirin gibi bir yeğen, Tuğçe gibi bir evlat nasip etmesin. Amin.